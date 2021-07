Sellin

Endlich! Nach einem Jahr Pause gibt es in der Galerie Hartwich in Sellin wieder eine öffentliche Ausstellungseröffnung: Am Freitag, 2. Juli, öffnen sich ab 18 Uhr in der Alten Feuerwache in der Schulstraße die Pforten für die große Sommerschau mit insgesamt 27 Künstlern aus dem In- und Ausland. Unter dem Motto „Waterworld“ zeigen sie Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur und Lichtobjekte.

„Es wird viel, es wird laut, es wird schräg“, freut sich Galerist Knut Hartwich auf ein Wiedersehen mit Künstlern und Kunstliebhabern. Zur Vernissage werden 15 Künstlerinnen und Künstler anwesend sein. Darunter auch die beiden bekannten Künstler Sven Drühl und Maik Wolf, die seit vielen Jahren Stammgäste in Sellin sind. Seit zwölf Jahren übernehmen sie abwechselnd die Regie, wenn auf Rügen der Beginn des Sommers mit einem Form- und Farbenfest gefeiert wird.

Noch unbekannte Künstler dabei

„Neben etablierten sind auch Jungstars oder noch unbekannte Künstler dabei. Viele kennen einander, einige gar nicht“, so Sven Drühl. Mit dabei sind neben anderen Ruth Campau, MK Kaehne, Christine Hill, Christine Streuli, Inge Krause und der Binzer Fotograf Lutz Grünke, der mit zwei Arbeiten vertreten ist. Neulinge sind neben anderen der Däne Morten Schelde, Eve & Adele und René Wirths. Mehr als die Hälfte der Ausstellungsteilnehmer sind Frauen. Die Künstler seien froh, dass sie nun endlich wieder aus ihren Ateliers heraus und ins Gespräch kommen können.

Das Thema „Waterworld“ ist bei der Schau assoziativ. So finden sich neben dem schwebenden Oktopus von Judith Runge genähte Schilfbilder von Rowena Dring und ein Titel von Daniel Rode mit einem Gedankengang, den man meist am Meer hat.

Die ganzen verschiedenen Positionen der Künstler in den eher kleinen Galerieräumen zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzufügen, ist für Galerist Knut Hartwich immer wieder eine Herausforderung. „Zwei Tage vorher zweifelt er immer, aber er kriegt das immer toll hin“, schmunzelt Sven Drühl anerkennend.

Die Ausstellung ist noch bis Anfang September zu sehen.

Von Gerit Herold