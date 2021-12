Sellin

„Kintzel seit 1928“ steht über der Eingangstür des Bernsteinschmuck-Fachgeschäfts in der Granitzer Straße 43 in Sellin. Hier ist auch die kleine Werkstatt von Jürgen Kintzel, der sich 1962 als Goldschmiedemeister selbstständig gemacht hat. Am Ort seiner Kindheit und Jugend. „Meine Mutter hatte ab 1928 einen Laden auf der Seebrücke übernommen, wo sie als Verkäuferin angefangen hatte. Den Laden betrieb sie neben dem Hauptgeschäft in Oberwiesenthal nur in den Sommermonaten und verkaufte dort Souvenirs und Schmuck aus Bernstein und Elfenbein an Touristen“, erzählt der 82-Jährige. Auch heute noch seien schöne Dinge aus Bernstein ein sehr beliebtes Mitbringsel aus dem Rügen-Urlaub, weiß Kintzel. Er selbst ist seit Kindertagen vom „Gold des Meeres“ verzaubert.

1999 wurde das Bernsteinmuseum eröffnet

In Vitrinen im Bernsteinmuseum werden auch nachgebildete Grabbeigaben aus Bernstein aus der Steinzeit gezeigt. Quelle: Gerit Herold

1999 hatte Jürgen Kintzel in einem ehemaligen Kohleschuppen das einzige Bernsteinmuseum der Insel Rügen eingerichtet und eröffnet, in dem Mitarbeiterin Gisela Eichstaedt seither weit über 180 000 Besucher durch die Ausstellung geführt hat. Nun geht die Ära des Goldschmiedemeisters zu Ende. Doch die Familientradition wird weitergeführt. Den Laden hat er jetzt an seinen Sohn verpachtet, der auch das Bernsteinmuseum weiter betreiben wird.

1940 in Berlin geboren, hatte Jürgen Kintzel nach seiner Lehre zum Goldschmied im erzgebirgischen Annaberg von 1959 bis 1962 an der Fachhochschule für Angewandte Kunst, Industriedesign und Schmuck in Heiligendamm studiert. Dann war er arbeitslos. „Aus Langeweile habe ich die Meisterprüfung gemacht“, so Kintzel. Seine erste klitzekleine Werkstatt eröffnete er schließlich in der Selliner Luftbadstraße im Haus „Uns Hüsum“. Später war sie mit in dem rohrgedeckten Haus in der Seestraße, das seine damalige Frau als Wohnsitz für die vierköpfige Familie entworfen hatte.

Große Metallwände in Offiziersmessen und Restaurants gestaltet

Die freiberufliche Innenarchitektin hatte Jürgen Kintzel beim Studium kennengelernt. Durch die Zeit und die Kontakte in Heiligendamm hatte der Selliner mehrere außergewöhnliche Auftragsarbeiten. Er gestaltete große Metallwände in Offiziersmessen und Restaurants in Seefahrgastschiffen mit, die die Wismarer Werft seinerzeit für die Sowjetunion baute. Auch für die Schwimmhalle in Wismar fertigte er zusammen mit Franziska Seifert ein großflächiges Wandbild an.

Materialknappheit war das ewige Thema zu sozialistischen Zeiten, erinnert sich Kintzel. Pro Woche erhielt er ein Gramm Feingold, das für einen Trauring reichte. Die Goldschmiede im Nordosten der DDR kannten sich alle sehr gut untereinander und halfen sich gegenseitig. „Das Verhältnis war ganz anders. Nach der Wende war aberschlagartig Schluss“, bedauert Kintzel. Er widmete sein handwerkliches Geschick nun ganz dem Bernstein. Sein Lieblingsstück? Eindeutig die Selliner- Seebrücken-Bernsteinkrone, die er zu Ehren des Rügener Wahrzeichens kreiert hat. Dabei verband er die Elemente Strand, Wasser und Brücke miteinander in Silber und Bernstein. Sie kann in einer Vitrine auf der Seebrücke bestaunt werden.

Insgesamt hat vier Bernsteinkronen angefertigt

Elisa Kenzler trägt die Krone für die Seebrücke Sellin, die Jürgen Kintzel gestaltet hat. Quelle: Herold Gerit

Insgesamt hat der Selliner vier Bernsteinkronen angefertigt. Die erste, als 1997 der damalige Göhrener Kurdirektor auf ihn zukam, weil man die erste Bernsteinkönigin küren wollte. Und die brauchte natürlich eine Krone. Eine echte Herausforderung für den Goldschmied. Er besorgte sich vom Friseur einen Puppenkopf und legte los. „Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Kronen und nur ein paar Wochen Zeit“, erinnert sich Kintzel. So entstand die 1. deutsche Bernsteinkrone, deren Begriff patentiert ist. Eine Krone hat er dann noch für einen Göhrener Hotelier gestaltet und eine weitere ist im Bernsteinmuseum ausgestellt.

