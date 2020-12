Sellin

Der Antrag der Fraktion Bürgervereinigung „Zukunft Sellin“ (BvZS) zum Schutz von Wohnraum in Sellin wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mehrheitlich abgelehnt. Es war eine knappe Entscheidung: Fünf Volksvertreter stimmten für den Antrag, sieben dagegen, einer enthielt sich. Mit dem Antrag, den Andrea Kähler und Peter Ahrend von der BvZS eingereicht hatten, sollte sich die Gemeindevertretung dafür aussprechen, „dass bestehende Mietwohnungen und Eigentumswohnungen nicht mehr in Ferienwohnungen umgewandelt und genutzt werden dürfen und außerdem nur noch als Ausnahme beziehungsweise begrenzt genehmigt werden sollen.“

In den letzten Jahren habe es viele dieser Umnutzungen in Sellin gegeben. Dies habe, wie auch in anderen touristisch geprägten Gemeinden, zur Verknappung von Wohnraum für die heimische Bevölkerung sowie zu explodierenden Mietpreisen geführt. Das soll künftig verhindert und Wohnraum gesichert werden – insbesondere auch im Ortskern.

Positionierung ist zahnloser Tiger

Gemeinderatsmitglied Matthias Scheibe unterstütze das Anliegen. Die Positionierung allein aber sei ein „zahnloser Tiger“. Notwendig sei beispielsweise eine Wohnraumerhaltungssatzung, wie sie die Gemeinde Göhren erarbeiten will. Vorbild für die Göhrener ist eine Satzung der Gemeinde Stolpe auf Usedom. Diese orientiert sich wiederum an der „Satzung der Gemeinde Helgoland zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und zu ihrem Schutz vor der Verdrängung durch touristische Übernachtungsmöglichkeiten“.

Bebauungspläne seien beim Kampf gegen illegale Urlaubsquartiere das „einzige Schwert, das richtig zieht“, befand Bürgermeister Reinhard Liedtke. Mit denen habe die Gemeinde ausreichende und rechtssichere Stellschrauben. Das Gemeindegebiet sei fast vollständig überplant. Schwierig seien allerdings Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches, wo auch noch viele Ferienquartiere im Umfeld sind, erklärte Erik Andreas, Leiter des zuständigen Bauamtes Mönchgut-Granitz. Dabei muss sich ein Bauvorhaben in das Umfeld einpassen. Auch wenn die Gemeinde ein Einvernehmen für Ferienwohnungen versage, könne dies durch die Kreisbaubehörde ersetzt werden. Die Wohnraumerhaltungssatzung in Göhren sei noch in Arbeit und „relativ schwer durchzuziehen“. Der Ort sei schließlich geprägt von Ferienwohnungen, so Andreas.

Bettenburgen ortsfremder Investoren

Es gehe um eine Positionierung der Gemeinde, betonte Andrea Kähler. Mit einem Grundsatzbeschluss hätte man schon ein Argument für Investoren in den Händen. Gerade im Ortskern würde Mietraum schwinden, die Wilhelmstraße sei einmal voll bewohnt gewesen.

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass es Anfang der 90er Jahre der Wille der Gemeinde war, dass die Wilhelmstraße, in der zu DDR-Zeiten viele Mieter wohnten, für Hotels und Pensionen nach historischem Vorbild wieder frei gezogen werde.

Dies sei ein Prozess, der bis heute nachwirke, meint die BvZS. Ähnlich sei mittlerweile die Entwicklung in den unmittelbar angrenzenden Straßen, wo Mietwohnungen und somit die Einwohner verschwunden seien. Von ortsfremden Investoren errichtete Bettenburgen würden zunehmend das Ortsgeschehen bestimmen. Werde dieser Prozess nicht gestoppt, habe man bald Sylter Verhältnisse. Im Sommer könne man sich dem Ansturm der Touristen kaum entziehen. In den Wintermonaten wirke der Ortskern wie eine tote Geisterstadt. Zudem hätten in den drei neuen Wohngebieten kaum Selliner gebaut, dort würden Investoren mehrheitlich Ferienwohnungen betreiben.

Anstieg der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde plant bereits ein neues Wohngebiet im Seepark, wo sie 10 bis 17 Parzellen für Eigenheime entwickeln will. Die erschlossenen Grundstücke zum Preis von 125 Euro pro Quadratmeter sollen nach sozialen Belangen vergeben werden, um junge Familien anzusiedeln. Nach dem Auszug des DRK-Pflegeheims aus dem Haus „Lorelei“ in der Bebel-Straße im Ortszentrum vor einigen Jahren baut ein Investor in der Villa jetzt rund 20 Mietwohnungen. In der Siedlung am Wald ist der Bau von fünf Mehrfamilienhäusern zum Dauerwohnen geplant. „Konform mit dem B-Plan“, informiert der Bürgermeister.

Laut Amtsstatistik ist in Sellin in den letzten Jahren die Einwohnerzahl gestiegen. Im Ostseebad wohnen derzeit 2631 Selliner, vor zehn Jahren waren es knapp 2400. Derzeit gibt es rund 8600 Gästebetten im Ort, was einem Verhältnis von 1:3 entspricht. 1997 gab es rund 3000 Gästebetten, 2011 waren es 7900. Ein Blick in die Nachbargemeinden: In Göhren leben derzeit rund 1300 Einwohner, es gibt 7932 Gästebetten (Verhältnis von 1:6), in Baabe gibt es 888 Einwohner bei 6080 Gästebetten, in der Gemeinde Mönchgut 1339 Einwohner bei rund 9400 Gästebetten – was jeweils auf ein Verhältnis von 1:7 kommt

Von Gerit Herold