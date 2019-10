Mitten im Leben mit Krebs leben

Stralsund

Erst kam die Diagnose und dann ein großes schwarzes Loch. „Man hat so viele Gedanken und Fragen und es gibt so viel, das auf dich einstürzt“, sagt Iris Herrnbrodt. Abgesehen von den medizinischen Aspekten bedeutet eine Krebserkrankung für junge Menschen einen existenziellen Einschnitt in die gesamte Lebenssituation und Zukunftsplanung. Aber wo findet man in dieser Situation Hilfe? Wer kann Ratschläge geben?

Natürlich könne man sich an jahrelang bestehende Selbsthilfegruppen wie etwa Frauen nach Krebs, die im Übrigen in den meisten Städten auch für Männer offen stehen, wenden. „Aber“, sagt Iris Herrnbrodt, „wir haben teilweise mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Und es gibt keinen Leitfaden, an den man sich halten kann.“ Der „Treffpunkt“ in Stralsund habe ihr dabei geholfen, mit der Situation besser umzugehen.

Der persönliche Kontakt

„Treffpunkte“ ist ein Angebot der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Die Stiftung unterstützt 18- bis 39-Jährige dabei, regionale Treffen für Betroffene zu organisieren, um sich persönlich auszutauschen und zu vernetzen. Denn das ist das große bundesweite Manko. „Natürlich gibt es viele Portale und Angebote im Internet, aber wenige Möglichkeiten für persönliche Kontakte mit Gleichaltrigen“, sagt Jenny (Name von der Redaktion geändert), die vor etwa einem Jahr in Stralsund die Initiative ergriffen hatte, um einen Treffpunkt für junge Erwachsene zu initiieren. „Nachdem ich vor einem Jahr meinen Tastbefund erhielt, wollte ich mich unbedingt mit jemandem austauschen“, erinnert sich die junge Frau. „Und das möglichst persönlich“, wie sie betont. Die 29-Jährige suchte den Kontakt zur Stiftung und erhielt von dort Unterstützung und einen Ansprechpartner vor Ort, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss). „Dort können wir die Räumlichkeiten nutzen.“

Nach Monaten der Vorbereitung, der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit gibt es den Treffpunkt nun an jedem ersten Montag im Monat. „In erster Linie geht es um den Austausch“, sagt Jenny. „Hier bündelt sich Wissen, das wir durch unsere eigenen Erfahrungen gesammelt haben und von dem alle profitieren können.“ Dazu zählt auch das Netzwerken – nicht nur mit anderen Selbsthilfegruppen vor Ort, sondern vor allem mit Gleichaltrigen bundesweit.

„Wir wollen den Input von Außen und besuchen und organisieren deshalb Vorträge“, sagt die Studentin. Außerdem gehöre zu jeder Gruppe ein ärztlicher Betreuer, also jemand, der den Betroffenen aus medizinischer Sicht Ratschläge gibt, wenn es gewünscht ist. In Stralsund ist das der Facharzt für Gynäkologische Onkologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Dr. Jens Quaas.

Einfach mal frei reden

Für Markus Kujau ist der Treffpunkt eine gute Möglichkeit, einfach mal frei zu reden. „Hier kann man ohne Vorurteile über die Erkrankung sprechen“, sagt der 31-Jährige, der vor zwei Jahren das erste Mal wegen eines Tumors operiert wurde. „Viele Leute aus deinem Umfeld, auch dem familiären, wissen gar nicht, wie sie reagieren oder mit der Erkrankung umgehen sollen. Das ist hier anders.“ Natürlich würde man in der Gruppe nicht ausschließlich die Krankheit thematisieren, aber manchmal könne einem jemand auch einen Tipp geben. „Oft steht man wie ein Schwein vorm Uhrwerk“, sagt der ehemalige Student der Hochschule. „Zu viele Informationen und zu viele Entscheidungen, die man treffen muss.“ Dabei helfe der Austausch mit anderen Betroffenen. Denn so individuell wie jede Erkrankung sei, so individuell seien auch die Behandlung und alle damit einhergehenden Folgen.

Was passiert nach der Diagnose?

Zu den Folgen zählt in diesem Alter auch, wie es etwa mit einem Studium oder der Ausbildung weitergeht, wenn man beides erst einmal unterbrochen hat. „Oder was passiert, wenn wir unsere Arbeit verlieren“, ergänzt Jenny. Nicht zu vergessen sei der wichtige Punkt der Familienplanung. „Natürlich sagen die Ärzte, dass eine Chemotherapie unfruchtbar machen kann und erklären die Möglichkeiten, die es gibt, trotz allem Eltern zu werden. Aber die damit verbundenen Kosten und auch körperlichen und psychischen Anstrengungen werden wenig thematisiert“, sagt Iris Herrnbrodt.

Sowohl für Jenny, Iris Herrnbrodt und Markus Kujau bedeutet die Gruppe aber noch etwas anderes Wichtiges: Einfach eine nette Zeit zusammen zu haben und auch mal ganz alltägliche Dinge gemeinsam zu machen. Die Angst im Kopf bleibe immer, selbst wenn man geheilt ist, „man ist immer Krebspatient“, sagt Jenny. Doch das Leben gehe weiter, auch mit Krebs. So wie bei Markus Kujau, der nicht geheilt ist. Aber: „Mein Motor ist vor allem meine kleine Tochter, die meinem Leben einen festen Rhythmus gibt“, sagt er und fügt optimistisch hinzu: „Die medizinische Entwicklung geht immer weiter.“ Denn nicht zuletzt gehe es in der Gruppe darum, Mut zu machen. Denn angesprochen sind Betroffene in allen Phasen der Krankheit. „Egal, ob sie gerade die Diagnose bekommen haben oder geheilt sind“, sagt Jenny.

Auch die Frauenselbsthilfe nach Krebs, die im gesamten Landkreis Gruppen hat, ist um jüngere Betroffene bemüht. Mit Netzwerk statt Krebs gibt es ein Portal, das genau diese Menschen ansprechen möchte. In Bansin und in Greifswald gibt es direkt Ansprechpartner vor Ort.

Wer Kontakte oder Informationen sucht, findet sie auf den Seiten www.junge.erwachsene-mit-krebs.de und www.netzwerkstattkrebs.de.

Von Miriam Weber