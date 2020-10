Selliner Jugendliche werden Filmemacher

Sellin

Film ab, das Gruseln beginnt! Das Selliner Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum war eine Woche lang Filmstudio. In dem haben Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren bei einem Workshop gruselige Halloween-Streifen gedreht. Dabei haben sich die jungen Leute alles selbst erarbeitet – von der Idee übers Drehbuch bis zu den Requisiten und der Schauspielerei. Die beiden Medienwissenschaftler Maike Kochanski und Thilo Krumreich aus Erfurt unterstützen die kreativen Köpfe bei der Filmarbeit. Wegen Corona durften bei dem Camp nur zehn Teilnehmer mitmachen.

Das Medienprojekt wurde von der Stiftung Digitale Spielekultur – „Stärker mit Games“ finanziert. Bei den Workshops geht es um die Bandbreite der digitalen und analogen Spielekultur: Gamedesign, Streetgames, E-Sports, Cosplay, Artdesign, Serious Gaming, Spielereflexion, Theater, Film, Literatur, Musik und mehr. Die Initiative ist Teil des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Filmen und Schneiden

Die Selliner Filmemacher fingen damit an, Geschichten zu schreiben und das Schauspielern zu üben. Dann suchten sie sich Monster aus Büchern aus und hielten darüber Vorträge und lasen sich Gruselgeschichte vor. Anschließend begann die Arbeit am Drehbuch und es gab eine Einführung in die Kamera. Nachdem die Jugendlichen die Requisiten gebastelt hatten, filmten sie zwei Tage und schnitten anschließend das gedrehte Material, um die Filme fertigzustellen. Die Teilnehmer waren dabei in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die Älteren haben „ Gaming Creepypastas“ ausgesucht und in den Film eingebaut. Dabei hat vor allem Felix viel geschnitten und viele Effekte und die Musik aus dem Internet herausgesucht. Die Jüngeren haben aus Papier einen ganz klassischen Gruselfilm gedreht mit einem Papiermonster, das ein Kind entführt.

Weitere Projekte geplant

„Alle fanden die Filme sehr toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch ganz schön anstrengend“, sagt Lara.

„Ich war sehr zufrieden und stolz auf die Jugendlichen. Es lief toll, sie haben fast alles alleine hinbekommen“, lobt Projektbetreuerin Maike Kochanski. Und auch die Leiterin der Selliner Freizeiteinrichtung ist begeistert: „Das Projekt war eine gelungene Sache mit Wiederholungsbedarf.“ Das gute Ergebnis sei nicht zuletzt auf die unkomplizierte und effektive Zusammenarbeit zurückzuführen.

Es ist nicht die erste Kooperation. Bereits im Juni war ein ähnlicher Medienworkshop im Selliner Jugendklub veranstaltet worden. In den nächsten beiden Jahren sind weitere Projekte im Rahmen des Förderprogramms geplant.

