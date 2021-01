Sellin

Die Nachricht, dass zwei Kita- und Horterzieher Corona haben, sei ein Schock gewesen. Das war am Vormittag des 15. Dezember. In Sellin wurden daraufhin Krippe, Kindergarten und Hort geschlossen. „Man hat sich geschützt und alle Regeln eingehalten, und trotzdem ist es passiert“, sagt Ute Jasmann nachdenklich.

Das Ende ihres 43-jährigen Berufslebens hatte sich die Erzieherin natürlich anders vorgestellt. „Es war eine Hauruckaktion, aber es ging ja nicht anders“, so die Hortleiterin und stellvertretende Kitaleiterin. Mit einem Blumenstrauß, den ihr der Bürgermeister noch überreicht hatte, verließ sie die kommunale Einrichtung für immer und begann ihren Ruhestand in Quarantäne.

Anzeige

26 Jahre lang Hortbetreuerin

Seit 1977 war die Sellinerin im Ostseebad als Erzieherin tätig, die letzten 26 Jahre im Hort. Wie viele Kinder sie in den vier Jahrzehnten begleitet hat, kann sie nicht sagen. Es waren unheimlich viele, mit denen sie Fasching gefeiert, gebastelt, gesungen, bei den Hausaufgaben geholfen oder Ausflüge unternommen hat. Inzwischen waren es schon die Kinder der Kinder von früher.

Unter Menschen und in Bewegung zu sein, zu helfen und zu umsorgen, das sei ihre Berufung. Mit offenen Herzen wollte sie immer Ansprechpartner für die Kinder sein. Wissend, dass Erzieher feste Bezugspersonen und auch mal Seelentröster und durchaus Geheimnisträger sind, wenn es Konflikte im Elternhaus gibt. „Mir war es auch immer wichtig, zu den Eltern ein gutes Verhältnis zu haben und Probleme persönlich anzusprechen“, so Jasmann. „Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe nicht einen Tag bereut.“

Früher waren Kinder und Eltern einfacher

Mit Jungs sei sie immer noch ein bisschen besser klargekommen, gibt sie zu. Das mag daran liegen, dass sie Mutter von zwei Söhnen ist. Jungs seien zwar oft forscher, aber dafür auch sehr verlässlich, so ihre Erfahrung. Im Rückblick stellt sie fest, dass die Kinder sich im Laufe der Zeit verändert haben. „Sie sind heute selbstbewusster und alle Persönlichkeiten, die sich ausleben wollen. Dass man sich auf jedes Kind einstellen muss, war früher auch so, aber das war einfacher. Auch mit den Eltern“, weiß die Pädagogin.

Ute Jasmannn mit ihrer ersten Gruppe im Selliner Kindergarten 1978. Quelle: privat

Für die gebürtige Bergenerin war früh klar, dass sie Erzieherin werden will. Da war sie selbst noch ein Kindergartenkind. Nach der Schule bewarb sie sich zum Studium an der Pädagogischen Schule für Kindergärtnerinnen in Franzburg. „Als ich von der Ferienarbeit im Ferienlager zurückkam, lag der Brief auf dem Tisch“, erinnert sie sich noch an dem Moment, als mit der Zusage ihrem Traumberuf nichts mehr im Wege stand.

Erste Klasse mit dreijähriger Ausbildung

„Unsere Klasse war die erste, die eine dreijährige Ausbildung absolvierte“, so Jasmann. Zu dieser gehörte auch die Beherrschung eines Instrumentes. Sie lernte das Gitarrespielen. Zu DDR-Zeiten war der Krippenbereich dem Gesundheitswesen angegliedert und der Kindergartenbereich für die Drei- bis Sechsjährigen der Volksbildung. Die Krippenerzieherinnen trugen weiße Kittel, die Kindergärtnerinnen bunte Dederonschürzen.

Im August 1977 trat Uta Jasmann ihren Dienst im Selliner Kindergarten an, der damals sein Domizil in der Granitzer Straße hatte. Da war eine neue, große Betreuungseinrichtung im Ort schon im Bau. Im Dezember eröffnete die „Kinderkombination“ am Weißen Steg, die bis heute den Namen Olga Benario Prestes trägt. „Dort hatte jeder seinen eigenen Bereich, es war alles modern und viel leichter“, erinnert sich Ute Jasmann.

Mehr lesen:

1985 ging sie für zwei Jahre nach Jugoslawien in ein Sanatorium, um dort Kurkinder aus der DDR zu betreuen. Zum Anfang sei es schwer gewesen, so allein in weiter Ferne. Doch an die aufregende Zeit denkt sie gern zurück. Verlängern wollte sie ihren Auslandsaufenthalt aber nicht. In der Heimat hatte sie längst ihre große Liebe Klaus gefunden, die sie auch heiratete. Mit den Söhnen Tom, der 1987 geboren wurde, und Hannes, Jahrgang 1989, war die Familie perfekt. Inzwischen ist sie dreifache Oma, Enkel Robin kam am 10. Dezember zur Welt. Die Kinder zu Hause und auch in Hort und Kindergarten waren es, die ihr immer Kraft gaben, wenn der viel zu frühe Verlust ihres Mannes und ihrer besten Freundin schmerzte.

Organisiert seit Jahren Selliner Flohmarkt

Nach einer Herz-OP im Sommer letzten Jahres hat sie sich entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. Zeit für sich und für die Enkel, eine Kur und vielleicht eine große Schiffsreise zu den Eisbergen sind ihre Wünsche. Sie freut sich, wenn nach der Corona-Zwangspause der beliebte Selliner Flohmarkt im Seepark wieder stattfinden könnte, den sie seit Jahren organisiert. Gern würde sie auch im Sozialausschuss der Gemeindevertretung mitwirken.

Zuerst aber soll noch ein richtiger Abschied von den langjährigen Kollegen und Weggefährten im Kindergarten nachgeholt werden. Die Hortkinder und Lehrer der Grundschule hatten ihre scheidende Erzieherin noch mit einer Kaffeetafel und einem Adieu-Ständchen überraschen können. „Das war richtig toll“, freut sich Ute Jasmann.

Von Gerit Herold