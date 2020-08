Sellin

Mit Georgi Gogow steuert am heutigen Dienstag eine Rocklegende und ein Teufelsgeiger den Selliner Hafen an. Auf dem Bootssteg wird er, der neben Hans der Geige als der beste Rockgeiger der DDR galt, zusammen mit Thomas Putensen und zwei weiteren Musikern von 19 Uhr an zu erleben sein. „In Anlehnung an den Hit ’Am Fenster’ haben sie extra für Sellin etwas vorbereitet“, verrät Steffi Besch, Kulturchefin der Selliner Kurverwaltung.

Gogow, 1948 in Bulgarien geboren und seit 1992 deutscher Staatsbürger, ist Mitglied der Kultband City, die 1978 den Hit „Am Fenster“ veröffentlichte, der aus Gogows Feder stammt. „Einmal wissen, dies bleibt für immer, Ist nicht Rausch der schon die Nacht verklagt, Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer, Von dem Grau des Morgens längst verjagt . . .“

Anzeige

Die Veranstaltungsreihe „Musik auf dem Bootssteg“ ist immer montags im Hafen zu erleben. Aber wegen des misslichen Wetters am Montag ist das Konzert auf Dienstag verlegt worden.

Von OZ