Sellin/Thiessow

Die Strände von Sellin und Thiessow waren an den vergangenen beiden Wochenenden fest in der Hand der Beachvolleyballer. Die beiden Turniere mit insgesamt über 200 gemeldeten Spielerinnen und Spielern bilden das Highlight der Strandsportler. „Das Feedback aller Volleyballer ist großartig und spornt zu neuen Ideen und Tatendrang an“, so Tony Oelsch vom TSV Empor Göhren. Er organisiert beide Turniere und ruft die Beachvolleyballer von nah und fern zusammen. „Großer Dank gilt den Veranstaltern und den Sponsoren, die es uns Beachvolleyballern ermöglichen, unseren Sport hier an den schönsten Stränden leben zu können“, fügt Oelsch an.

Für das Turnier direkt an der Seebrücke in Sellin hatten sich 51 Duos für die Frauen-, Männer- und Mixed-Konkurrenz angemeldet. Bei den Männern ging der Sieg an den Rüganer Toni Schneider und seinem Partner Konrad Jagusch. Bei den Frauen ging der Pokal an Franziska Schewe und Daniela Giesder. Im Mixed holte sich der Thiessower Marc Konischke mit Dominique Steffen aus Berlin den Titel.

Gedenkturnier zu Ehren von Martina Karken

Das diesjährige Thiessower Beachvolleyballturnier um den 24. Thiessower Oststrandpokal geht als Besonderes in die Geschichte ein. Es wurde zu Ehren und in Gedenken an Martina Karken veranstaltet. „Unsere Martina liebte den Strand, die Ostsee und das Volleyballspielen“, erinnert Tony Oelsch an die Mitstreiterin. Um so mehr Beachvolleyballbegeisterte lockte das Gedenkturnier dieses Jahr an. 120 Spieler ließen das Dreierturnier als größtes Beachvolleyballturnier von Thiessow und Sellin Geschichte schreiben.

Sogar zehn Kindermannschaften nahmen erstmals teil und schenkten sich im Kampf um den 1. Platz nichts. Es gewannen die drei Kids Lara Jantzen, Arne Burwitz und Maximilian Reetz das erste Kinderturnier. Bei den Erwachsenen entschieden die Vorjahressieger Robert Röhrich und Toni Schneider mit neuer Frau Tanita Gartz das Finale für sich und können nun den besonderen Oststrandpokal ihr Eigen nennen. „Eine sehr erfolgreiche Beachvolleyballsaison geht auf Mönchgut zu Ende, viele Anmeldungen wurden bereits für nächstes Jahr notiert und es macht glücklich, den Kontakt zu so vielen tollen Menschen zu haben, auch wenn einer davon ganz besonders fehlt“, sagt Tony Oelsch.

Von Niklas Kunkel