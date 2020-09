Sellin

Viele Jahre war sie trotz erhöhter Lage auf einem Hang oberhalb der August-Bebel-Straße hinter dem Grün der Bäume kaum zu sehen. Nun ist die evangelische Kirche in Sellin vom Ort aus gut sichtbar. Im Frühjahr waren an dem Gotteshaus etliche Bäume gefällt worden. Das Gelände vor dem Kirchenbau sieht jetzt kahl aus. Aber das soll nicht so bleiben: Kirchengemeinde und Kommune wollen auf der Freifläche für neues Grün sorgen.

Dazu soll es eine gemeinsame Pflanzaktion am 27. und 28. Oktober geben, zu der Pfarrer Olav Metz im aktuellen Gemeindebrief aufgerufen hat. Nach einem erarbeiteten Plan sollen bei der Neubepflanzung des Areals einheimische Gehölze in die Erde gebracht werden und die Sichtachse von der Straße zur Kirche hoch gewährleistet bleiben. Neben Schülern der ortsansässigen Christophorusschule Rügen, die sich an der Aktion beteiligen, sind dabei auch weitere Unterstützer gesucht. Diese können Schösslinge aus dem eigenen Garten oder Spenden für den Gehölzkauf zur Verfügung stellen oder beim Pflanzen oder Pflegen mithelfen.

Architektur des Gotteshauses gerecht werden

Doch nun gibt es offenbar eine Planänderung. „Die Gemeinde unterstützt natürlich die Initiative, aber wir wollen das in noch bessere Bahnen lenken und die Aktion verschieben“, erklärte Bürgermeister Reinhard Liedtke am Mittwoch auf Nachfrage. Es habe inzwischen Gespräche mit einem Rügener Landschaftsplaner gegeben, der von der aktuellen Pflanz-Idee abgeraten habe. Statt mit Sommerflieder, Zwergginster, Holunder, Ilex, Weißdorn oder Heckenrose sollte die Gestaltung vielmehr an einen barocken Garten angelehnt werden und somit der Architektur des Gotteshauses gerecht werden.

Denn die 1913 eingeweihte Selliner „Gnadenkirche“ ist ein achteckiger, in neobarocken Formen errichteter, harmonischer Zentralbau. Auf Rügen hat nur noch die kleine und berühmte Kapelle in Vitt am Kap Arkona diese ungewöhnliche Form.

Gemeinde kam Verkehrssicherungspflicht nach

Die Abholzaktion Anfang dieses Jahres an der Selliner Kirche sei aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde durchgeführt worden. Dabei wurden alte Kiefern und Buchen aus dem Hang genommen. „Einige drohten, das Kirchengebäude zu beschädigen“, so Liedtke. Teilweise hätten auch Buchen auf private Nachbargrundstücke geragt, was Anwohner monierten. Vor einem Jahr waren im Bereich Kirchstraße, Friedhof und Kurklinik Starkäste abgebrochen und Bäume umgekippt.

Mit dem „Freischneiden“ des evangelischen Gotteshauses an der Kirchstraße sei auch ein städtebauliches Ziel umgesetzt worden, dass die Kirche wieder von allen Seiten aus zu sehen ist, so Liedtke. „Wir haben viel positive Resonanz, dass die Kirche nun wieder wahrgenommen wird im Ort. Viele Gäste wussten gar nicht, dass wir dort eine Kirche haben.“

Areal soll nachhaltig begrünt werden

Nach dem aktuellen Pflanzplan wäre die Kirche in fünf Jahren wieder zugewachsen, gibt der Bürgermeister die Meinung des Landschaftsplaners wieder. Nun solle geprüft und erneut gemeinsam beraten werden, wie das Areal künftig am besten nachhaltig begrünt werden könne.

Im Zuge der Fällarbeiten wurde das Gelände an der Kirche begradigt. Zudem sei für mehr Sicherheit die Treppenanlage zum Gotteshaus hoch erneuert worden. Am Geländer fehlt derzeit noch der Handlauf, der in Kürze angebracht werden soll.

Kaiserin stiftete Kirche die Altarbibel

Die Selliner Kirche wird auch gern „Die Königliche“ genannt. Sie steht auf fürstlichem Grund, denn der Bauplatz am Westende der Kirchstraße wurde einst von der Fürstin und Herrin zu Putbus gestiftet. Zur Einweihung der Kirche am 8. Juli 1913 stiftete die deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, Auguste Victoria, die Altarbibel und widmete diese dem Gotteshaus. Ein Jahr zuvor gab es in Sellin schon eine katholische Kirche – sie wurde auf der anderen Seite des Ortes unweit des Hochufers gebaut, wo „Maria Meeresstern“ noch heute steht.

Von Gerit Herold