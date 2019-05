Sellin

Der Strand und das Meer als Inspiration, Kulisse und Bühne: Von Anfang Juni bis Ende August täglich von 10 bis 22 Uhr eröffnet erstmals der Klangpavillon an der Südstrandpromenade im Ostseebad Sellin. Den bespielen die Macher von „ Inselklang“. Für die Premiere sind insgesamt 23 Veranstaltungen und elf Workshops geplant. Mit Live-Konzerten, Freiluftkino am Meer, Vinyl-Sessions, Kinderveranstaltungen, Bio-Strandbar, Musiknacht, Klangyoga und weiteren Eventideen wollen Malte Sodmann (28), Paul Reiß (28) und Jannis Tolk (27) an dem bisher eher für Veranstaltungen selten genutzten Ort eine Strandklangkultur schaffen.

Die drei jungen Rüganer sind der „harte Kern“ von „ Inselklang“. Dahinter steht ein Kollektiv mit offenen Strukturen, zu dem befreundete Möbel- und Bootsbauer, Grafikdesigner, DJs sowie verschiedene Partner gehören. Nicht Kommerz, nachhaltiges Agieren ist das Leitbild. Das Konzept: regional, saisonal, klimafreundlich und gemeinschaftsstiftend. „Wir wollen das kulturelle Leben in der Region unterstützen und der Insel eine klangliche Identität geben“, sagt Malte Sodmann.

Seit fünf Jahren fertigt das Trio, das sich seit seiner Schulzeit am Gymnasium Bergen kennt, in seiner Rügener Manufaktur einzigartige Lautsprecher an. Architekturstudent Malte Sodmann, Physikstudent Paul Reiß und Tontechniker Jannis Tolk tüfteln ständig, um Klangkunstobjekte zu kreieren, die in Design, Funktion, Verarbeitungsqualität und Aussehen feinen Musikinstrumenten gleichwertig sind. Im vergangenen Jahr trat „ Inselklang“ auf diversen Veranstaltungen auf. Nun wollen sich die Kreativen verstärkt freien Projekten widmen. Diese entwickeln sie an der Schnittstelle von Kunst, Musik und gesellschaftlichem Engagement. Sie wollen eine Bühne für Jugend- und Kulturveranstaltungen bieten. Ihre Events sind umweltfreundlich, familiengeeignet und offen für jeden, so die Künstler.

Der Selliner Südstrand war dabei für die kreativen Köpfe schnell auserkoren. Der lange Strand habe einen besonderen Charme und eine ganz eigene Ästhetik. Die Idee traf in der Gemeinde gleich auf volle Zustimmung. Sie stellt ihren Pavillon am Südstrand zur Verfügung, den das Kinder- Jugend- und Freizeitzentrum seit Jahren als Sommer-Außenstelle betreibt. „Wir unterstützen das Projekt sowohl ideell als auch finanziell, weil uns das Konzept überzeugt und der Südstrand damit zu einer wunderbaren Begegnungsstätte für Urlauber und Einheimische werden kann“, sagt Steffi Besch von der Kurverwaltung.

Die Zusammenarbeit mit dem Selliner Freizeitzentrum ist ein wesentlicher Bestandteil des Klangpavillons. Gemeinsam sollen Angebote an kreativem Spiel, Spaß und Sport für den einheimischen Nachwuchs und Urlaubskinder gleichermaßen entwickelt werden.

Um in der Strandbar regionale und saisonale Getränke und Speisen in Bioqualität anzubieten, arbeitet „ Inselklang“ mit regionalen Küchen zusammen. Um Müll zu vermeiden, wird auf sämtliche Plastikartikel und Einwegprodukte verzichtet. Das Bier, der Sekt, der Wein oder die eiskalte Limonade schmecken werden in Gläsern gereicht. Gesessen wird in einer modularen Sitzlandschaft. Die rustikalen Holzmöbel lassen sich nach Belieben funktional ausrichten.

Der Auftakt des Selliner Klangpavillons ist am 1. Juni. Zur Eröffnung wird dort ein großes Kinder- und Familienfest zelebriert. Dieses beginnt gegen 14 Uhr mit einem Sandburgenbauwettbewerb, verschiedenen Spiel- und Spaßstationen am Strand und auf der Promenade. Die Lütten können bis 18 Uhr ausgelassen feiern, danach wird für die „großen Kinder“ der Barbetrieb des neuen Selliner Klangpavillons aufgenommen und die formschönen Holzlautsprecher mit Musik versorgt.

Musikfreunde können sich schon den 28. Juni vormerken. Von 18 bis 22 Uhr sind sie auf die „Musikpromenade“ von Sellin nach Baabe mit Live-Konzerten eingeladen. Zudem werden im Juni jeden Donnerstag von 16 bis 22 Uhr Vinylscheiben aufgelegt. Am 4. und 5. Juni findet von 10 bis 15 Uhr ein Workshop statt, bei dem die Teilnehmer Hochbeete vor Ort selber bauen, bepflanzen und dafür eine Patenschaft übernehmen. Weiterhin sind auch ein Kino-Festival, eine Woche mit Musikkünstlern sowie ein Soundsystem-Festival geplant.

In diesem Jahr sollen am Südstrand die Grundlagen aufgebaut werden. Das Konzept für die Strandklangkultur soll für die Zukunft um weitere Visionen ergänzt werden, um das kreative Potential des Ortes auzuschöpfen und einen nachhaltigen Nutzungsplan zu entwickeln.

Gerit Herold