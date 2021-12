Sellin

Wenn in anderen Lokalen schon die Stühle hochgestellt waren, brannte hier immer noch Licht. 15 Jahre lang war „Kätes Kneipe“ in Sellin beliebter Anlaufpunkt Einheimische und Urlauber, die hier einen Absacker in gemütlicher Runde zum Tagesausklang genossen, Dart oder Billard spielten und Bekanntschaften schlossen.

Nun bleibt das Erdgeschoss im „Haus Käte“ in der Granitzer Straße 15 abends dunkel. Auch wenn die Aufschrift noch an den Fenstern und an den Aufstellern vor der Tür prangt: Hier wird kein Bier mehr gezapft, „Kätes Kneipe“ hat für immer geschlossen. Eine Ära geht zu Ende.

Entscheidung hat nichts mit Corona zu tun

Ein bisschen Wehmut habe sie schon, sagt Angelika Richter. Sie war vor allem die letzten Jahre Gesicht und Herz der kultigen Kneipe. Ihren 60. Geburtstag hat die Sellinerin mit Stammgästen noch gefeiert, nun ist Schluss.

„Das hat nichts mit Corona zu tun, es war eine Entscheidung, über die wir schon länger nachgedacht haben“, sagt Angelika Richter. Wir – das sind sie und ihr Mann Michael, der auch Mitinhaber der Firma Mönchgut-Bau ist. Neben der Kneipe hat das Ehepaar auch fünf Ferienwohnungen im „Haus Käte“. „Die letzten Jahre wurde mir das zunehmend zu viel und personelle Unterstützung ist schwer zu bekommen“, so Angelika Richter.

„Wir waren wie ein große Familie“

Nun wollen sie und ihr Mann sich von der Immobilie, in der sie auch wohnen, trennen und sich verkleinern. „Wir hatten noch mal ein tolles Jahr und wollten die 15 Jahre vollmachen. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“, sagt die Wirtin augenzwinkernd. „Wir hatten all die Jahre tolle Gäste, wir waren wie eine große Familie.“ Die Reaktionen auf das Ende und der Abschied seien sehr berührend. „Da weiß man, dass man sehr viel richtig gemacht hat“, so Angelika Richter.

Die Kneipe im Erdgeschoss des „Haus Käte“ war für Nachtschwärmer ein beliebter Anlaufpunkt. Quelle: Gerit Herold

Dabei war sie eine absolute Quereinsteigerin, als sie sich in das Wagnis Kneipe stürzte. Sie und ihr Mann sind Bauingenieure, lernten sich beim Studium kennen und strandeten in den 80er-Jahren arbeitsbedingt auf Rügen. 1993 kaufte und sanierte das Paar die 1901 als Pension errichtete „Villa Käthe“, in der seit DDR-Zeiten Mietwohnungen und später im Erdgeschoss ein Laden waren. Das denkmalgeschützte Schmuckstück der Bäderarchitektur war eines der ersten Häuser im Ostseebad, das nach der politischen Wende wieder erstrahlte.

Anfangs vor allem Anlaufpunkt für Lehrlinge

Dann wurde im Erdgeschoss eine Kneipe eröffnet, die erst von einem, dann von einem anderen Betreiber geführt wurde. Im Jahr 2006 übernahmen die Richters die Lokalität samt Einrichtung, die ein wenig an eine gemütlichere Variante eines amerikanischen Schnellrestaurants erinnert. Geändert hatte sich fortan der Name in „Kätes Kneipe“, der sich nun vom Haus ableitete. Die ersten Jahre war ein Vollblutgastronom die Seele des Lokals. „Er war ein Sechser im Lotto, der es zu dem gemacht hat, was es war“, blickt Angelika Richter dankbar zurück. Oft wurde sie gefragt, ob sie Käte heißt.

In den ersten Jahren war die Kneipe vor allem Anlaufpunkt für Azubis, die in den Hotels und Restaurants lernten und auf dem Nachhauseweg noch ein Bier mit Kollegen trinken wollten. Da habe man schon viel Getratsche aus den Häusern mitbekommen. „Informationen, die man gerne wieder vergessen wollte“, lacht Angelika Richter. In den letzten Jahren wurde dieses Publikum seltener, weil es nicht mehr so viele Lehrlinge im Ort gebe. Während im Sommer auch viele Urlauber einkehrten, waren es in den ruhigen Wintermonaten meist die Einheimischen, die für Umsatz sorgten.

Besonders beliebt war auch der Billardtisch in der Kneipe. Im Hintergrund hängen Urkunden der Dart- und Skatturniere an der Wand. Quelle: Gerit Herold

Bei „Käte“ gab es nicht nur Gerstensaft, Whisky-Cola, Rotwein, Longdrinks oder „Pfeffi“, sondern oft auch die letzte Boulette des Tages. Und immer jede Menge Gesprächsstoff. „Eine Kneipe ist mehr als nur Bierzapfen, sie ist auch zuhören können“, weiß Angelika Richter. So landete auch mancher Kummer auf ihrem Tresen. Viele Geschichten hat die Seelentrösterin nicht nur einmal gehört. Aber sie hat sie immer für sich behalten. „Was in der Kneipe ist, das bleibt in der Kneipe.“

Eröffnungsdatum Freitag, der 13., hat Glück gebracht

Viel Spaß haben ihr immer die vielen Turniere für Männer und Frauen gemacht, bei denen die Dartpfeile flogen oder Skat gekloppt wurde. Die Urkunden davon hängen noch alle an den Wänden. Besonders beliebt war auch der Billardtisch – wohl der einzige weit und breit. „Kätes Kneipe“ war auch Sponsor für die Kicker von Blau-Weiß Baabe oder den Selliner Ostseefanfaren. Das Eröffnungsdatum am Freitag, den 13. Oktober 2006, habe „Kätes Kneipe“ Glück gebracht, sagt Angelika Richter. Viele Nachtschwärmer werden sie sehr vermissen.

Von Gerit Herold