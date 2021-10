Seeungeheuer in Dargun? Künstler plant XXL-Drachen für den Klostersee 

Stralsund/Dargun

Bekommt Dargun bald sein eigenes Ungeheuer? Wer kennt es nicht, das Seeungeheuer von Loch Ness in Schottland? Nun könnte „Nessi“, wie die Kreatur liebevoll genannt wird, schon bald ein Gegenstück in Mecklenburg-Vorpommern bekommen: Einen Drachen, der sein Unwesen im Darguner Klostersee treibt. Zumindest wenn es nach dem Stralsunder Künstler Ian Wiskow geht. Er will den Drachen aus einer Darguner Sage nachbauen und die Stadt damit zum Tourismusmagnet machen: Zurzeit bastelt er an einem Prototypen.

Drachen, der Jungfrauen verspeiste

Unter lautem Dröhnen rotiert das silberne, an einer Stange befestigte Gehäuse aus zwei zusammengeschraubten Tankhälften durchs Wasser, taucht an der Oberfläche auf und gleitet dann langsam wieder abwärts. „Es geht zwar unter, aber zu langsam“, sagt Ian Wiskow, der neben einem Schwimmbecken steht und diverse Hebel bedient. Im Stralsunder Hafenturm, der seit 2013 sein Atelier beherbergt, tüftelt der studierte Agrartechniker zurzeit an einer Unterwasserkonstruktion, die später mit einem Panzer verkleidet als Drachenrücken im Darguner See auftauchen soll. Was zunächst ein wenig verrückt klingt, ist gut durchdacht: Vor zwei Jahren kam der gebürtige Karlsruher, der seit 2008 in Stralsund lebt und mit seiner Firma Art MV Projekte wie den Designmarkt in Benzin oder die Kunstmesse in Putbus umsetzt, auf die Idee für sein Drachenprojekt in Dargun.

Das Buch „Der Drache im Klostersee“ von Heinz Krüger erzählt die Legende eines Drachens, der zu vorgeschichtlicher Zeit im Darguner Klostersee gelebt haben soll. Nun will der Stralsunder Künstler Ian Wiskow diesen Drachen nachbauen. Quelle: privat

„Ich fand Dargun schon immer toll“, sagt der 59-Jährige. „Es ist ein einmaliger Ort mit großem touristischem Potenzial, wie der Schloss- und Klosteranlage, dem slawischem Burgwall, Erlebnispfaden, Labyrinth, Naturpark Draisine und natürlich dem Klostersee“, zählt Wiskow auf. Im Museum sei er vor zwei Jahren auf das Buch „Der Drache im Klostersee“ von Heinz Krüger gestoßen, das ihn inspiriert habe. Es erzählt die Legende eines Drachens, der zu vorgeschichtlicher Zeit in einem Sumpf an der Stelle gelebt haben soll, wo sich heute der Klostersee befindet. „Er verspeiste mit Vorliebe Jungfrauen und wurde schließlich von drei singenden Knaben bezwungen, die das Untier mit einer List ertränkten“, erzählt Wiskow.

Zur Person Ian Wiskowwurde in Karlsruhe geboren und wanderte als Kind mit den Eltern nach Brasilien aus, wo er Agrartechnik studierte. Er lebte unter anderem in Westafrika und in London, bevor es ihn 2008 nach Stralsund verschlug, wo er das Kunstlabor und später den Stralsunder Kunstverein leitet. 2018 gründet er seine Firma Art MV mit der er diverse Kunstprojekte umsetzt – darunter ein Designmarkt in Benzin, eine Kunstmesse in Putbus, ein Medienkunstprojekt in Neubrandenburg sowie eine Reihe von Künstlerfilmen für das Kunstmuseum Ahrenshoop. Weitere Infos unter:www.art-mv.de

Drache soll Kunst werden, kein Kitsch

Diesen Drachen will er nun nachbauen. „Er soll echt wirken und technisch ausgereift sein, aber ohne den mörderischen Heißhunger“, sagt er und lacht. Kunst soll es werden, kein Kitsch, betont der Künstler. Vor allem lukrativ soll das Tierchen sein: Denn ein Drache könnte die Übernachtungszahlen steigern und Dargun so zusätzliche Einnahmen sichern – davon ist zumindest Wiskow überzeugt. „Die Legende von Loch Ness bringt bis zu 25 Millionen Britische Pfund Umsatz im Jahr, obwohl es das Ungeheuer gar nicht gibt“, sagt er. „Das wäre natürlich toll, selbst, wenn Dargun nur die Hälfte davon abbekommt“, sagt er. „Ein solcher Drache würde auch jene Besucher anlocken, die die Stadt auf der A 20 mit Abstand passieren, aber bisher nach Usedom, Greifswald, Stralsund oder Rügen weiterfahren.“

