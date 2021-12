Sellin auf Rügen: Stehen in abrissreifen Garagen noch vergessene Autos? 

Sellin

Zu DDR-Zeiten waren sie Goldstaub und ein Heiligtum, nun müssen sie weichen: In Sellin wurde damit begonnen, 80 alte Garagen auszuräumen. Sie befinden sich zwischen August-Bebel-Straße, Kirchstraße und Friedhof und sollen demnächst abgerissen werden.

Der Selliner Garagenkomplex soll abgerissen werden. Im Hintergrund ist die evangelische Kirche zu sehen. Quelle: Gerit Herold

Pächter wurden vor Jahren entschädigt

Die Gemeinde hatte die Garagen die letzten Jahre nur noch kurzzeitig vermietet, viele sind lange ungenutzt. Die Pächter wurden schon vor Jahren entschädigt. Stehen etliche Garagen seit Jahren leer, sind andere mit diversen großen und kleinen Dingen gefüllt. Sie werden nun nach und nach geleert und an die Gemeinde übergeben. Nach Terminabsprache mit einer Mitarbeiterin des Amtes, die das protokolliert.

„Damit hinterher nicht jemand sagt, er habe noch einen Goldschatz drin gehabt“, lacht Hennry Hänsel, technischer Leiter der Selliner Kurverwaltung, der mit seinen Kollegen vor Ort auch mit Ausräumarbeiten beschäftigt ist. Die Garagen werden nach der Übergabe abgesperrt, damit sie nicht wieder vollgemöhlt werden.

Manche Garagen sind noch bis unter die Decke gefüllt. Quelle: Gerit Herold

Verschlossene Blackboxes

Doch da gibt es noch eine Reihe von verschlossenen Blackboxes, bei denen sich bisher kein Besitzer beziehungsweise Mieter gemeldet hat. Vor allem in der letzten Reihe könnte es deshalb noch spannend werden, vermutet Hennry Hänsel. Dort liegt vor den Türen teilweise bis zu einem halben Meter hoher Schotter. Könnten hier hinter vernagelten Türen etwa noch Schätzchen auf vier Rädern verborgen und vergessen worden sein? Seit Tagen zieht der Garagenkomplex neugierige Blicke auf sich. In einer der Remisen soll nämlich ein Oldtimer zum Vorschein gekommen sein.

Ob es ein Oldtimer war, weiß Bürgermeister Reinhard Liedtke nicht. Aber der Besitzer habe den Wagen, ein Citroën, inzwischen an seinen Sohn nach Hamburg überführt. Was passiert aber, wenn ein scheinbar herrenloses Schmuckstück gefunden wird?

Besitzer müsste ausfindig gemacht

„Dann müsste der Besitzer natürlich erst einmal ausfindig gemacht werden, es ist ja nicht unser Eigentum“, so Liedtke. Ein bisschen neugierig sei er auch. „Ein paar Garagen sind es ja noch“, sagt er augenzwinkernd.

Weniger spektakulär sieht es allerdings in den offenen Garagen aus: Alte Kühlschränke und andere Gerätschaften, große Sonnenschirme, stapelweise Kartons, Stühle und andere Möbelstücke, Spielsachen, Fenster, Farbeimer, Holz- und Rohrreste, Autoreifen, Paletten, Metallteile, Müllsäcke und vieles mehr füllen die Räume.

Blick in eine offene Garage, von denen es einige gibt. Quelle: Gerit Herold

Eisbahn und Tannenbäume lagerten hier

Einige Garagen waren mit Jahresverträgen an Trockenbauer vermietet, die dort Baumaterialien aufbewahrten. Die Gemeinde Sellin hatte nach der Wende eine große Werkhalle, eine kleine Werkstatt und acht Garagen von der früheren Wasserwirtschaft übernommen. Die Räumlichkeiten wurden als Lager genutzt. Hier waren immer die Eisbahn, die Holzbuden für den Weihnachtsmarkt und die acht Kunststoff-Tannenbäume mit Aluminiumfuß, die zur Deko in der Adventszeit in der Wilhelmstraße aufgestellt wurden, untergebracht.

Zum Glück für den sechs Meter hohen Weihnachtsschmuck in Baumform und für die bereits im Seepark aufgebaute Eisbahn, meint Hennry Hänsel. „Wenn alles auf einmal raus muss, ist das gar nicht so einfach.“ Wo soll alles dann mal wieder eingelagert werden? Schulterzucken. „Wir müssen sehen, was wir alles im Bauhof in Altensien unterkriegen“, sagt Hennry Hänsel und steigt in den Radlader. Mit dem Fahrzeug rollt er ganz langsam an die große Halle ran. Millimeterarbeit, denn das Dach der Fahrerkabine passt gerade so durch die Eingangstür. Mit der „Gabel“ wird der mit Gurten befestigte Schneefräsenaufsatz vorsichtig aus der Halle geangelt und schließlich auf den Anhänger vor der Tür zum Abtransport gelegt.

Auch die Gemeinde hatte hier Räume angemietet und unter anderem die Eisbahn gelagert. Quelle: Gerit Herold

Auf dem Areal sollen Sozialwohnungen entstehen

Der Abriss des alten Garagenkomplexes leitet ein großes Bauvorhaben im Ostseebad ein. Auf dem rund 12 000 Quadratmeter großen Areal zwischen mitten im Ortszentrum von Sellin soll ein neues kleines Wohngebiet mit Einkaufsmarkt, Parkhaus, Spielplatz und insgesamt sechs Mietshäusern entstehen. Alle 80 Wohnungen darin sollen mietpreisgebundene Sozialwohnungen für Senioren oder finanziell schwache Haushalte werden. Bauherr ist die Primus Immobilien AG, die auch nach dem Abriss des alten Kurhauses nahe der Seebrücke an gleicher Stelle ein neues Hotel baut.

Der Baustart für das neue Wohnquartier ist voraussichtlich im Jahre 2023. Als erster Schritt müssen die asbestbelasteten Garagen auf dem hinteren Teil des Planungsgebietes verschwinden. In der Übergangszeit bis zum Baubeginn soll das freie Areal als Parkfläche genutzt werden.

Von Gerit Herold