Sellin: Waschmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Sellin

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde die Selliner Feuerwehr am Montag gerufen. Gegen 18.30 Uhr hatten Angehörige der DLRG, die über eine Personalwohnung in dem Block verfügt, Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Wehrführer Karsten Steinwedel lobte das umsichtige Verhalten der Lebensretter, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Mieter informiert hatten. Weil in solchen Fällen Menschenleben in Gefahr sein können, rückten neben 16 Kameraden der Selliner Wehr auch die Feuerwehren aus Baabe und Lancken-Granitz an.

Anzeige

Neben Löschfahrzeug, Drehleiter, Geräte- und Mannschaftstransportwagen waren auch drei Rettungswagen vor Ort. Mit Polizei und Rettungskräften zusammen waren 53 Einsatzkräfte beteiligt. Ursache des Brandes war der technische Defekt einer Waschmaschine im Badezimmer der Wohnung.

Weitere OZ+ Artikel

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang über die Drehleiter am Fenster sowie das Treppenhaus. Der Einsatz war nach zweieinhalb Stunden beendet.

Freiwillige Isolation: Rügener Feuerwehrmänner kapseln sich vorsorglich ab

Neues Boot der Baaber Feuerwehr gleich im Einsatz

Rügens Feuerwehren nach Corona-Neustart: Mehr Einsätze, mehr Aufwand

Von ud