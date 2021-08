Seebeben, Explosion, Donner? Das war am Mittwoch vor der Insel Rügen los

Sellin

Laut der Meldung des Internetportals „Volcano Discovery“ soll es am Mittwoch, 18. August, in den frühen Morgenstunden zu einem Seebeben in der Ostsee etwa drei Kilometer vor Sellin gekommen sein. Ein User kommentierte das Ereignis mit dem Satz: „Ich lag im Bett und es hat geschaukelt. Es ist sehr stürmisch hier, aber das war es gestern auch und es kann unmöglich etwas anderes sein.“ Auf der Seite selbst wird das Ereignis jedoch als unbestätigtes Erdbeben aufgeführt. Ursachen könnten demnach eine Minentätigkeit, Explosionen, ein Überschnallknall, Donner oder Ähnliches sein.

Möller Reisen Rügen Aktion Quelle: Möller Reisen

Die Monitoring-Seite sammelt unter anderem Daten zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben weltweit und wird betrieben von verschiedenen Experten auf diesem Gebiet. Unter anderem von dem deutschen Geologen und Vulkanologen Dr. Tom Pfeifer. Dieser bestätigte auf Anfrage, dass es sich nicht um ein Seebeben in der Ostsee gehandelt hat.

Mecklenburg-Vorpommern hat keinen Erdbebendienst

„Unser System hat nichts detektiert“, erklärte auch Stefanie Donner, die diensthabende Seismologin des Erdbebendienstes des Bundes bei der Bundanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover. Normalerweise seien Erdbeben Ländersache, doch ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern hat keinen eigenen Erdbebendienst.

Allerdings seien Erdbeben in Deutschland durchaus möglich. Dies ist auf die vergangene Eiszeit zurückzuführen und die Eisberge in Skandinavien, erklärte Donner. Dort entstand durch das Eis eine Delle im Land, die sich über die Jahrtausende durch sogenannte isostatische Hebung immer mal wieder ausdehnt. Bei diesen Hebungen kann es demnach zu Erdbeben kommen.

Bundeswehr fliegt mit Überschall über die Ostsee

„Prinzipiell ist Deutschland allerdings nicht seismisch aktiv, zumindest wenn es um einen natürlichen Ursprung geht“, so Donner. Wir seien in Mecklenburg-Vorpommern aber nicht gefährdet, erklärte auch Laurence N. Warr, Professor für Ökonomische Geologie und Geochemie an der Universität von Greifswald. Demnach liege das letzte Erdbeben im Nordosten vor Rügen etwa fünf bis sechs Jahre zurück.

Ein Eurofighter landet in Laage bei Rostock nach einem Übungsflug. Quelle: Bodo Marks/dpa

Könnte es sich um einen Überschallflug der Bundeswehr gehandelt haben? „Wir fliegen zwar auch mit Überschall, aber am Mittwoch hat dort meines Wissens keine solche Übung stattgefunden“, sagte Oberstleutnant Matthias Ackermann, Pressesprecher beim Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ in Laage. Informationen über ein Erdbeben liegen ihm nicht vor. „Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass eine Erdbebenmeldung von einem Luftfahrzeug ausgelöst wird. Ich denke nicht, dass das hier der Fall war.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Explosion in der Ostsee bekannt

Eine Munitionsexplosion schließt Robert Mollitor, Leiter des Munitionsbergungsdienstes von Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls aus. Ihm liege nichts dazu vor. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Explosion, die auch noch weiter weg ist, als Erdbeben wahrgenommen wird.“

Bei Sellin ist die Natur noch pur. Die Wellen rauschen bei klarem blauen Himmel. Quelle: Corinna Schaak

Was war es am Ende denn nun, was das Internetportal melden konnte? Ganz geklärt ist das nicht, aber Vulkanologe Pfeifer vermutet, es könnte sich schlicht um die Brandung durch den starken Wind der vergangenen Tage im Land gehandelt haben.

Von Lisa Walter und Elisa Jäger