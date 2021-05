Sassnitz

Am 21. Mai 1991 haben aktive und ehemalige Seeleute in Sassnitz den Nautischen Verein gegründet. Wir sprachen mit dem Ehrenvorsitzenden, dem Kapitän Wolfgang Neumann, darüber, wie sich die Seefahrt verändert hat, ob es die Seefahrerromantik noch gibt und wie die Seeleute mit der Corona-Pandemie umgehen.

Seeleute haben naturgemäß wenig Kontakt zu ihren Familien, Freunden und Bekannten an Land. Haben umgekehrt die Vereinsmitglieder, die größtenteils nicht mehr zur See fahren, noch Kontakt zu den aktiven Kollegen?

Wolfgang Neumann: Aber ja, viele haben auf privater Ebene nach wie vor Verbindungen zur Seefahrt und zu Seefahrern. Auf jeden Fall werden sie über die aktiven Vereinsmitglieder weiterhin auf dem Laufenden gehalten. Mein Sohn Steffen fährt zum Beispiel als Kapitän auf einem Containerschiff. Und dann verfolgen wir die Berichterstattung in den Medien natürlich sehr genau, obwohl die Seefahrt da eher eine Nebenrolle spielt.

Warum sollte man ihr mehr Aufmerksamkeit schenken?

Na immerhin wird bis zu 80 Prozent des deutschen Handelsvolumens durch den Seetransport ermöglicht. Das spiegelt sich in der Wertschätzung, die die Seefahrt bei uns in der Bundesrepublik erfährt, leider nicht wider. Dafür sind wir ja auch angetreten: Um das Augenmerk immer wieder auf diese Branche zu richten und ihre Bedeutung ebenso wie ihre Sorgen und Nöte in den Fokus zu rücken.

Das Containerschiff „Santa Linea“ im Hafen von Charleston Quelle: Steffen Neumann

Sie sind jahrzehntelang zur See gefahren, heute bereist Ihr Sohn die Weltmeere. Hat sich der Beruf sehr verändert?

Der Beruf vielleicht nicht, aber die Arbeit auf den Schiffen. Immer mehr Aufgaben werden von Land auf die Besatzungen an Bord übertragen. Die Heuer zum Beispiel zahlt nicht mehr ein Büro an Land, sondern der Kapitän auf dem Schiff aus. Die Funker gibt es nicht mehr; deren Arbeit übernehmen jetzt die leitenden Seeleute an Bord. Dazu kommt noch jede Menge Papierkram, den die Seemänner zu bewältigen haben. Das alles bringt zumindest dem Kapitän und den leitenden Offizieren jede Menge Stress.

War es denn zu Ihrer Zeit auf See entspannter?

Natürlich auch nicht immer, aber wenn ich es vergleiche, konnten wir in der Fischerei- und der Handelsschifffahrt der DDR doch ruhiger arbeiten. Wobei ich sagen muss, ich hatte beim Auslaufen ein besseres Gefühl als beim Einlaufen. In der DDR wurde die Wirtschaft zu politisch gesehen, es ging zu viel um das Bewusstsein als um das Wirtschaften. Heute hingegen soll finanziell alles optimiert werden. „Sparen, sparen, sparen“ ist auch in der Seefahrt das Motto. In den Häfen Japans und der Ostküste der USA etwa ist jeder Schritt beim An- und Ablegen, beim Be- und Entladen der Schiffe minutengenau durchgetaktet. Da darf es keine Abweichung von der Norm geben. Um diese Vorgaben einzuhalten, muss die Besatzung oft zurückstecken. Die vorgeschriebenen Ruhezeiten sind kaum einzuhalten; die Besatzungen müssen oft mit deutlich weniger Schlaf auskommen.

Wolfgang Neumann Quelle: Maik Trettin

Hat sich in den Jahren die Situation der Seeleute an irgendeiner Stelle auch verbessert?

Auf jeden Fall in Sachen Kommunikation, das muss man sagen. Wenn wir früher abgelegt haben und rausfuhren, hatten wir für die nächsten vier bis acht Wochen meist keinerlei Verbindung bis nach Hause. Wenn man Glück hatte, traf man auf ein Schiff aus unserer Flotte, das Post aus der Heimat mitbrachte und mitnahm. Zwischendurch einfach mal zu Hause anrufen, war nicht drin. Zum einen, weil zu Hause kaum jemand privat einen Telefonanschluss hatte. Also hat man höchstens im Notfall bei der Familie auf Arbeit angerufen. Anfangs noch über die Kurzwelle von Rügen-Radio. Aber da musste man sich kurz fassen. Drei Minuten Gesprächszeit kosteten rund 40 Mark. Etwas günstiger wurde es dann mit den Jahren, zumindest wenn man in der Nähe der Ostseeküste war und über UKW eine Verbindung nach Hause herstellen konnte.

