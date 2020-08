Sellin

Zu viel Lärm, zu viel Verkehr: Die Selliner Wilhelmstraße, die zur berühmten Seebrücke führt, soll künftig vor allem eine Flaniermeile für Fußgänger sein. Damit die Spaziergänger in Ruhe schlendern und auf den Außenterrassen der Gaststätten und Cafés verweilen können, sollen in der Vorzeigeallee entlang der Bädervillen die Fahrzeuge Schritt für Schritt verschwinden.

Als Alternative für die reduzierten Stellflächen ist ein Parkhausbau in der August-Bebel-Straße Ecke Kirchstraße geplant. Zudem wollen die Gemeindeväter das Tempolimit von derzeit 30 km/h weiter drosseln. Die Hauptmagistrale des Ostseebades soll verkehrsberuhigter Bereich werden, in dem es künftig heißt: Fußgänger first! Fahrzeugführer müssen Schritttempo fahren.

Radler befahren Einbahnstraße beidseitig

Dafür haben sich die Mitglieder des Tourismusausschusses auf ihrer jüngsten Sitzung ausgesprochen. Die Gemeindevertreter werden darüber auf ihrer Sitzung am 8. September entscheiden. Es ist die erste Stufe der Verkehrsberuhigung in der Wilhelmstraße, die bis Anfang nächsten Jahres realisiert werden soll und an Randbedingungen geknüpft ist. So muss die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und die Aufenthaltsqualität für Besucher, Kunden und Bewohner erhöht werden. Die Einbahnstraßenregelung wird beibehalten, der entgegengesetzte Radverkehr nun freigegeben. Im Straßenraum der Wilhelmstraße sollen zusätzliche Radabstellplätze geschaffen werden.

Die Maßnahmen sind ein weiterer Schritt zur Fortschreibung und schrittweisen Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Dies soll für Sellin einschließlich seiner Ortsteile Moritzdorf, Seedorf, Neuensien und Altensien eine Gesamtheit bilden. Den Masterplan dafür entwickelt die Gemeinde derzeit mit Unterstützung der Firma Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH aus Dresden. Es sei wichtig, das gesamte Verkehrsgeschehen zu betrachten und nicht einzelne Maßnahmen isoliert, so Geschäftsführer Christoph Sommer. Auch müsse das Konzept von allen Betroffenen aus dem Ort getragen werden.

Autofahrer übersehen Tempo-30-Schild

Denn im Ort hapert es noch an vielen Stellen: Zu viel Lärm und Verkehr in der Wilhelmstraße, zugeparkte Gehwege und Kreuzungsbereiche in der Granitzer Straße, Bebelstraße und Kirchstraße, Wohnmobile, die im Seepark dauerparken und Radfahrer, die die Einbahnstraßenregelung in der Wilhelmstraße missachten. Problematisch ist auch, dass viele Autofahrer offensichtlich das Tempo-30-Schild am Ortseingang übersehen oder vergessen, wodurch die Rechts-vor-links-Regelung an den Kreuzungen nicht eingehalten wird. Ein Kernproblem ist der seit Jahren ansteigende individuelle Kfz-Verkehr im Kernbereich der Gemeinde durch die steigende touristische Bedeutung. Hierbei spielt auch die Zunahme des Tagesausflugsverkehrs eine wesentliche Rolle.

Bedarfsampel an B 196 in Sellin-West

Bei einem seit Jahren kritisierten Gefahrenpunkt, will die Gemeinde nun Abhilfe schaffen. Um die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger bei der Querung der starkbefahrenen Bundesstraße 196 in Sellin-West zu erhöhen, beantragt sie beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr eine Ampelanlage. Es soll eine Bedarfsampel sein, wie sie vor drei Jahren aus gleichem Grund schon an der B 196 in Lancken-Granitz installiert wurde. Denn wenn Radler am Selliner Ortsausgang die Straße wechseln wollen, um auf den weiteren Radweg zu gelangen, stehen sie gerade im Sommer oft sehr lange und gefährlich, weil sich keine ausreichende Lücke im Fahrzeugstrom bietet.

Autos und Busse auf den Großparkplatz

Um den Verkehr in der Wilhelmstraße zu verlangsamen, wurden in den letzten Jahren bereits vier Logen für Außengastronomie sowie Pflanzkübel aufgestellt. Reisebusse – außer Hotelzubringer – dürfen die gepflasterte Trasse schon lange nicht mehr befahren – seit Januar zudem das gesamte Ortszentrum nicht mehr. Damit der Verkehr in der Ortsmitte minimiert wird, wurden zudem in der Wilhelmstraße und auf dem Parkplatz an der Kurverwaltung die Parkgebühren erhöht. Es soll der Anreiz größer werden, das Auto auf dem Großparkplatz abzustellen. Dort stehen neben 250 Stellflächen für Pkw auch zehn Busparkplätze zur Verfügung. Von Anfang Mai bis Ende Oktober gibt es von dort aus einen Shuttle mit der Bäderbahn, die die Seebrücke, den Südstrand und den Hafen am Selliner See ansteuert.

Umfrage zur Parkraumsituation gestartet

Das neue Parkhaus soll einmal auf der derzeit als Parkplatz genutzten gemeindlichen Freifläche in der August-Bebel-Straße errichtet werden. Auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal ist ein mehrstöckiges Gebäude mit rund 20 Mietwohnungen sowie einem SB-Markt im Erdgeschoss geplant. Im Hintergrund schließt sich dann das Parkhaus mit rund 300 Stellflächen an. Offen ist noch, wer das Parkhaus bauen und betreiben wird. In einer Machbarkeitsstudie werden derzeit verschiedene Varianten geprüft.

Die Gemeinde Sellin und das beauftragte Planungsbüro möchten die Öffentlichkeit frühzeitig in den Planungsprozess einbeziehen. Dazu gibt es einen Fragebogen zur Parkraumsituation im Ort. Die Befragung richtet sich vor allem an die Betreiber von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und gastronomischen Einrichtungen im Gemeindegebiet von Sellin. Aber auch die Bürger sind gefragt, ihre Meinung zu äußern. Hier ist der Fragebogen zu finden.

