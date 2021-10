Sellin auf Rügen: Polospieler liefern sich heiße Duelle im Strandsand

Ostseebad Sellin

Oberhalb der Seebrücke von Sellin auf Rügen waren die Plätze am Geländer an diesem Wochenende besonders begehrt. Kein Wunder: Von hier hatte man einen hervorragenden Überblick über das quirlige Geschehen der Deutschen Meisterschaften im Beach-Polo. Acht Teams aus ganz Deutschland mit rund 40 Poloponys waren zum Selliner Traditions-Event angereist.

Während unten bereits die ersten Chukkas (Viertel einer Spielzeit) auf dem Spielfeld ausgetragen wurden und sich die Selliner Szene bei Prosecco oder Bier im VIP-Zelt vergnügte, outete sich manch einer oben als absoluter Laie. „Einen Polo hatte ich auch mal. 75 PS, das war ’n starkes Teil“, scherzte Thilo Grundler aus Falkenhagen in Brandenburg. „Nein, im Ernst, ich habe noch nie Polo gesehen. So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Der eine dort spielt doch immer auf unterschiedliche Tore. Merkt der das nicht?“

Tief im Sand versinken die Pferde beim Beach-Polo in Sellin. Quelle: Anne Ziebarth

Doch doch, das hat so seine Richtigkeit, erklärte der Stadionsprecher wenig später. In Indien, von wo aus das Spiel seinen Siegeszug angetreten habe, hätte man wegen der Temperaturen vor allem abends spielen können, sagte er. „Da aber das Licht dann so schräg steht, wird bei jedem Angriff das Tor getauscht.“ Aha!

Anstrengender Sport für Pferd und Reiter

Was die Zuschauer auch hautnah mitverfolgen konnten, ist, wie anstrengend der Sport für Pferd und Reiter ist. Die Polospieler waren nach den nicht einmal halbstündigen Partien nassgeschwitzt, auch die Pferde pumpten. Stoppen, herumwirbeln, lossprinten, alles mit den schwingenden Poloschlägern um die Ohren...da ist Nervenstärke bei den Tieren gefragt.

Organisator Thomas Strunck mit Matthias Ludwig vom Poloturnier in Warnemünde. Quelle: Anne Ziebarth

„Klar, die Pferde müssen gut trainiert sein“, sagt Patrick Maleitzke vom Stall Schockemöhle, einer der besten deutschen Polospieler der vergangenen Jahre (Hdc. +4). „So etwa fünf Jahre kann man schon für die Ausbildung eines Poloponys rechnen.“ Der 31-Jährige ist mit 25 Pferden für zwei Teams nach Sellin gereist, darunter auch die dunkelbraune Lieblingsstute Geisha, ein „Arena-Vollprofi“, wie er sagt.

Der Routinier bewies das richtige Händchen: Gemeinsam mit seinem Partner Torsten Geithner setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich damit den Deutschen Meistertitel. Maleitzke selbst reitet, seit er vier Jahre alt ist, mit 11 ging es zum Polo. Bevor er erwachsen war, lief die eigene Polopony-Zucht. Diese läuft jetzt unter dem in Pferdesportkreisen wohlbekannten Namen Schockemöhle – Maleitzke ist mit der Polospielerin Vanessa Schockemöhle verheiratet und somit Schwiegersohn des mehrfachen Olympiasiegers im Springreiten, Alwin Schockemöhle.

Der Beach-Polo-Spieler Patrick Maleitzke kämpft auf seinem Pferd am Strand des Ostseebades Sellin vor der Seebrücke bei der 5. Deutschen Beach Polo Meisterschaft 2021 um den Ball. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Kritik von Peta: Pferdequälerei

Im Vorfeld hatte sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort gemeldet und die Veranstaltung in Sellin kritisiert. „Scharfe Gebisse, ständige Hackentritte und der Einsatz von Peitschen: Die Beach Polo Meisterschaften sind kein Spaß für Pferde. Dass diese Pferdequälerei auch ein erhöhtes Sturzrisiko mit sich bringt, liegt auf der Hand“, hieß es von der Organisation. In Hamburg war vor einigen Wochen eine Reiterin bei einem Sturz bei einem Polospiel zu Tode gekommen. In der Tat geht es beim Polo nicht zart zu, die Spieler tragen mehrheitlich Sporen, die Pferde werden zum Teil mit Gebissen geritten, die eine zusätzliche Hebelwirkung erzielen.

Beim Polo wird mit einer Menge Hilfszügeln geritten Quelle: Stefan Sauer

Bürgermeister: Veterinäramt überprüft alles

Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke winkt ab. „Natürlich nehmen wir das ernst. Alle Pferde werden vorher vom Veterinäramt auf Ihren Gesundheitszustand überprüft“, so der Bürgermeister, der die Veranstaltung seit mehr als zehn Jahren begleitet. „Für die Sicherheit der Reiter stehen DRK und Rettungsdienst bereit, sollte es Stürze geben.“ Ihn überzeugt aber auch eine andere Argumentation. „Das sind Profis und die Pferde sind ja auch das Kapital der Spieler“, so Liedtke.

„Da passt man schon gut drauf auf. Außerdem wird bei jedem Chukka das Pferd gewechselt, die Pferde werden wirklich nur kurz beansprucht.“ Ein Chukka dauert beim Beachpolo rund fünf Minuten, dann wird der Selliner Sand in der Arena glatt gezogen, mit frischen Pferden geht es für die Duos dann weiter. Auch die Versorgung der Pferde sei top. „Regionales Heu und regionales Stroh“, so Liedtke. Und dazu eine Unterbringung in Boxen mit Meeresbrise.

Reinhard Liedkte, Bürgermeister von Sellin und Hans Lange, Bürgermeister Poseritz Quelle: Anne Ziebarth

Thomas Strunck ist Organisator und Matchwinner

Viel Schulterklopfen und anerkennende Worte gab es für Thomas Strunck. Der 58-Jährige vom Polopark Berlin ist nicht nur Organisator und Manager des Events, sondern nahm auch selbst mit seinem Spielpartner Johan Funk Galardo am Turnier teil. Mit seiner Stute „Cubana“ wurde er am Sonnabend zum Matchwinner und holte die entscheidenden Punkte. „Es ist viel Taktik dabei. Man muss sich genau überlegen, welches Pferd man in welchem Chukka einsetzt“, beschreibt der Polospieler. „Zuletzt hat alles gepasst.“

Thomas Strunck mit Stute Cubana. Quelle: Anne Ziebarth

Die zwei Tore werde er nie vergessen, lobte der Berliner Immobillienunternehmer Ingo Pyko, der mit seinem Privatjet im kleinen Güttin gelandet war. Ingo Pyko war in diesem Jahr als Sponsor dabei, einige Rügener Polo-Fans hatten sich in diesem Jahr nicht beteiligt, Ulf Dohrmann zum Beispiel. „Meine allerliebsten Lieblingsgegner wie Thomas Dorissen und Kai Ohl sind nicht dabei“, klagte er.

„Meine Frau ist im Urlaub, irgendwie war das etwas knapp dieses Jahr.“ Kein Problem, findet Thomas Strunck. „Wir sind happy, dass die Meisterschaft ausgetragen werde konnte, vor acht Wochen haben wir erst das Okay bekommen, das war für manche Sponsoren dann doch etwas kurzfristig.“ 2022 will auch Dohrmann wieder mit einem Team mitmischen. „Klar! Dann geht es zur Sache.“

Exzellente Polo-Spieler: Juan Ruiz Guinazu (l.) und Patrick Maleitzke Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth