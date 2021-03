Sellin

Das Blockhaus „Min Hüsing“ an der Hochuferpromenade von Sellin nahe der Seebrücke kann vor dem Abriss bewahrt werden. Gemeinde, Eigentümer und künftiger Investor haben sich darüber geeinigt, dass das sogenannte Wolgasthaus abgetragen und an anderer Stelle im Ort wieder aufgebaut wird. Wie genau das funktionieren könnte, wird nun geprüft.

Ziel ist die Rettung des 1904 von der Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung hergestellten Fertigteilhauses, erklärt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Jetzt haben die Gemeinderatsmitglieder für dieses Ansinnen mit einem entsprechenden Grundsatzbeschluss grünes Licht gegeben. Der künftige Investor verpflichte sich, die Kosten für die Hausumsetzung sowie für nötige Sanierungen zu übernehmen. Dies soll in einem städtebaulichen Vertrag verankert werden, dem die Gemeindevertretung dann noch zustimmen muss.

Investor und Eigentümer teilen sich Kosten für Umsetzung

Bei dem Investor handelt sich um die Primus Immobilien AG. Der Projektentwickler aus Berlin ist auch Bauherr auf dem benachbarten Grundstück. Dort wird gerade das rund 20 Jahre alte Kurhaus abgerissen, um an gleicher Stelle in den nächsten zwei Jahren eine luxuriöse Anlage mit über 100 Zimmern – in ähnlicher Architektur wie das gegenüberliegende Appartementhaus „First“ – zu errichten.

„Die Gemeinde ist auf uns zugekommen, das Wolgasthaus zu erhalten. Wenn sie das will, dann machen wir das. Wie verdienen Geld in dieser schönen Gemeinde, deshalb wollen wir auch etwas zurückgeben“, erklärt Klaus Prokop vom Vorstand der Primus Immobilien AG. Das Haus werde nach dem Transport der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Rettungsaktion werde mit Kosten in Höhe von 300 000 bis 400 000 Euro gerechnet. Diese hätten sich auf den Kaufpreis niedergeschlagen. „Wir haben uns die Kosten mit dem Eigentümer geteilt“, so Prokop.

Villa von oben bis unten kontaminiert

Noch gehört die kleine schmucke Holzhausvilla Helmut Braun. Er habe das Gebäude 20 Jahre lang als Wohnhaus genutzt und sei vor fünf Jahren ausgezogen, so der Immobilienmakler. Grund: Das Haus ist mit Schadstoffen belastet.

Der Eigentümer habe mit mehreren Holzschutzgutachten nachgewiesen, dass das Gebäude von oben bis unten mit dem DDT-haltigen Holzschutzmittel Hylotox kontaminiert sei, erklärt Dr. Markus Sommer-Scheffler, beim Landkreis für den Denkmalschutz zuständig. Wegen der hohen Giftbelastung sei die Villa nicht mehr bewohnbar und für den Eigentümer somit auch nicht mehr nutzbar. Für das denkmalgeschützte Blockhaus gibt es deshalb eine Abrissgenehmigung.

Eine historische Aufnahme der Villa „Min Hüsung“ an der Hochuferpromenade von Sellin. Quelle: privat

Laut Denkmalschutzgesetz des Landes kann die Genehmigung zum Abbruch eines Denkmals erteilt werden, wenn dem Eigentümer die Erhaltung des Denkmals nicht zumutbar ist. Dies ist der Fall, wenn die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden können. Für den Abriss der historischen Villa sei auch das Einvernehmen des Landesamtes in Schwerin eingeholt worden, so Sommer-Scheffler.

Erste Fertighäuser der Welt Die sogenannten Wolgasthäuser haben die Bäderarchitektur an der Ostseeküste bis heute entscheidend mitgeprägt. Es waren die ersten Fertighäuser der Welt, die zwischen 1868 und 1910 von der Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung in Wolgast hergestellt wurden. Auf Rügen gibt es noch einige historische Exemplare zu bestaunen. Am bekanntesten sind die Villa „Undine“ an der Binzer Strandpromenade und das „Drachenhaus“ auf dem Nordperd in Göhren. Weitere Wolgasthäuser sind zum Beispiel die Villa „Erika“ in Göhren und Haus „Liliput“ in Binz. Daneben gibt es Bauten im ähnlichen Stil, wie beispielsweise das Blockhaus „Glückswinkel“ und die Villa „Finja“ in Sellin sowie die Villa „Kohtz“ in Binz.

Denkmalschützer unterstützt die Pläne

Ein Abriss sei sehr schade, gibt der Kreisdenkmalpfleger unumwunden zu. Er kenne Beispiele, wo die Schadstoffe im Holz „eingekapselt“ wurden, damit das Gift nicht mehr ausströmen könne. Dass das Blockhaus nun doch nicht für immer verschwindet, erfreut den Denkmalschützer. „Ich unterstütze die Pläne, auch wenn es dann nicht mehr das alte Haus am historischen Standort ist. Ich empfehle, dass es fachgerecht wiederaufgebaut wird.“

Dabei sei es ein Vorteil, das dieser Haustyp als Fertigteilhaus entworfen und gebaut wurde. Ein historisches Gebäude umzusetzen, sei auf Rügen zwar selten, aber nicht neu. So sei vor vielen Jahren eine denkmalgeschützte Scheune in Samtens abgetragen und auf dem Gelände der Traditionsräucherei auf dem Spitzen Ort in Lietzow wieder neu errichtet worden.

Selliner Hafen als neuer Standort favorisiert

Wo das Selliner Wolgasthaus einmal stehen soll, darüber besteht im Gemeinderat noch Diskussionsbedarf. Vorschläge gab es bisher mehrere: am Südstrand, im Seepark, wo jetzt der kleine Pavillon steht oder an der Eisbahnfläche oder im Hafen am Selliner See. Letzterer wird favorisiert, weil es dort Baurecht gibt. Die künftige Nutzung des Hauses ist noch offen. Ideen sind zum Beispiel ein Museum, ein Café oder gastronomische Einrichtung. Doch zuvor muss das Holzhaus saniert beziehungsweise entgiftet werden.

Die Villa „Min Hüsung“ von der anderen Seite. Links daneben steht die Residenz „Seeblick“. Quelle: Gerit Herold

Am Hochufer wird als Nachfolger des über 100 Jahre alten Holzhäuschens ein massiver Neubau mit Appartements entstehen. Der Bauantrag sei bereits eingereicht, so Prokop. Auflagen seitens der Denkmalschützer, dass das neue Gebäude nach historischem Vorbild wiederaufgebaut werden muss, gebe es nicht. Was dort einmal nachfolgend errichtet werde, bestimme nicht mehr das Denkmal-, sondern das Baurecht. Denn mit dem Abriss ist der Denkmalschutz erloschen, so Sommer-Scheffler.

Da es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan gibt, ist es ein Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Demnach fügt sich ein Bau in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Unmittelbare Nachbarn sind das im Abriss und Neubau befindliche Kurhaus und die Residenz „Seeblick“.

Von Gerit Herold