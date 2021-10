Sellin

Für seine Lehre als Kfz-Elektriker zog der Selliner 1988 nach Rostock. Dort erlebte er auch die Wende. Danach arbeitete Uwe Friedrichs in der Werkstatt eines Autohauses in Bergen. 2005 machte er sich in seinem Heimatort Sellin selbständig. Als Ein-Mann- Betrieb begann er in einer kleinen typenoffenen Werkstatt neben der Tankstelle. Die Urlauber standen bei ihm Schlange. „Ob kaputte Anlasser, durchgerostete Auspuffanlagen, feste Bremsen oder leere Batterien, mit allen möglichen Problemen standen sie vor meiner Tür“, so der 50-Jährige.

Seit 2012 ist er mit seiner Firma am jetzigen Standort in der August-Bebel-Straße und kann mit drei Hebebühnen und vier Angestellten fast jedem Kunden helfen. Auch bei seinem Hobby lassen ihn Motoren nicht los: „Mit dem Motorrad Italien genießen, das ist der schönste Augenblick“, so der Kfz-Meister. Doch zu selten kann Uwe Friedrichs seinem Hobby frönen, denn an sechs Tagen in der Woche ist er für seine Kundschaft da.

Von Klaus Weickardt