Sellin will kleines Wohngebiet im Seepark erschließen

Im Selliner Seepark will die Gemeinde ein kleines neues Wohngebiet erschließen. Zwischen dem vorhandenen Wohngebiet „Am Gutshof“ und der Seeparkpromenade sollen insgesamt 14 Parzellen entstehen, auf denen Eigenheime errichtet werden können. Die Grundstücke, die zur Hälfte der Gemeinde Sellin und zur Hälfte zwei Privatpersonen gehören, haben dabei Größen von 560 bis 650 Quadratmetern. Entstehen sollen auf dem Bauland eingeschossige Eigenheime mit Spitzdach in Anlehnung an die Bauweise im Wohngebiet „Alter Gutshof“. Auf ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeindevertreter die öffentliche Auslegung des entsprechenden B-Planes „Circusplatz“ beschlossen. Langfristig sollen auch noch drei Häuser in Richtung Bundesstraße 196 errichtet werden können.

Quadratmeterpreis liegt bei 120 Euro

Zweckbindung sei, dass die Grundstücke an Einheimische im weitesten Sinne vergeben werden. „Ziel ist es, dass sich Familien hier dauerhaft ansiedeln“, so Bürgermeister Reinhard Liedtke. Ferienwohnungen sind untersagt. Der Kaufpreis für den erschlossenen Quadratmeter soll bei 120 Euro liegen. Darauf werde intensiv hingearbeitet, so Liedtke mit Blick auf die privaten Schollen.

Jetzt werde ein Erschließungsträger für das Areal gesucht. Die Verträge sollen im Herbst angeschoben werden, im nächsten Jahr sollen die Bagger anrücken. Interessenten können sich im Amt Mönchgut-Granitz melden. Dort würden bereits Anträge vorliegen. Sellin ist mit Kita, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Schwimmbad und Freizeitzentrum offenbar ein beliebter Wohnstandort. Die Zahl der Einwohner stieg in den vergangenen vier Jahren um zwölf Prozent auf fast 2700 Menschen. Diesem Wachstum steht Wohnungsknappheit gegenüber.

Gewerbeflächen umwandeln zu Wohnungen

Die Gemeindevertreter berieten zudem über den Bauantrag eines Eigentümers im Seepark, derzeitige Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss in Wohnraum umzuwandeln. Für diese Nutzungsänderung müsste allerdings der B-Plan „Zentrumsbereich“ geändert werden. Das aufwendige Verfahren solle der Bauherr selbst in die Wege leiten, so der Tenor. Der Bauantrag wurde abgelehnt. Die Gemeinde stehe einer gemischten Nutzung von Gewerbe und Wohnen im Seepark durchaus offen gegenüber, so Bürgermeister Reinhard Liedtke. Langfristig müsste der B-Plan angefasst werden, um den Seepark weiterzuentwickeln.

Viele Läden stehen leer

Denn der Seepark mit seiner Promenade fernab von Seebrücke und quirligem Ortszentrum ist seit vielen Jahren das Stiefkind der Selliner. In der Ferienwohnanlage im Stile der modernen Bäderarchitektur, die eine der größten auf der Insel Rügen ist, sind die Erdgeschosse größtenteils verwaist. Von den 2000 Quadratmetern Gewerbeflächen steht rund ein Drittel leer, so Liedtke. Etliche Geschäfte und gastronomische Einrichtungen hatten sich hier schon ausprobiert.

Ob eine Umwandlung in Wohnungen nun eine bessere Lösung wäre, sei um Bauausschuss kontrovers diskutiert worden. Für Gemeindevertreter Achim Kreß wäre dies allerdings das falsche Signal. „Damit werden noch die letzten beiden Geschäfte über den Jordan gehen“, befürchtet der Vorsitzende des Tourismusausschusses. Im Gegenteil, es müsse alles dafür getan werden, die vorhanden Geschäfte zu erhalten und das „Totenhaus“ Seepark mit Sport, Kultur, Spaß und Erholung zu beleben. Kreß verweist dabei auf die seit vielen Jahren von der Gemeinde geplante Multifunktionshalle.

Multifunktionshalle mit Eisbahn geplant

Das Vorhaben will jetzt ein privater Investor realisieren. So soll eine überregionale „Rügenhalle“ für Eisbahn, Konzerte, Theater, Kletterlandschaft und Freizeitspaß entstehen, die Ralf Blohm bauen will. Der Diplom-Ingenieur aus Lübeck betreibt seit dem Winter letzten Jahres die Selliner Eisbahn und seit 2014 die Abenteuer-Minigolfanlage in Göhren. Rund sechs Millionen Euro will der 56-Jährige in das Hallenprojekt stecken, das auf der Eisbahnfläche errichtet werden soll. Geplant ist eine 70 mal 50 Meter große und rund 12 Meter hohe Mehrzweckhalle, die im Winter als Eisbahn und im Sommer als Indoorhalle sowie Veranstaltungsfläche genutzt werden kann.

In diesem Zusammenhang müsse auch der Besucherverkehr künftig besser gelenkt werden, um die Verweildauer im Seepark zu erhöhen, betonte Gemeindevertreter Matthias Scheibe mit Blick auf den Großparkplatz und das Verkehrskonzept der Gemeinde. Die nun in die Wege geleitete Wohnbebauung mit Eigenheimen trage auch zur gewollten Anbindung am Durchgang in Richtung Wilhelmstraße bei, befand Gemeindevertreter Andreas Käske.

