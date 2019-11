Seidenstraße bis MV: Der erste Zug aus China ist da

Sassnitz

Der erste Zug, der die berühmte Seidenstraße von China bis MV passierte, ist da. Rund 10 000 Kilometer haben die 41 Container zurückgelegt, rollten zehn Tage lang über Kasachstan und Russland, dann per Schiff bis zum Fährhafen Sassnitz-Mukran auf Rügen.

Am Dienstag war großer Bahnhof mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft in Sassnitz. Sie hoffen auf Wachstumsimpulse für Häfen und Unternehmen in MV. Genau genommen sind es zwei Züge, die die von China wiederbelebte „Neue Seidenstraße“ nutzen sollen. Ein zweiter ist Richtung Xi’an, einer Millionen-Metropole in Zentral-China, unterwegs.

Der erste Güterzug auf der „Neuen Seidenstraße“ aus China erreicht Mukran auf Rügen. Quelle: Frank Pubantz

500 000 Container pro Jahr erwartet

Der erste in MV ankommende Zug habe Gebrauchs- und Industriegüter geladen. Alexey Grom, Geschäftsführer des Logistik-Unternehmens ULTC ERA, Experte für Bahn-Transporte zwischen Europa und Asien, hofft auf eine halbe Million Container, die künftig pro Jahr zwischen Sassnitz und Xi’an auf die Reise gehen. Aus seiner Sicht hat der neue Transportkorridor großes Potenzial für die Zukunft.

Der Hafen Mukran auf Rügen soll zu einem Drehkreuz für den Schienengüterverkehr von und nach China werden. Sein Vorteil: Er ist der einzige deutsche Hafen mit einem Anschluss für Breitspur-Schienennetz in Deutschland, wie es in Russland, Finnland und dem Baltikum üblich ist.

Von Frank Pubantz