Dabei war der Beruf gar nicht seine erste Wahl. Er fühlte sich in den Bergen pudelwohl und wollte eigentlich erst dort bleiben und Förster werden. Noch lieber als im Wald stand er aber auf zwei Brettern unter den Füßen und fegte die verschneiten Hänge hinunter. Viele Jahre war er Leistungssportler im Abfahrtslauf, als Kind wurde er DDR-Meister im Slalom und in der Kombination und stand bei der Deutschen Skimeisterschaft der Studenten gleich drei Mal auf dem Siegertreppchen. Stolz zeigt er eine Goldmedaille aus dem Jahre 1962. „Ich bin sogar mal als Kind mit Walter Ulbricht gelaufen. Naja, so durch den Wald mitgelaufen“, erzählt er amüsiert. Das war in Oberhof, wo der frühere DDR-Staatsratschef bekanntlich gerne Skisport trieb.

Sohn gelang spektakuläre Flucht über die Ostsee

Handwerksmeister Jürgen Kintzel hat – so war von der DDR-Obrigkeit die Auflage – immer ohne Gesellen gearbeitet. Zwei Lehrlinge hat er ausgebildet. Der letzte war sein Sohn Tom 1988. Auch für ihn war es nicht der Wunschberuf, er wollte eigentlich Sport- und Geschichtslehrer werden. Doch dieser Traum platzte, nachdem sein zwei Jahre ältere Bruder Ralf 1987 die spektakuläre Flucht in einer Jolle vom Selliner Ufer aus über die Ostsee zur dänischen Insel Mön geglückt war. In seinem Beruf hat Tom dann nur kurz gearbeitet, er ging in den Schmuckgroßhandel und eröffnete später eigene Läden auf Rügen. Die beiden Geschäfte in Binz hat er aufgegeben, in Sellin sind es mit dem väterlichen nun zwei – und das beliebte Bernsteinmuseum.

Jürgen Kintzel war es immer wichtig, dass die privat geführte museale Einrichtung nicht für ihn, sondern für Sellin und die ganze Insel wirbt. Die Ausstellung gibt Einblicke in die Geschichte und die Entstehung des fossilen Harzes. Unzählige Objekte lassen die Besucher durch die Kultur- und Kunstgeschichte bis hin zur Gegenwart reisen. Eine Station ist dabei die Steinzeit, in der die Menschen als Grabbeigaben Talismane oder Amulette aus Bernstein zu den Toten legten. Diese und die Werkzeuge zur Herstellung hat der Goldschmied, der auch mit anderen Rügener Museen zusammenarbeitet, nachgebaut.

Mitglied im Arbeitskreis Bernstein der Uni Hamburg

Er ist Mitglied im Arbeitskreis Bernstein der Universität Hamburg mit Fachleuten aus aller Welt. Durch die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern konnte er sich schon zwei Mal das rekonstruierte Bernsteinzimmer im Katharinenpalast bei Sankt Petersburg ansehen. „Da hätte ich sofort mitgemacht“, sagt er begeistert. „Ich war auch in den Werkstätten, das war sehr beeindruckend.“ Und welche Theorie hat er zum Verbleib des originalen Bernsteinzimmers, das seit Kriegsende verschollen ist? „Ich kann auch schweigen“, lässt Jürgen Kintzel aufhorchen. Und nach einer kurzen Pause. „Weil ich nichts weiß.“

Arbeiten, die der 82-Jährige gerade gestaltet. Quelle: Gerit Herold

Auch wenn die Augen und die Hände nicht mehr so gut wollen wie früher, sitzt er noch immer oft an seiner alten Werkbank im Erdgeschoss des Wohnhauses, in dem er mit seiner zweiten Frau Margot lebt. Er gestaltet kleine Skulpturen aus Bernstein und Holz – brechende Wellen, unter denen das „Gold der Ostsee“ funkelt. „Ich mache das aus Spaß. Ich muss in Bewegung sein“, sagt der vierfache Opa. Seine vier Enkelsöhne zieht es zum Holzhandwerk, der jüngste erlernt gerade auf Rügen den Beruf des Zimmermanns. Auf sein Handwerk sieht er dagegen düstere Zeiten zukommen. „Bald wird Schluss sein. Die Technologie hat sich total verändert. Es wird fast nur noch gegossen und im Osten produziert“, so Kintzel. Er findet es nicht gut, dass es in diesem Handwerk keine Meisterpflicht mehr gibt.

Von Gerit Herold