Stralsund

Dunkelblaue Wellen, weiße Segel, rote Fähnchen, ein Paar spaziert in weiter Ferne am Ostseestrand: Die Motive der Stralsunder Künstlerin Hanka Friedrich entspringen einer maritimen Welt, fast alle scheinen durch das Meer verbunden. In einer neuen Schau ab dem 24. September sind rund 60 ihrer Werke im Wintergarten der Stralsunder Goldschmiede Stabenow zu sehen. Diese trägt den passenden Namen „ SeeSucht“, denn dorthin sehnt sich die 55-Jährige, raus aufs Meer, auf die Ostsee – und dies am liebsten mit der „Greif“.

Ein Segelschulschiff als schwimmende Inspirationsquelle

Die Stralsunder Malerin Hanka Friedrich. Sie ist eine Schülerin des beliebten Heimatmalers Bertram von Schmiterlöw. Quelle: privat

Anzeige

Auf hoher See war die gebürtige Stralsunderin, die sich als eine Schülerin des beliebten Stralsunder Heimatmalers Bertram von Schmiterlöw sieht, jedoch eher selten. Diesen innigen Wunsch erfüllte sie sich jedoch mit einer Segelreise mit der Greif. „Einmal im Leben wollte ich nur von Meer umgeben sein“, sagt Friedrich. Das sei ihr gelungen. Auf dem Segelschulschiff bei einem Ostsee-Törn nach Kopenhagen. „Mit einer Freundin teilte ich mir eine Kabine. Es war klein, schwer romantisch und wir dem Meer gleichzeitig ganz nah. Vier Stunden haben wir geschlafen, dann hieß es wieder an Deck arbeiten.“ Sie hätten auf dem Weg zur Rostocker Hanse Sail primär Hilfstätigkeiten übernommen, geschrubbt, geschraubt und gemalert. Wenn die Glocke läutete verschwand Friedrich jedoch nicht gleich in der Koje. Sie stellte sich zwischen die Segel, fertigte zahlreiche Skizzen an. Einige davon hat sie bereits in Bilder umgesetzt, sodass auch ein Hauch der Greif ihre SeeSucht-Ausstellung ziert.

Weitere OZ+ Artikel

Mit ihren bunten Bildern will Friedrich Freude in den Alltag bringen. Quelle: Hanka Friedrich

So sammelt Friedrich Geld für die Greif

Dieses Jahr wollte die Diplom-Ingenieurin Friedrich ihre maritime Malerei an Bord des Segelschulschiffes fortsetzen. Dafür hatte sie bereits einen Törn zur dänischen Insel Møn gebucht. Doch dazu kam es nicht mehr. Das plötzliche Aus der Greif hat Friedrich emotional stark berührt. Mit einer eigenen Idee will sie dem Schiff und dem Förderverein Rahsegler Greif nun helfen. Ihre Idee: Von jedem Bild, das sie auf der Ausstellung verkauft, gehen zehn Prozent an die Greif – damit das Segelschiff bald wieder in See stechen kann.

Friedrich malt am liebsten das Meer. Dazu zählt auch diese Qualle. Quelle: Hanka Friedrich

Bunt und intensiv: Hanka Friedrich malt ihr eigenes Meer

Die Bilder von Friedrich haben es in sich. Sie malt ihr eigenes Meer. Taucht die Ostsee vor Zingst auf, können den Ursprung vermutlich nur Friedrichs Eltern erkennen, denn die leben heute dort, begleiten die Malerei ihrer Tochter schon lang. Schaut man auf die Bilder, wird schnell klar: Friedrichs Farben sind intensiver, als es die Realität erlaubt. „Meine Bilder sind farbenfroh“, sagt sie dazu. „Oft wird es als Kritik angebracht. Aber dazu stehe ich. Schmiterlöw hat mir beigebracht, das zu malen, was ich selbst sehe.“ Bei einem Porträt darf ein Auge dann auch schon mal schief sein oder die Sonne über eine Möwe eher oval wie ein Ei. „Mit meinen Bildern will ich Freude in den Alttag bringen“, sagt sie. „Daher male ich auch Blumen und Stillleben.“ Diese Bilder seien wie ein gutes Gegengewicht zu ihrer maritimen Malerin. Doch diese lässt Hanka Friedrich nicht los. Auch in ihren Gedichten sehnt sie sich zurück auf die Greif, zurück aufs Meer. So schließt ihr Gedicht „Ich habe das Meer so gern“ mit den Worten: „Meer oder Mensch. Ich bin lieber am Meer.“

Von Kay Steinke