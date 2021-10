Sellin

Er hat schreckliche Einsätze miterlebt, viel Zusammenhalt und Dankbarkeit erfahren und unzählige Wettkämpfe gewonnen: Manfred Engelbrecht, den alle „Manni“ nennen, ist so etwas wie das Urgestein der Selliner Feuerwehr. Er hat die Jugendfeuerwehr geleitet, war fast zwanzig Jahre lang ihr Wehrführer und er fährt auch heute noch mit, wenn die Brandschützer alarmiert werden. Nun wurde der 66-Jährige vom Landesfeuerwehrverband geehrt, weil er schon seit 50 Jahren im aktiven Dienst seinen Mann steht. So lange wie kaum ein anderer.

Bei der freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes ist der Selliner dabei schon 54 Jahre lang. Denn es war 1967, als die Feuerwehr in sein Leben trat. Damals war er im Turnverein aktiv. Dort sollten junge Brandschutzhelfer geworben werden, weil der Wehr Nachwuchs fehlte. Deshalb kam Wehrführer Herbert Moritz eines Tages in die Turnhalle, um Ausschau nach ein paar sportlichen Jungen zu halten. Obwohl seine Mutter dagegen war, willigte der 12-jährige Manfred ein. Damals war die Feuerwehrwache noch in der Schulstraße.

Die Medaille des Landesfeuerwehrverbandes Quelle: Feuerwehr Sellin

„Die Technik und die Klamotten waren mit heute gar nicht zu vergleichen“, lacht Engelbrecht und kramt in alten Schwarz-Weiß-Fotos. Es gab ein Löschfahrzeug vom Typ Opel, das heute im Museum in Prora steht. Trotzdem: „Wir haben damals viel gelernt und hatten gute Ausbilder und waren bei vielen Wettkämpfen erfolgreich“, erinnert sich Manfred Engelbrecht, der in Sellin geboren und aufgewachsen ist.

Ein Erlebnis als Jugendlicher habe sich besonders in sein Gedächtnis eingebrannt. Er war gerade mit einem jungen Kameraden im Ruderboot auf dem Selliner See, als sie beide bemerkten, dass am Ufer ein reetgedecktes Haus in Flammen stand. Es war das Heim seines Ruder-Freundes! Hastig versuchten sie, an Land und dann zur Unglücksstelle zu gelangen, um zu helfen.

Das erste Löschfahrzeug Typ Opel der Selliner Wehr Quelle: Feuerwehr Sellin

Brände durch Fahrlässigkeit verursacht

Mit 16 Jahren trat „Manni“ in den aktiven Dienst der Wehr ein. Zu jener Zeit habe es noch viele Brände gegeben, die oft auch durch Fahrlässigkeit verursacht wurden. „Damals gab es ja noch überwiegend Ofenheizungen“, so Engelbrecht. Mehrfach brannte es in reetgedeckten Häusern in der Seestraße. Er erinnert sich noch, wie ein Hauseigentümer auf dem Dach liegend versuchte, das Feuer mit seinem eigenen Körper abzudecken oder wie das Haus einer Familie vollständig niederbrannte und sich ein Feuerwehrmann beim Einschlagen einer Glasscheibe schwer verletzte. „Am gleichen Tag mussten wir abends noch nach Binz, wo ein Stallgebäude brannte. Dabei verendeten alle Pferde.“

Bootsexplosion auf dem Selliner See in den 90er Jahren. Quelle: Feuerwehr Sellin

Die gefährlichste Aktion, die er erlebt habe, sei eine Schiffsexplosion auf dem See gewesen. Die Insassen waren von Bord gesprungen und hatten sich zwar gerettet, aber nun trieb das brennende Boot bei sehr starker Strömung auf den Steg des Angelvereins zu. „Um eine Kettenreaktion zu verhindern, bin ich mit einem Kameraden ins Wasser. Wir haben das Boot an der Leine zum Bollwerk gezogen, wo es dann abgelöscht wurde“, so Engelbrecht.

„Warmer Abriss“, wurde im Ort getuschelt

Mit Abstand die schlimmsten Jahre aber seien die Nachwendejahre gewesen. „Da sind wir am Tag fünf bis sechs Mal zu Bränden rausgefahren“, blickt Engelbrecht zurück. „Warmer Abriss“, wurde im Dorf getuschelt. Meist waren es nun leerstehende Wohnhäuser, Bungalows und Ferienobjekte, die keine oder neue Eigentümer gefunden hatten. Immer wieder gingen die Sirenen. „Das ist ja wie im Krieg“, hätten die Urlaubsgäste aus den alten Bundesländern gesagt, die keine Sirenen kannten.

„Er starb in meinen Armen.“

Erschütternd seien die vielen tragischen Verkehrsunfälle gewesen. Junge Männer fuhren nachts mit ihren Autos in den Straßen des Ortes Rennen. Zwei Brüder verloren dabei im Abstand von wenigen Wochen ihr Leben. „Das kannten wir vorher nicht“, sagt Manfred Engelbrecht nachdenklich. „Dass sich Leute mit dem Auto auch das Leben genommen haben. Wenn wir dorthin kamen, waren wir geschockt.“ Auch weil die Kameraden oft nicht viel tun konnten, weil sie keine Ausrüstung für Unfälle, wie heute, hatten.

Viele von ihnen ließen die Bilder auch zu Hause nicht los und im Schlaf aufschrecken. Psychologische Hilfe gab es nicht. Jeder musste mit seinen Alpträumen alleine zurechtkommen. Manfred Engelbrecht schluckt und Tränen füllen seine Augen, als er von dem Jungen spricht, der die Wilhelmstraße herunterraste und mit seinem Auto gegen einen Baum knallte. Der Junge starb in seinen Armen. Ein junges Leben – einfach ausgelöscht. „Das tut sehr weh.“

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Selliner Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr Sellin

Immer mehr und schwierige Einsätze, aber eine veraltete Technik – das nahmen die Feuerwehrleute schließlich nicht mehr hin. Sie forderten ein neues Gerätehaus und ein modernes Fahrzeug und drohten dem damaligen Bürgermeister, ihren Dienst einzustellen. Der reagierte und sorgte für bessere Bedingungen. So zog die Wehr in das ehemalige FDGB-Klubhaus in der Siedlung am Wald, wo heute noch ihr Domizil ist. „2500 Stunden an Eigenleistung haben wir dareingesteckt“, erzählt der gelernte Installateur, der 1991 zum Wehrführer ernannt wurde und es zwei Jahrzehnte lang blieb. „Du kannst dein Bett doch mit in die Feuerwehr nehmen“, hat ihm seine Frau mehr als ein Mal empfohlen.

Die Selliner Jugendfeuerwehr in den 80er Jahren und ihr Leiter Manfred Engelbrecht (hinten) Quelle: Feuerwehr Sellin

Heute unterstützt er wieder die Jugendfeuerwehr

Er blickt stolz zurück, auch wenn es doch schmerzte, als er die Chefmütze vor zehn Jahren an die junge Generation abgeben musste. „Das muss aber jeder Wehrführer einmal in seinem Leben durchmachen“, weiß Manfred Engelbrecht. Er hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, große Erfolge und Feste gefeiert, aber auch Niederlagen und Tragödien ertragen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch sein Herz hängt an der Feuerwehr, die gerade ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erhalten hat. Weil er gerne mit Kindern arbeitet, unterstützt er die Jugendfeuerwehr. Und er hütet das Archiv der Wehr. Solange er gesundheitlich noch kann, wird „Manni“ einfach weitermachen. Bis zum vollendeten 67. Lebensjahr, bis zum Ruhestand.

Von Gerit Herold