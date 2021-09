Seit sieben Jahren auf Rügen: Die Großstädte brauche ich nicht mehr

Putbus

Seit April gibt es am Marktplatz der Rosenstadt Putbus das „Fürstliche Genusskontor“, ein kleines Bistro, in dem Weine und regionale Produkte angeboten werden. Eröffnet wurde es von Annette Brückner, die 2014 auf die Insel kam und damit ihrem Mann folgte, der am Theater als Direktor tätig ist. „Ich lebe hier wirklich gern – die Großstädte brauche ich nicht mehr“, sagt die gebürtige Kasselerin.

Sie ist in Köln aufgewachsen, hat dort klassischen Tanz studiert und war danach in Hamm in Westfalen mit einer eigenen Ballettschule selbstständig, bevor sie gemeinsam mit dem Gatten noch mal alles änderte. Das Paar verlegte den Lebensmittelpunkt auf’s Land nach Hessen und betrieb ein Hotel mit angeschlossener Pferdehaltung, in dem Kinder Reitferien erleben konnten. Dass die Mutter zweier erwachsener Kinder vor sieben Jahren nach Rügen zog, bereut sie nicht. „Die Insel ist wunderschön mit ihrer vielseitigen Landschaft “, sagt die 62-Jährige überzeugt.

Von Christa Driest