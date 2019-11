Sehlen: Finanzielle Hilfe für Neubau der Feuerwehr

Sehlen

Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sehlen wird ein neues Gebäude erhalten. Das bisherige Gerätehaus, das im Jahr 1936 gebaut wurde, ist an seine baulichen und funktionalen Grenzen gestoßen und wird durch einen Neubau, der eine multifunktionale Nutzung zulässt, ersetzt.

Im neuen Gebäude wird es für die Feuerwehr eine Fahrzeughalle mit Werkstatt und Lager sowie Umkleide- und Sanitärbereiche geben. Der Bereich für die Gemeinde umfasst einen Schulungs- und Sitzungsraum, eine Küche sowie einen Raum für ärztliche Versorgung.

Bauprojekt kostet 2,3 Millionen Euro

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) brachte am Montag in Sehlen einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 773 000 Euro vorbei. Zuvor hatte die Gemeinde beim Innenministerium einen Antrag auf Kofinanzierung zur Absicherung der Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens gestellt. Insgesamt wird das Bauprojekt 2,3 Millionen Euro kosten. Der Landkreis ist über die Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL) mit einer Zuwendung in Höhe von 1,1 Millionen Euro der Hauptzuwendungsgeber. Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis auch über die Brandschutzförderrichtlinie mit 100 000 Euro an dem Vorhaben.

„Die Zuwendungen aus Mitteln des Kofinanzierungsfonds sind ein gutes Beispiel dafür, wie es kommunalen Investitionsträgern ermöglicht wird, ihren Eigenanteil zu erbringen“, sagt Caffier. Die Einsatzbereitschaft einer freiwilligen Feuerwehr müsse gewährleistet sein und dazu gehöre auch eine Fahrzeughalle, die den baulichen und technischen Vorschriften entspreche. „Ich freue mich, dass mit den Investitionen für den Neubau mit gemeinschaftlicher Nutzung, die Einwohner der Gemeinde profitieren können“, sagt er.

Von Mathias Otto