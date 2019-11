Sellin entschlammt Teiche im Seepark

Sellin

Schwere Technik arbeitet sich durch den Selliner Seepark. Ein 40-Tonnen-Großbagger der Firma Kiesel Nord aus Rostock ackert an den Teichufern. Schaufel für Schaufel holt er Schlamm aus dem Gewässer ans Ufer. Auch ein kleiner Bagger aus der Technikabteilung der Kurverwaltung bewegt Erdmassen im Gelände. Am Ufer türmen sich Berge aus einem Sand- und Schilfgemisch. Momentan gleicht der Seepark einer Mondlandschaft.

1,5 Hektar große Wasserflächen

Die Seeparkteiche werden seit Ende Oktober auf Vordermann gebracht. Es ist ein Großreinemachen. Auftraggeber der Arbeiten ist die Gemeinde Sellin. Die Teiche waren im Laufe der letzten Jahre immer mehr zugewachsen. Nun wird das Schilf zurückgeschnitten und die rund 1,5 Hektar großen Wasserflächen entschlammt und gereinigt. Rund 500 bis 600 Kubikmeter Sand- und Schlammmasse werden dabei wohl aus den Gewässern geholt, schätzt Bürgermeister Reinhard Liedtke.

Zur Galerie Bilder von den aktuellen Arbeiten und von Familie Schwan

Es sei das erste Mal, dass eine grundlegende Reinigung der Teichanlagen erfolgt. „Es gab viele Beschwerden von Einheimischen und Urlaubern, dass die Teiche mehr und mehr mit Schilf zugewachsen sind und die Fische nicht mehr genug Sauerstoff hätten. Zudem seien die Wege schlecht passierbar“, erklärt Liedtke. „Zum Frühjahr grünt das abgeschnittene Schilf im Uferbereich wieder aus.“

Blick von einer der beiden Brücken auf das Ahoi-Schwimmbad (links). Quelle: Gerit Herold

In dieser Woche werde damit begonnen, das Torf-Mutterboden-Gemisch sowie das abgeschnittene Schilf im Uferbereich abzutransportieren. „Erst einmal an den Stellen, wo die Fahrzeuge auf den Wegen hingelangen können“, so Liedtke.

Sichtachsen wieder hergestellt

Die Teiche und Wege mit Brücken und Pavillon im Selliner Seepark wurden vor 20 Jahren angelegt – als idyllische Seenlandschaft mit Hügeln, die sich in die natürliche Umgebung der Region einpassen sollten. Seit Jahren brütet ein Schwanenpaar in den Teichen – zur Freude von Passanten. Unmittelbar an den Seepark grenzt die Seeparkpromenade mit ihren weißen Häusern, die im modernen Bäderstil errichtet wurden. Vor drei Jahren hatte die Gemeinde im Seepark bereits viele Bäume und Sträucher entfernen lassen, um die alten Sichtachsen wieder herzustellen. Seinerzeit wurden einige neue Bäume gepflanzt.

Beim Herrichten der Landschaftsteiche samt Parkanlage sollte auch eine funktionelle Komponente erfüllt werden. Die Teiche sind Regenrückhaltebecken. „Mit dem Teichkonzept haben wir somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, erinnert Liedtke. So dient die jetzige aufwendige Maßnahme nicht nur dem Wohl von Barschen, Rotfedern, Hechten, Enten und Schwänen, sondern auch der Instandhaltung der Regenrückhaltebecken.

Sandansammlung an den Regeneinläufen

In diese fließt das Regenwasser vornehmlich aus der Wilhelmstraße, Granitzer Straße und der Hauptstraße. „Aber eigentlich entwässern sich Straßen aus dem ganzen Ortsbereich im Seepark“, weiß der Bürgermeister. An den Regeneinläufen habe sich Sand angesammelt, der mitgespült wurde. „Dieser muss jetzt raus. Am Ahoi-Schwimmbad wurde ein Regeneinlauf freigelegt, wo sofort aufgestautes Regenwasser rauslief“, so Liedtke.

Im Laufe der Jahre sind die Teiche an manchen Stellen fast zugewachsen. Quelle: Gerit Herold

Weiterhin werden auch die Wege im Seepark teilweise erneuert. So werden von der Brücke aus zwei neue Wege in Richtung Gutshof und Seepark umverlegt. Sie sind dann dichter am Wasser, um die Aufenthaltsqualität für Spaziergänger zu erhöhen. Ein inzwischen verschlammter Weg werde zudem repariert und mit einer wassergebundenen Decke versehen. „Die Gesamtmaßnahme soll bis Weihnachten abgeschlossen sein“, blickt Sellins Bürgermeister voraus.

Lesen Sie auch

Von Gerit Herold