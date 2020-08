Selliner Privathotel verteidigt Prädikat „5 Sterne Superior“

Sellin

Nachdem nun im Jahr 2017 das erste Mal die 5 Sterne Superior an das Romantik Roewers Privathotel verliehen worden sind, dürfen sich Dagmar Roewer als Eigentümerin und Rainer Malchus als Direktor mit dem gesamten Roewers-Team über eine wiederholte Auszeichnung der höchsten Klassifizierung durch den Landesverband MV des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga). Damit sei das Villen-Ensemble in der Selliner Wilhelmstraße weiterhin das einzige Hotel landesweit, das diese Auszeichnung trägt. Dies geht aus einer entsprechen Pressemitteilung des Privat-Hotels hervor.

Dagmar Roewer, die das Haus zusammen mit Hoteldirektor Rainer Malchus führt, verliebte sich 1991 bei ihrem ersten Rügen-Besuch sofort in das Anwesen, mit dem ihre Vorfahren seit langem verbunden sind. Die Häuser „Vineta“ und „Sella“ stammen aus altem Familienbesitz. Die Häuser „Rugia“ mit den angeschlossenen Häusern „Marina“ und „Finja“ seien später erworben und ebenfalls aufwendig restauriert worden.

Anzeige

Das Hotel, mit der Eröffnung 1999 noch „ Hotel Park Ambiance“, werde den hohen Ansprüchen der Gäste mit viel Ehrgeiz und Engagement der Eigentümer und ihrer Mitarbeiter gerecht. Die Neugestaltung des Spa im Jahr 2009 habe dann die Weichen für eine Neupositionierung gestellt. In der Silvesternacht 2011 wurde aus dem „Ambiance“ das „ Roewers Privathotel“.

Weitere OZ+ Artikel

„Es ist eine Hotelfamilie“

„Die wiederholte Klassifizierung ist eine tolle Bestätigung, für das was wir hier mit einem starken Team und mit Liebe und Leidenschaft tagtäglich tun“, sagt Dagmar Roewer überzeugt. Sie verlässt sich auf ihr Team. „Es ist eine Hotelfamilie, in der alle zusammenarbeiten und mit Freude an die Arbeit gehen. Das spüren und genießen unsere Gäste.“

Die Prüfer des Dehoga überzeugte das Roewers nicht nur mit der Erfüllung aller harten Kriterien wie Spa, Gastronomie und Ausstattung der Zimmer, sondern mit vielen Details, die zu vielen Zusatzpunkten führten und das Haus zum perfekten Zuhause auf Zeit machen.

Von Chris Herold