Und heute?

Heute hat jeder an Bord ein Mobiltelefon und ist über das Internet an nahezu jedem Punkt der Welt erreichbar. Mit meinem Sohn kommuniziere ich viel über Whatsapp oder rufe ihn direkt an, wenn es die Zeitverschiebung zulässt.

Früher genossen Seeleute ein gewisses Ansehen. Wie ist das heute?

Zum Teil unverändert. Wir haben immer gesagt, je weiter südlich man in die DDR kommt, desto größer die Seefahrerromantik. Die Seefahrerei ist trotz aller Veränderungen eine attraktive Berufs- und Lebensform, die einen besonderen Charakter des Menschen erfordert. Es geht aber nicht mehr so sehr um Abenteuerlust, Romantik und die Neugier auf fremde Länder und Menschen. Heute muss man sich in erster Linie den Herausforderungen stellen, die die Naturgewalten, komplexe technische und navigatorische Systeme und das Leben mit eingeschränkter Kommunikations- und Bewegungsfreiheit mit sich bringen.

Apropos Bewegungsfreiheit: Wie geht man sich eigentlich während der Corona-Pandemie an Bord aus dem Weg?

Covid-19 verschärft die Situation und ist eine ungeheure Belastung für die Seeleute. Das grenzt teilweise an Freiheitsberaubung. Sie dürfen in vielen Ländern das Schiff nicht verlassen. Manche bleiben zehn bis zwölf Monate an Bord. Ein Regeleinsatz dauert vier Monate. Letztes Jahr waren es sieben Monate. Selbst wenn die jeweiligen Staaten den Landgang erlauben, untersagen es die Reedereien aus Furcht, dass ein Besatzungsmitglied die Krankheit an Bord bringt. Mein Sohn berichtete von einer echten Odyssee. Er musste sich auf der Reise zu seinem Schiff mehrmals testen lassen und in Quarantäne begeben. Wenn man einmal an Bord ist, ist man relativ gut geschützt vor Corona: Es kommt ja kein Fremder aufs Schiff.

Dennoch geht es dort eng zu. Müssen die Seeleute dann Masken tragen?

In einigen Bereichen ja. Dabei war es zu Beginn der Pandemie für die Crew besonders schwer, an Masken zu kommen. Mein Sohn hatte deshalb im vergangenen Jahr seine Frau angefunkt, ob die nicht welche besorgen könne. Die hat gemeinsam mit ihren Mitstreitern vom Nähverein Neverin und Arbeitskolleginnen Masken mit Schlüpfergummibändern aus DDR-Restbeständen genäht. 70 Exemplare sind per Luftfracht in Südkorea auf seinem Schiff angekommen und nach wie vor in Benutzung. Natürlich werden sie regelmäßig gewaschen.

Wie funktioniert denn Ihr Vereinsleben unter Corona-Bedingungen?

Wir bleiben über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt und tauschen uns aus. Unseren bisherigen Treffpunkt in der alten Rettungsstation bei Kutterfisch im Hafen mussten wir ohnehin räumen. Sobald es die Corona-Lage wieder zulässt, werden wir uns in unserem neuen „Zuhause“, dem Grundtvighaus an der Seestraße, treffen. Die Jubiläumsfeier werden wir am Jahresende nachholen.

Vom Matrosen zum Kapitän Wolfgang Neumann stammt aus Schlesien und lebt seit 1952 in Sassnitz. Hier wurde er zum Matrosen der Hochseefischerei ausgebildet. Nach einem Studium bekam er 1957 sein Patent als Kapitän der Kleinen Hochseefischerei. Nach dem Besuch der Ingenieurhochschule in Warnemünde von 1967 bis 1969 war er Kapitän der Großen Hochseefischerei. Bis 1973 hat er als Nautischer Offizier auf einem Fisch-Trawler gearbeitet, bevor er als Kapitän einen Frost-Trawler in Sassnitz übernahm und in gleicher Position ab 1984 auf einem Rostocker Spezialzubringer-Trawler fuhr. Im Oktober 1985 musterte Wolfgang Neumann ab. Er wechselte in den Fährhafen Mukran und war fortan von Land aus mit der Seefahrt verbunden.

Von Maik Trettin