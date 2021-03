Sellin auf Rügen: Darum mussten die Stege am Hafen gesperrt werden

Sellin

Rot-weiße Flatterbänder versperren derzeit Zugänge zu zwei Stegen am Selliner Hafen. Der Anleger für die Fahrgastschiffe kann nicht betreten werden und auch der Schwimmsteg ist derzeit nicht zugänglich. „Hat das etwa was mit den Corona-Regeln zu tun?“, fragen sich einige Besucher vor Ort.

Nein, hat es ganz und gar nicht, sagt Tourismusmanager Conrad Bergmann. Grund für die Sperrungen am im Jahre 2019 eröffneten Wasserwanderrastplatz am Selliner See sind bauliche Mängel sowie wetterbedingte Vorsichtsmaßnahmen. Am Beginn des Steg zum Schiffsanlegersteges sind einige Pflastersteine abgesackt. Ebenso an einer Stelle des Kais.

Gefahrenquelle: Schwimmsteg ist oft spiegelglatt

„Wir haben deshalb dort abgesperrt, damit die Besucher nicht stolpern oder hinfallen, bis der Schaden behoben ist", so Bergmann. Der Schwimmsteg sei wegen des noch anhaltenden Frostes morgens spiegelglatt und deshalb beim Betreten sehr gefährlich, zumal der Abgang dorthin sehr schräg runter geht. Auch hier habe man die Sicherheit der Besucher im Blick. Denn: Auch wenn derzeit keine Segler und Ausflugsschiffe in der Marina anlegen, würden doch viele Menschen gern auf die Stege gehen, um Fotos zu machen. Gerade auch abends, wenn am Selliner Hafen beeindruckend die Sonne untergeht.

Immer wieder Vandalismus am Hafen

Das vorhandene Schild, dass die Stege auf eigene Gefahr zu betreten sind, reiche momentan nicht aus. Die möglichen „Stolperstellen“ für Besucher müssen erst verschwunden sein, damit alle Steganlagen wieder freigegeben werden können. Das soll in den nächsten Tagen geschehen, so der Selliner Tourismuschef. Er bedauert, dass an dem Schmuckstück des Ostseebades immer wieder Vandalismus auftritt: ein abgetretener Mülleimer war das jüngste Ärgernis.

Hafenmeister ab 1. April wieder im Dienst

Wenn der Winterschlaf im durch die Kurverwaltung betriebenen Hafen beendet ist und die ersten Gäste wiederkommen, wird Hafenmeister Thomas Schälke wieder vor Ort sein. Ab dem 1. April beginnt er seinen Dienst – und wird dann Verstärkung durch einen weiteren Mitarbeiter haben. Die Aufgabenfülle sei nicht mehr von einem Mitarbeiter zu stemmen gewesen. Zudem sollen die Öffnungszeiten erweitert werden, um dem Gästeaufkommen gerecht zu werden. Denn die Selliner Marina ist bei Skippern sehr beliebt. „Der Hafen läuft von Jahr zu Jahr immer besser“, weiß der Tourismusmanager. Bis zu 80 Segel- und Sportboote können an den beiden 100 Meter langen Stegen der Marina festmachen.

Von Gerit Herold