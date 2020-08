Berlin/Sellin

Erfolgreicher Start für Georg Kossert beim Sportfest des OSC Berlin. Der Selliner war beim Wurffünfkampf der Senioren kaum zu schlagen und verbesserte den Landesrekord von MV um 200 auf 2589 Punkte. Der 65-Jährige ließ damit auch den bisherigen Rekordhalter, Gottfried Behrens aus Warnemünde (1987 Punkte), im Speer-, Hammer-, Kugel-, Diskus- und Gewichtwurf hinter sich.

Der Wettkampf begann stark für Kossert. Im Hammerwurf pulverisierte der Rüganer mit einer Weite von 28,95 Metern den 14 Jahre alten MV-Rekord der M 65. Nicht zufrieden war Kossert dagegen mit dem Abschneiden beim Gewichtwerfen. Hier blieb er fast zwei Meter unter seiner persönlichen Bestmarke. „Aber bei 38 Grad im Schatten war das auch eine ordentliche Herausforderung“, stöhnte Kossert. Am Ende reichte es dennoch für den neuen Punkterekord.

Den nächsten hat Kossert bereits im Visier. Ende September will er in Stendal ( Sachsen-Anhalt) einen „neuen Landesrekord im Dreikampf aufstellen“. Dazu muss der Athlet, der im Zehnkampf der M60 in der Top40 der Welt gelistet ist, im 100-Meter-Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen stark performen.

Von hs/gk