Putbus

Die Insel Rügen ist ein Paradies für Seeadler: Die einzigartige Landschaft mit ihrer Vielfalt an Inseln, Wäldern, Boddengewässern und Seen bietet den imposanten Greifvögeln einen idealen Lebensraum. Im Biosphärenreservat Südost-Rügen kann man Seeadler zum Beispiel häufig im Küstenbereich der Goor und am Wreechener See bei der Jagd auf Wasservögel beobachten.

„Die Tiere haben auf Rügen ein exzellentes Nahrungsangebot“, weiß Ranger Thomas Papke. Denn ihre Speisekarte ist lang. „Kurios, sie fressen fast alles: Feldhasen, Füchse, Wasservögel, Fische und sogar Frischlinge oder Rehkitze“, so Papke. Manche Seeadler würden aber auch richtige Spezialisten sein und nur Fisch oder Wildenten jagen. „Das sieht man dann an den Resten in den Horsten“, so der Fachmann.

43 Brutpaare im Jahr 2020 gezählt

Thomas Papke ist seit 1999 Ranger im Biosphärenreservat Südost-Rügen und so etwas wie Rügens Seeadler-Vater. Seit fünf Jahren streift er als sogenannter Horstbetreuer regelmäßig über die Insel. Auf Rügen wurden im letzten Jahr 43 Brutpaare gezählt.

Dies seien aber nicht alle, so der 57-Jährige. Das Nationalparkamt betreue in seinem Bereich auch Adlerhorste, so auf Jasmund, auf dem Bug und auf Hiddensee. Insgesamt gäbe es rund 45 bis 50 Seeadlerhorste auf Rügen und Hiddensee, schätzt Thomas Papke.

Wintergäste aus dem Baltikum

Zu den Rügener Seeadlern gesellen sich in der kalten Jahreszeit auch noch Wintergäste aus dem Baltikum und anderen Regionen, die im Frühjahr aber wieder in ihre Heimat zurückfliegen. Der Seeadlerbestand auf Rügen sei mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau – auch landesweit. „In MV ist die Hälfte der gesamtdeutschen Seeadlerpopulation“, weiß Papke. Mit einem einem weiteren Anstieg sei aber nicht zu rechnen. Papke: „Das Haus ist voll.“

In den 80 Jahren stand es noch sehr schlecht um die majestätischen Greifvögel mit einer Flügelspannweite bis zu 2,60 Metern. Auf Rügen waren die Tiere durch menschliche Störungen, Verfolgungen und Vergiftungen mit dem Insektizid DDT fast ausgestorben. Das Hauptproblem: Durch das Insektengift wurden die Eierschalen dünn und brüchig, der Nachwuchs blieb somit aus.

Seeadler beziehen im Februar ihre Horste

Adlerexperte Thomas Papke ist jetzt im Winter unterwegs, um nach den vorhandenen und neuen Adlerhorsten zu schauen und den Zustand der Brutstätten zu dokumentieren. Denn nach erfolgreicher Balz richten sich Seeadler meist schon im Februar häuslich ein, um dem Nachwuchs aufzuziehen.

„Ich habe gerade wieder einen neuen Horst entdeckt, den ich dort auch schon vermutet hatte“, erzählt der Horstbetreuer begeistert. Bis dahin hatte er die Adler nur schreien gehört. Wegen der Größe der Wälder und der Weitläufigkeit der Boddenlandschaft könne der eine oder andere Horst auch mal übersehen werden. Und ein neuer Horst bedeute auch nicht immer automatisch auch ein neues Brutpaar. Durch Schneelasten oder Stürme kann es zu Horstabbrüchen kommen. Die bis zu zwei Meter großen Horste werden alljährlich mit oft armdicken Zweigen aufgerüstet und können von 250 bis 500 Kilogramm wiegen.

Größter Horst von MV ist in der Granitz

Der wohl größte in ganz Mecklenburg-Vorpommern soll in der Granitz sein. „2018 sind zwei Horste abgebrochen. Die Adler ziehen dann um“, so Papke. Ein Grund für einen neuen Horst kann aber auch der Tod eines Partners sein. Mit dem neuen Partner werde dann in Teamarbeit ein neues Nest gebaut. „Die gehen nicht in die alte Bude“, lacht Papke. Seeadler bleiben ihrem Partner in der Regel treu und können bis zu 40 Jahre alt werden.

Während der Brut brauchen die sensiblen Tiere absolute Ruhe. „Sie tolerieren keinerlei Störung“, so Papke. Deshalb werden Schutzzonen eingerichtet. In einem Umkreis von 100 Metern um die Nester muss jegliche Störung durch Spaziergänger, Landwirtschaft oder Forst vermieden werden. Während der Brutsaison von Januar bis Ende Juli wird diese Schutzzone noch um 200 Meter erweitert.

Seit drei Jahren ein Brutpaar mit drei Jungen

Ab Ende April schlüpfen die Adlerjungen. Sie werden rund 80 Tage gefüttert, bis sie im flugfähigen Alter aus dem elterlichen Revier verdrängt werden. Zu 99 Prozent sind es ein bis zwei Jungvögel im Nest, die sich nach dem Verlassen ihrer Kinderstube in der näheren Umgebung, in anderen Regionen Deutschlands, im Baltikum, in den Niederlanden oder in Skandinavien niederlassen.

Beringen der Jungvögel ist Knochenarbeit

„Wir hatten die letzten drei Jahre auch ein Brutpaar mit drei Jungtieren“, freut sich Papke. Im Mai werden die Bruterfolge kontrolliert und die Jungvögel beringt. Diese meist zweitägige Aktion sei eine „Knochenarbeit“. Ihm zur Seite stehen dabei Profikletterer, die die Bäume per Steigeisen oder Seil erklimmen und die Jungen im Leinensack in die Tiefe und nach der Untersuchung und Beringung schließlich wieder vorsichtig Richtung Baumkrone befördern.

„Es ist eine sehr spannende Arbeit“, erzählt Thomas Papke. Inzwischen habe er auch zwei bis drei Lieblinge unter seinen Sprösslingen hat. Denen begegne er aber immer mit Ehrfurcht. „Die können schon zufassen, das sind Greiftöter. Und auch der Schnabel ist imposant, den muss man schon im Auge behalten“, meint der erfahrene Ranger. Passiert sei ihm noch nie etwas.

Von Gerit Herold