Nach fast zweijähriger Zwangspause rollten am vergangenen Wochenende wieder die Seifenkisten durch Sagard. Das Rennen war einer der Höhepunkte des Herbstfestes, das im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Schutzvorkehrungen nicht stattfinden konnte. Und auch in diesem Jahr war bis kurz vor dem Termin nicht ganz sicher, ob die Party stattfinden würde. Die dafür erlassene Verordnung endete am 16. September, also genau einen Tag vor Beginn des 7. Herbstfestes.

„Ich will Spaß, ich will Spaß“ – die Titelzeile des Hits aus der Zeit der Neuen-Deutschen-Welle hätte Motto des Programms sein können, das am Sonnabend mit dem Auftritt von Markus, der mit dem Lied seinerzeit berühmt wurde, einen musikalischen Höhepunkt erlebte. Zwei Tage lang gab es Spaß rund um das Gemeindezentrum an der Sagarder Schulstraße, auch wenn mancher meinte, diese bei früheren Seifenkisten-Rennen schon dichter gesäumt gesehen zu haben.

Radverlust gleich nach dem Start

Um es gleich vorweg zu sagen: Bei den „Profis“ haben die Sieger des vergangenen Wettbewerbs im Jahr 2019, die Mannschaft GTS 1, erneut gewonnen. Wie vor zwei Jahren, setzte sich dieses Sagarder Team vor das Sassnitzer, das unter dem Titel „Klein Helgoland“ an den Start gegangen war.

Kurz vor ihrem ersten von zwei Läufen mussten die „Helgoländer“ noch „Ballast“ abwerfen. Beim Wiegen hatten der Fahrer Olaf Perleberg zusammen mit seinem Fahrzeug das maximal zulässige Gewicht von 200 Kilogramm um fünf Kilo überschritten. Kurzerhand wurde eine Gewicht aus dem Fahrzeug-Heck entfernt.

Für eine Schrecksekunde sorgte die erste Fahrt des Teams Wenzel Racing. Am Ende der Rampe verlor die Seifenkiste, die beim Training zu den schnellsten gehört hatte, ein Rad. Fahrer Hugo Herdin aus Rostock kurvte auf drei Rädern bis zur Schikane, wo sein Mobil zum Stehen kam. „Wir hatten nach dem Training am Donnerstag noch an dem Wagen rumgeschraubt und dabei vermutlich das eine Rad nicht ordentlich festgezogen“, kommentierte Teamchef Sandro Wenzel, während er mit dem Akku-Schrauber in der Hand noch einmal alle anderen Verbindungen an den Achsen überprüfte. Den zweiten Lauf absolvierte Hugo Herdin dann sicher.

Mit einem echten Profi-Wagen ging die Freiwillige Feuerwehr Sagard an den Start. Nach einem Unfall beim letzten Rennen vor zwei Jahren waren Teile ihrer alten Seifenkiste verzogen; die Sagarder Wehr besorgte sich eine neue. Die stammt aus Niedersachsen und ist schon bei Deutschen Meisterschaften gefahren, erzählte Wehrführer Alexander Grabbert. Er überließ den Platz am Steuer seinem Kameraden Thomas Lippert – zwangsläufig. „Er ist wirklich der einzige aus unseren Reihen, der in diesem schmalen Gefährt Platz findet.“

Bat-Mobil wurde zum Alb-Traumschiff

Weniger um die Geschwindigkeit als vielmehr um den Spaß ging es in den anderen Kategorien. Entsprechend unbeschwert gingen die meisten Teilnehmer in der Fun- oder der Kinderwertung an den Start. Die Schwestern Juliane Krowas und Stefanie Schack fuhren als Team Schackhausen in einem Gefährt, das Vater Lothar schon für das erste Sagarder Seifenkisten-Rennen gebastelt hatte. Seitdem treten sie als Duo an – diesmal das einzige im Wettbewerb. Mit Trophäen hatten die Sagarder Waidmänner ihr Mobil geschmückt.

Die Sagarder Karnevalisten hatten ihr früheres Bat-Mobil zum „Alb-Traum-Schiff“ umgestylt und Ralf Kaulitz das Kommando und auch das Steuerrad überlassen. Furchtlos stiegen auch die Sassnitzer Jugendfeuerwehrleute in ihre Seifenkiste. Damian (10) hatte zuvor erst einmal in dem Gefährt gesessen und ein paar Runden auf dem Hof der Feuerwehr in Sassnitz gedreht. Vor der nie zuvor geprobten Abfahrt von der steilen Rampe in der Sagarder Schulstraße habe er keine Angst, winkte der Steppke fröhlich ab, „aber Respekt“, fügt er hinzu.

Fahrten sind nicht völlig ohne Gefahr

Denn völlig gefahrlos sind die Fahrten natürlich nicht. Christian Preiß aus Sagard hat das vor zwei Jahren zu spüren bekommen, als er mit seinem Gefährt gleich am Ende der Rampe umkippte. Passiert ist ihm nichts und der professionelle Lkw-Fahrer und Hobby-Bastler hat daraus gelernt. Entstanden ist eine Seifenkiste, auf die der Name schon gar nicht mehr zutrifft. Sein Mobil ist wie ein maßstabsgerechter Nachbau eines Volvo-Lkw. Es besteht aus zwei miteinander gekoppelten Teilen, der „Zugmaschine“ und dem Auflieger. In letzterem sitzt der Fahrer und steuert die „Kiste“, die im Gegensatz zu den sonst üblichen auf vier statt auf zwei Achsen rollt.

„Damit ist man natürlich nicht so schnell“, sagt Christian Preiß und winkt ab: „Aber darum geht es mir auch nicht.“ Er hat vor allem Freude am Basteln. Den beleuchteten Truck hat er in seiner Freizeit weitgehend aus Resten zusammengezimmert, die er auf dem Schrott gefunden hat. Lediglich die Reifen. Räder von Sack-Karren, hat er im Baumarkt gekauft. Die Mühe und Detailverliebtheit wurde nicht allein durch die Aufmerksamkeit der vielen Herbstfest-Besucher belohnt, die das Gefährt bestaunten und sich davor fotografierten. Christian Preiß gewann mit seiner „Kiste“ den Design-Preis.

Von Maik Trettin