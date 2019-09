Palmer Ort/Greifswald/Stralsund

Eigentlich wollten zwei Segler ihren Törn in der Ostsee südlich von Rügen zusammen beenden, doch dann kam alles anders: Am Donnerstagnachmittag erreichte die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) ein Notruf, dass sich einer der Männer auf dem Segelboot „ Inger“ eine stark blutende Wunde im Gesicht zugezogen habe. Er benötigte umgehend ärztliche Hilfe. Bei starkem Seegang und Windböen bis sechs Beaufort (bis zu 49 km/h) meldete der Skipper zudem Wassereinbruch, der jedoch mit Bordmitteln unter Kontrolle zu halten war.

Zwei Seenotrettungskreuzer und ein Helikopter im Einsatz

Weder per Handy noch per Funk konnte eine stabile Kommunikationsverbindung mit dem Havaristen aufgebaut werden, auch eine genaue Position war nicht zu ermitteln. Sicher war lediglich: Die Segler befanden sich im westlichen Teil des Greifswalder Boddens. Die gesamte Schifffahrt in dem Seegebiet wurde um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. So wurde das Boot schnell gefunden. Die Segler befanden sich etwa eineinhalb Seemeilen (etwa drei Kilometer) östlich von Palmer Ort – dem südlichsten Punkt der Insel Rügen am Strelasund.

Die Wachleiter alarmierten sowohl den Seenotrettungskreuzer „ Berthold Beitz“ von der Station Greifswalder Oie als auch das Seenotrettungsboot „ Hertha Jeep“ von der Station Stralsund. Aufgrund des dringenden medizinischen Notfalls zogen sie auch den Hubschrauber „Northern Rescue 02“ von Northern HeliCopter hinzu.

Seenotretter schleppen Boot nach Stahlbrode

Als erstes war gegen 15.45 Uhr der Hubschrauber vor Ort. Die Besatzung setzte per Seilwinde einen Arzt auf dem Havaristen ab, der den verletzten Mann medizinisch versorgte. Wenig später trafen die Seenotretter ein, und gingen trotz schwieriger Bedingungen bei dem neun Meter langen Segelboot längsseits: „Wir mussten bei der ruppigen See mit einer steilen und kurzen Welle von bis zu eineinhalb Metern gut abfendern“, beschreibt Vormann Hartmut Trademann die Situation vor Ort. Die Seenotretter übernahmen den Verletzten und den Arzt. Vom Seenotrettungskreuzer wurden die beiden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das direkte Aufwinschen vom Segelboot war nicht möglich.

Der zweite Segler blieb auf dem Boot. Die Seenotretter nahmen den Havaristen auf den Haken und schleppten ihn nach Stahlbrode. Während der rund zweistündigen Schleppreise schöpfte der Skipper fast ununterbrochen Wasser aus seinem Boot: „Wir haben den Schleppanhang immer gut im Blick gehabt und hätten sofort eingegriffen, wenn sich die Lage verschlimmert hätte“, so Vormann Joachim Venghaus.

Mehr zum Thema:

Nach Bootsunfall vor Kühlungsborn: Segler stirbt im Krankenhaus

Tochter bestätigt: Segler war allein vor Kühlungsborn unterwegs

Von OZ