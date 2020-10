Seedorf

Permanente Geschwindigkeitsüberschreitungen, Falschparker, illegale Radwegnutzung durch Autos: In den Ortsteilen des Ostseebades Sellin stauen sich etliche Verkehrsprobleme auf – und damit der Frust der Anwohner. Wie Abhilfe geschaffen werden könne, berieten die Mitglieder des Ortsteilausschusses der Selliner Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung.

Eigentlich ist das blaue Schild am Ortseingang von Moritzdorf nicht zu übersehen. Es signalisiert den Beginn der verkehrsberuhigten Zone, in der Fußgänger die komplette Straße benutzen können und Kinderspiele überall erlaubt sind. Doch die ausgewiesene Spielstraße hält offenbar viele Verkehrsteilnehmer nicht davon ab, anstatt der vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit ihr eigenes, zu schnelles Tempo zu fahren. Schon lange beklagen die Anwohner die Raserei in ihrem Ort, jetzt sollen Fahrbahnschwellen den Verkehr drosseln.

Anzeige

Schwellen kommen auf die Fahrbahn

Die Standorte dafür seien nach Gesprächen mit den Einwohnern bestimmt worden, informierte Ausschussvorsitzender Daniel Adler. Allerdings sei man von drei Schwellen ausgegangen, nun sei von lediglich zwei die Rede. Die sogenannten Berliner Kissen, geteilte Plateauaufpflasterungen zur Geschwindigkeitsdämpfung, sollen nahe der Hausnummern 1 und 7 angebracht werden.

Die Zufahrtssperre am Radweg Moritzdorf–Seedorf wird von Pkw einfach umfahren. Quelle: Gerit Herold

Einen weiteren Aufreger gibt es in puncto Fuß- und Radwanderweg von Seedorf nach Moritzdorf. Dieser werde illegal von Fahrzeugen genutzt, die einfach an der Durchfahrtssperre vorbeifahren. Früher hätten Feldsteine dies verhindert, die wurden aber entfernt. Die Autos würden nun zum Rastpunkt hochfahren, wo die Insassen dann Picknick machten. Hier müsse geprüft werden, welche Wegesperrung langfristig verkehrsrechtlich zulässig sei, denn es müsse ein Zugang für die Land- und Forstwirtschaft ermöglicht bleiben. Möglich sei für sie zum Beispiel eine Schlüssellösung. Der Ausschuss folgte schließlich dem Vorschlag, mit einem Erdwall, der zudem bepflanzt werden soll, die jetzige Fahrlücke zu schließen. Auch auf der Moritzdorfer Seite müsste eine Barriere aufgestellt werden.

Navigeräte weisen falschen Weg aus

In diesem Zusammenhang verwies Doris Simanowski auf Gästeaussagen, dass Navigeräte den Radweg von Seedorf nach Moritzdorf als offizielle Pkw-Zufahrt ausweisen und nicht den eigentlichen Straßenweg über Altensien. „Die Leute werden dahin geschickt“, so die Inhaberin des Hotels Moritzdorf. Dabei würde es meist um Autos der Marke BMW handeln.

Die Wendeschleife in Seedorf soll oft zugeparkt sein. Quelle: Gerit Herold

Auch falsches und wildes Parken macht den Anwohnern der Ortsteile zu schaffen. Hundebesitzer würden einfach auf dem Acker oder in Ausweichtaschen entlang der Straßen ihre Fahrzeuge abstellen und mit ihren Vierbeinern Gassi gehen. Auf dem Parkplatz in Moritzdorf hätten sich Wohnmobilisten unerlaubt häuslich eingerichtet. In Seedorf habe der Lieferverkehr arge Probleme, in der Wendeschleife umzukehren, weil diese oft mit Pkw zugeparkt sei. Die Lkw müssten dann durch den engen Ort zurückrudern, monierte die Seedorferin Judith Timm in der Einwohnerfragestunde.

Mitarbeiter im Amt aufstocken

Deshalb aber neue „Erklärschilder“ für die bereits vorhandenen Schilder aufzustellen, hält Martin Liedtke für überflüssig. „Es ist alles klar ausgeschildert. Wir brauchen nicht noch 30 Schilder. Wenn auch 30 Mal kontrolliert werden würde, dann würde sich das schon rumsprechen“, befand der Seedorfer.

Fehlende Kontrollen in den Ortsteilen seien das Hauptproblem, kritisierte auch Ausschussmitglied Peter Ahrend scharf. Er forderte, dass diesbezüglich im Amt die Mitarbeiter dringend aufgestockt werden müssten. Das Ordnungsamt sei allerdings nur für den ruhenden Verkehr zuständig, der fließende ist Sache der Polizei. Die Bürgermeister der Region sollten sich mit einem offenen Brief an den Innenminister des Landes wenden, dass „die paar Hanseln der Bäderpolizei“ nicht mehr ausreichen.

„Wir müssen hier den Kopf hinhalten und es wird immer schlimmer. Man kann uns vonseiten der Landesregierung mit den Problemen hier nicht im Stich lassen“, so Ahrend. Man müsse „Druck nach oben machen“, pflichtete ihm Daniel Adler bei.

Auf der Straße in Richtung Altensien und Moritzdorf ist es für Begegnungsverkehr oft schwierig. Quelle: Gerit Herold

Einbahnstraße nach Altensien

Wie negativ sich viel Verkehr auf schmale Dorfstraßen auswirkt, betonte auch Ausschussmitglied Olaf Westphal. In Altensien würden die Fahrzeuge bei Begegnungsverkehr auf die Grundstückseinfahrten ausweichen. Er schlug vor, über eine Einbahnstraßenregelung vom Wasserwerk Sellin bis nach Altensien nachzudenken. Die Idee soll nun im Rahmen des Verkehrskonzeptes der Gemeinde Sellin, das gerade fortgeschrieben wird, von den Planern geprüft werden.

Die Anfrage, ob ein Teil des gemeindlichen Parkplatzes in Seedorf hinter dem Spielplatz als Winterlager für Segelboote in der Zeit von Ende Oktober bis Anfang April verpachtet werden könnte, fand im Ausschuss keine Zustimmung. Neben Gründen einer möglichen Versicherungs- oder Abzäunungspflicht gibt es die Befürchtung, dass es bei einer reinen Lagerplatznutzung nicht bleiben könnte, weil die Schiffseigentümer zu werkeln beginnen. Über die Möglichkeit einer Segelboot-Winterparke soll nun vom Biosphärenreservatsamt eine Stellungnahme eingeholt werden.

Von Gerit Herold