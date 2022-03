Vitte

Sie ist eine Institution im besten Wortsinne und ein Besuch ein Muss bei jedem Hiddensee-Besuch: Die Seebühne in Vitte ist ein winziges maritimes Kammertheater mit einer großen Fangemeinde. Wer die Vorstellungen erleben will, muss dafür nicht extra nach Hiddensee fahren. Die Mannschaft der Seebühne kommt den Besuchern entgegen. Wir sprachen mit Karl Huck, dem künstlerischen Leiter.

Um die „Seebühne“ war es lange Zeit sehr ruhig. Hat die Pandemie auch diesen Teil des Kulturbetriebs auf Hiddensee lahm gelegt?

Karl Huck: Ja, leider. Die Verordnungen zum Schutz vor Corona-Infektionen haben uns wie viele andere kulturelle Einrichtungen voll erwischt. Uns vielleicht ganz besonders schwer.

Warum?

Wir sind ein kleines, rein privates Theater, das keinerlei öffentliche Subventionen bekommt. Wir finanzieren uns ausschließlich über die Einnahmen. Und die sind über Monate ausgeblieben.

Wie sind Sie dann über die Runden gekommen?

Wir wurden vom Förderverein und von Freunden unterstützt. Sonst hätten wir das wohl nicht geschafft. Denn die Durststrecke war sehr lang.

Monatelange Zwangspause

Erinnern Sie sich noch an den Beginn?

Es war nach dem 6. März 2020. An jenem Tag hatte unser Projekt „Ton-Wort Nord“, eine Lesung von Kurzgeschichten von Schirach mit Akkordeonspiel von Tobias Morgenstern, Premiere. Kurz darauf wurde alles dicht gemacht. Erst im Juli konnten wir wieder spielen und dann bis November, allerdings auch nur vor einer stark begrenzten Zahl von Zuschauern. Dann wurden die Kultureinrichtungen wieder geschlossen und wir durften erst im Juni des vergangenen Jahres wieder öffnen, um im Herbst erneut in die Zwangspause zu gehen.

Was haben Sie in der Zeit gemacht?

Wir haben weiter gearbeitet. Wir hatten unter anderem im vergangenen und im Jahr davor jeweils ein neues Weihnachtsstück vorbereitet. Die konnten wir bis zum heutigen Tag noch nicht zeigen, weil wir die Festtage im Lockdown-Modus verbringen mussten. Uns ist damit in zwei Jahren hintereinander das sehr wichtige Weihnachtsgeschäft weggebrochen.

Aber Sie machen weiter?

Auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei, uns ein neues Publikum zu erschließen. Unser Puppenspiel wird zunehmend nicht mehr nur auf Hiddensee, sondern auch auf Rügen und dem Festland zu sehen sein.

Geht die Seebühne auf Tournee?

Nein. Aber wir sind seit Neuestem fester Bestandteil des Programms beim Theater Vorpommern. Das heißt, wir tauschen zwischendurch die kleine Seebühne in Vitte gegen die großen Bühnen in Putbus, Greifswald und Stralsund ein. Das macht uns sehr stolz, gibt uns Sicherheit in der Planung und ist auch eine Anerkennung unserer Arbeit.

25 Vorstellungen auf drei Bühnen

Wie kommen Sie denn zu der Ehre?

Der Intendant Ralf Dörnen und der Chef-Dramaturg Oliver Lisewski waren auf Hiddensee in unseren Vorstellungen. Sie fanden, dass unsere Stücke eine gute Ergänzung im Theaterplan seien und haben uns einen festen Platz im Repertoire sowie einen Vertrag als Kooperationspartner gegeben. Insgesamt bringen wir 25 Vorstellungen auf die drei Bühnen des Theaters Vorpommern.

Ist das nicht etwas ganz anderes als in dem maritimen Kammertheater?

