Sellin auf Rügen: Sommeropenairs und Seebrückenfest auf 2022 verschoben

Sellin

Auch in diesem Sommer wird es in Sellin keine Sommeropenairs mit Mark Forster, Bosse, Johannes Oerding und dem DJ-Duo Gestört aber GeiL geben. Die geplanten Großveranstaltungen im Juli und August am Strand von Sellin werden auf das nächste Jahr verschoben, teilt die Kurverwaltung des Ostseebades mit. Das betrifft auch das beliebte Seebrückenfest am Wahrzeichen der Insel Rügen.

Aktuelle Situation zu ungewiss

„Es fällt uns schwer, aber die geplanten großen Konzerte von 2020 können auch dieses Jahr nicht stattfinden. Zu ungewiss ist die aktuelle Situation. Zu knapp die Zeit bis zum Sommer und auch der Abstand wird vermutlich nicht so fallen, wie wir es benötigen, um diese tolle Konzertreihe stattfinden zu lassen“, begründet Eventmanagerin Steffi Besch. Die Konzerte sollten bereits im letzten Sommer stattfinden und mussten coronabedingt schon einmal verschoben werden.

Tickets behalten Gültigkeit

Die neuen Termine sind nun für das Konzert mit Mark Forster am 24. Juli 2022, für Johannes Oerding am 29. Juli 2022 und für Bosse am 31. Juli 2022. Die Tickets behalten weiter ihre Gültigkeit. Auch das traditionelle Seebrückenfest, das am 23. und 24. Juli mit bis zu 3500 Besuchern stattfinden sollte, fällt aus und wird um ein Jahr verschoben. Die Hauptacts für dieses, HouseKaspeR und die Band Versengold, haben bereits den Termin für 2022 bestätigt, so Besch.

Zwei Auftritte von Gestört aber GeiL

„Wir erarbeiten und planen natürlich trotzdem beziehungsweise gerade deswegen kleinere Veranstaltungen. Und auch eine kleine Konzertreihe ist angedacht, bei der zwei Auftritte von Gestört Aber GeiL! eingebunden werden. Sobald wir wissen, was wir umsetzen dürfen, wie es laufen kann und alle Termine fix sind, werden alle Details bekannt gegebenen“, so Besch.

Von OZ