Die Idee: Der Drache soll in unregelmäßigen Abständen an verschiedenen Stellen im Klostersee auftauchen, die Wasseroberfläche anreißen und wieder verschwinden. Um diesen Eindruck zu erwecken, soll lediglich ein rotierendes Rückenteil gezeigt werden. Dafür will Wiskow drei Modelle bauen, die jeweils im Wechsel an drei Orten um einen Ankerpunkt kreisen und den Eindruck erwecken, dass sich der Drache im Klostersee frei bewegt. Für die Technik nutzt er Räder, die mit einem Schuppenpanzer aus Fiberglas verkleidet und per Düsen angetrieben werden. Lange Schläuche, gefüllt mit Wasser oder Luft, sollen für Auf- oder Abtrieb sorgen. Die Technik dafür, zu der ein Luftkompressor, eine Wasserpumpe und die Steuerung gehören, soll in einem Entenhaus auf dem See untergebracht werden. Um das Erlebnis perfekt zu machen, soll in einigen Abständen links und rechts vom Haus ein Schnauzenteil aus der Tiefe aufragen und über das Reetdach pusten. In den Wänden installierte Lautsprecher liefern den passenden Sound dazu.

Bau von zwei Prototypen geplant

Für Wiskow ist der Bau des Drachens sowohl eine künstlerische wie auch eine technische Herausforderung. „Es ist Pionierarbeit mit vielen Unbekannten“, sagt der Künstler. „Das Ganze soll schließlich 30 Jahre halten und umweltverträglich sein.“ Umso mehr freue er sich, dass er bereits einige Firmen für sein Projekt begeistern konnte. „Es sind Unternehmen aus Dargun und Umgebung, für die die Weiterentwicklung der Stadt auch eine Herzensangelegenheit ist“, so Wiskow. Die Kosten für das Gesamtprojekt schätzt er, könnten durchaus in den sechsstelligen Bereich rutschen.

Insgesamt sollen zwei Prototypen entstehen: Den ersten in Miniaturform hat der 59-Jährige selbst finanziert. Für die Finanzierung eines zweiten in Originalgröße, der rund 2,20 Meter Durchmesser messen und eine Achse von sechs Metern haben soll, habe er bereits eine Zusage vom Wirtschaftsministerium. Präsentiert werden soll die XXL-Konstruktion zu Pfingsten 2022 bei dem Format „Kunst Offen“ mit einer Ausstellung im Stralsunder Hafenturm oder im Darguner Schloss. Für die Ausstellung mit großformatigen Bildern und Videoaufnahmen zur Entwicklungsgeschichte des Projektes habe der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bereits 3000 Euro bereitgestellt.

Förderung und Träger für das Projekt gesucht

Gesucht würden nun ein Träger und die Förderung für die finale Umsetzung des Projektes. Im Dezember soll es den Darguner Stadtvertretern präsentiert werden. „Grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob die Idee ungeteilte Zustimmung findet“, äußert sich Bürgermeister Sirko Wellnitz eher verhalten. Letztlich liege die Entscheidung bei den Stadtvertretern.

Falle diese positiv aus, könne der Drache mit der richtigen Vermarktung zum Kassenschlager werden, hofft Wiskow. „Es gibt ein wunderschönes Restaurant am Wasser, direkt dort, wo der Drache auftaucht, das seit einigen Jahren geschlossen ist. Solche Perlen könnte man wiederauferstehen lassen. Erst wird gegessen, dann übernachtet. Das Interesse der Menschen zu wecken, braucht sicher eine Weile, aber ich denke, der Drache könnte das schaffen,“ Falls es in Dargun gut laufen sollte, hat der Künstler bereits eine weitere Idee im Hinterkopf: „In Luzern in der Schweiz gibt es eine vergleichbare Legende und ich weiß, dass es Überlegungen gibt, dort etwas Ähnliches zu machen“, sagt er und lacht.

Von Stefanie Büssing