Seeschlachten und Gefechte: Die Insel Rügen als Spielball der Großmächte

Vorpommern

Rügen war wegen seiner besonderen Lage im Ostseeraum immer wieder Spielball der Großmächte. Nicht anders erlebten es die Rüganer im Großen Nordischen Krieg (1700-1721), in dem 13 Konfliktparteien in zahlreichen Seeschlachten und Gefechten um die Vormacht im Norden kämpften. Vor 200 Jahren entschieden die Sieger dieser Auseinandersetzungen in den „Friedens-Traktaten“ von Stockholm und Frederiksborg auch über das Schicksal der Insel Rügen. Man beendete darin einvernehmlich die fünf Jahre andauernde Besatzungszeit der Dänen auf der Ostseeinsel.

Schon lange vor Ausbruch des Krieges hatten sich Brandenburg-Preußen und Dänemark über mögliche Landaufteilungen und Vormachtstellungen an der Ostsee geeinigt. Das ermutigte die dänischen Streitkräfte in verschiedenen Seegefechten zu entschlossenen Konstellationen und siegreichen Strategien.

Rügens Küste wurde zwischen 1711 und 1715 zu einem begehrten Schauplatz dafür. In fünf Seeschlachten vor Jasmund, im Greifswalder Bodden und schließlich vor Groß Stresow besiegte die dänische Flotte die schwedischen Truppen, auch mit Hilfe norwegischer, preußischer und sächsischer Soldaten, immer wieder erfolgreich.

Schweden verzichteten auf Rügen

Im Ergebnis dieser Gefechte verzichteten die Schweden unter anderem auf Rügen und die Dänen hofften, „die mit Waffen erzwungenen Provinzen in Frieden zu behaupten.“ Sie sicherten sich Rügen und Vorpommern bis zur Peene und begannen im Frühjahr 1716 mit der Neuordnung der Landesverwaltung. Sie schufen zuerst ein neues „pommersches Regierungskollegium“, in dem Dänen unter dem Generalgouverneur Franz Joachim Dewitz zu arbeiten begannen.

Dänenkönig Friedrich IV. (1671-1730) beschenkte das Bergener Kloster mit 500 Talern. (Pastell des Künstlers Rosalba Carriera, 1709) Quelle: Repro A. Farin

Die Stände der besetzten Gebiete mussten dem dänischen König Friedrich IV. als neuen Landesherrn huldigen, der den Landgewinn auf Dauer behalten wollte. Daher schenkte er beispielsweise großzügig „dem Bergener Kloster 500 Taler und half auch sonst dem durch die Kriegslasten schwer mitgenommenen Lande“, schreibt Otto Wendler in seiner „Geschichte Rügens“ (1894).

Freude über dänische Herrschaft?

Lob für die dänische Übernahme gab es aus verschiedenen Kreisen, die das „Bewusstsein einer alten Tradition dänisch-pommerscher Verbindungen“ hervorhoben. Der preußische Hofrat Adam Brand betonte in einem Bittgesuch an Friedrich IV., dass die Einwohner sich freuen würden, wieder unter dänischer Herrschaft zu leben.

Dem widersprachen Menschen, wie zum Beispiel Landsyndikus Gustav Adolf Caroc, der schon in einer Schrift aus dem Jahr 1710 auf die „umfangreichen Bemühungen Dänemarks um Rügen“ in der Geschichte hinwies. Er galt als ausgesprochener Dänenfeind, der den Verlust der dänischen Lehnsrechte und Besitzungen auf Rügen lobend erwähnte und die Besetzung der Insel unter dem Schwedenkönig Gustav II. Adolf als Glücksfall ansah.

Dänenzeit brachte keine Erfolge

Die fünfjährige Dänenzeit brachte Rügen zudem keine Erfolge. Zahlreiche Bittschriften, die in Kopenhagen landeten, bezeugen, dass dieses Land vor allem wegen des Krieges auf Dauer wirtschaftlich ruiniert war. Das belegte zudem die im November 1717 vorgelegte Untersuchung einer Regierungskommission zu wüsten Höfen. Schlechte Wirtschaftsführung und Verwaltung, beständige Einquartierungen und Steuern sowie Schulden hätten weite Teile des Landes zur Einöde verkommen lassen, berichteten die Experten über die Verhältnisse in dem übernommenen Landesteil.

Bevölkerung verarmte und viele wanderten aus

Anschaulich werden die allgemeine Armut der Bevölkerung, die Schwäche von Binnen- und Außenhandel oder die fehlenden Erwerbsmöglichkeiten der Menschen dargestellt. Das hielt die dänische Regierung nicht davon ab, den Umbau der neuen Gerichts- und Verwaltungssysteme voranzutreiben und die schon lange gewünschten Steuern geordnet und übersichtlich einzutreiben.

Streitigkeiten darüber zwischen Regierungsvertretern und vor allem den adligen Steuerzahlern blieben nicht aus. Zunehmend gab es Probleme, Zeitgenossen bescheinigten der dänischen Zentralverwaltung „mangelnde Kenntnis der regionalen Rechtsverhältnisse.“ Der Historiker Martin Meier beschreibt sehr eindrucksvoll die missliche Lage der Landstriche. Diese führte auch dazu, dass immer mehr Menschen auswanderten.

Rückgabe an Schweden gegen Bezahlung

Mit dem Friedensvertrag von Frederiksborg gab Dänemark 1720 gegen eine finanzielle Entschädigung alle eroberten Gebiete an Schweden zurück und konnte sichergehen, dass diese die dänischen Pläne mit Schleswig nicht blockierten. Die vorpommerschen Landstände konnten erreichen, dass die „vordänischen Zustände“ mit allen ihnen zustehenden Privilegien wieder hergestellt wurden.

Von André Farin