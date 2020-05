Bergen

Nicole Krüger wurde in Osterburg in Sachsen-Anhalt geboren und wuchs in Stendal auf. „Noch vor der Jugendweihe bin ich mit meinen Eltern nach Rügen gezogen“, verrät die 46-Jährige. Die Familie ließ sich in Bergen nieder, und Nicole Krüger machte eine Ausbildung zur Bürokauffrau.

In der neuen Heimat lernte sie einen Rüganer kennen und lieben – das Paar bekam eine Tochter, die heute 22 Jahre alt ist. Die kleine Familie lebte der Arbeit des Mannes wegen für sieben Jahre in Baden-Württemberg, bevor das Heimweh sie zurückbrachte. Sie sagt: „Freunde, Familie und die Insel haben uns in der Ferne gefehlt, deshalb sind wir wieder nach Bergen gezogen.“

Nicole Krüger liest leidenschaftlich gern Krimis und hat beruflich einiges ausprobiert, seit Kurzem ist sie bei einem Putbusser Bäcker tätig und hat viel Freude an dieser Arbeit: „Ich wollte gern mit Menschen zu tun haben und freue mich nun auf die nach der corona-bedingten Auszeit zurückkehrenden Urlauber.“

Von Christa Driest