Ja und nein. Auf Hiddensee gehört der Theaterbesuch zum Urlaubserlebnis. In den Städten geht das Publikum ganz anders an die Aufführung heran. Da kommen die Leute gezielt, um ein bestimmtes Stück zu sehen. Etwa „Ein Bericht an eine Akademie“ nach Franz Kafka oder Goethes „Faust“. Das lockt dann auch Studenten ins Theater. Und uns freut es, zu sehen, dass unsere Seebühne auch als Stadttheater funktioniert. Wir fühlen uns dort gut aufgehoben und haben das gute Gefühl, zur jeweiligen Stadt zu gehören. Wenn wir nachts nach der Vorstellung noch durch Greifswald oder Stralsund bummeln, fühlen wir uns nicht fremd.

Szenenausschnitt aus dem Stück "Hase und Igel oder Lügen haben kurze Beine" der Seebühne Hiddensee. Quelle: Wiebke Volksdorf

Sie haben also schon auf den Bühnen des Theaters Vorpommern gespielt?

Ja, in der aktuellen Spielzeit hatten wir insgesamt zehn Vorstellungen.

Und Sie fühlen sich auf den größeren Bühnen nicht ein bisschen verlassen?

Nein, das funktioniert überraschenderweise gut. Wir machen das ja auch nicht zum ersten Mal und kennen so etwas von Gastspielen, etwa in Florenz. Natürlich sind die Sichtbedingungen für die Puppen nicht immer optimal. Aber im Großen und Ganzen passt unser maritimes Kammertheater genauso auf eine große Theaterbühne wie man Kammermusik in einem Orchestersaal machen kann. Und da nach wie vor nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in den Theatern besetzt sein darf, sitzen beispielsweise in Stralsund höchstens 100 Zuschauer im Saal. Das sind auch nicht so viel mehr als in der Seebühne – bei vollem Betrieb, wohlgemerkt.

Aber dort begrüßen Sie ja jeden Gast noch persönlich am Eingang . . .

Das stimmt, in den großen Häusern hat man natürlich weniger Kontakt zum Publikum. Aber schön ist es auch. Wir können uns dort als Teil einer Theater-Gemeinschaft fühlen.

Weiterhin Vorstellungen auf Hiddensee

Wenn Sie öfter auf den großen Bühnen stehen, was wird dann aus der kleinen Seebühne? Gibt es dort weniger Vorstellungen?

Nein. Wir werden an den Spielstätten des Theaters Vorpommern vor allem in der Zeit zwischen Oktober und April zu sehen sein. Da waren wir in den Vorjahren ohnehin immer auf Gastspielreise und selten auf der Insel. Nur reisen wir jetzt eben nicht mehr nach Indien oder sonst wohin, sondern nur bis nach Putbus, Stralsund und Greifswald.

Wird die Kooperation mit dieser Spielzeit enden?

Wir haben mit dem Intendanten bereits darüber gesprochen, sie in der nächsten Spielzeit fortzusetzen. Und wir denken über eine gemeinsame Produktion nach. Für uns ist das eine spannende Zeit. Das Figurentheater wird im Kulturbetrieb oft eher an den Rand gedrängt und wenig beachtet. Dass das Theater Vorpommern sich jetzt so intensiv mit dieser Sparte beschäftigt, zeugt von einer sehr progressiven Einstellung.

Die nächsten Vorstellungen Die Seebühne Hiddensee gibt es seit 1997. An der Spitze steht die Direktorin Wiebke Volksdorf, Künstlerischer Leiter ist Karl Huck. Die nächsten Vorstellungen jenseits von Hiddensee gibt es am 20. März im Theater Putbus. Am Nachmittag ab 15 Uhr wird in der Familienvorstellung „Hase und Igel oder Lügen haben kurze Beine“ gezeigt, ab 18 Uhr dann das Stück „Ein Bericht für eine Akademie“ nach Franz Kafka. In Stralsund beziehungsweise Greifswald steht am 23. beziehungsweise 24. April „Faust“ auf dem Programm.

Von Maik Trettin