Baabe

Traumwetter am Baaber Fischerstrand. Badegäste genießen Mittagssonne, Wind und Wellen. Kinder spielen im Strandsand. Auf dem Wasser blinken weiße und bunte Segel auf. Die jungen Segler und Surfer im Neoprenanzug versuchen, die an Land gelernte Theorie im Boot und auf dem Brett umzusetzen. Am Ufer der Surf- und Segelstation „Surf & Sail“ steht Phlipp Schwarz und beobachtet seine Schützlinge. „Das sieht schon gut aus“, ruft er laut gegen den Wind und formt seine Hände dabei am Mund zum Megafon.

Der Segel-, Surf- und Katamaranlehrer ist zufrieden. Es ist der dritter Tag, an dem die Mädchen und Jungen das Abc des Opti-Segelns und Windsurfens lernen. Sie sind Schüler der 5. Klasse der Christophorusschule Rügen. „Seebär“, „Seewolf“, „Seepferdchen“ oder „Seestern“ heißen die kleinen Jollen, mit denen die Elfjährigen über die Ostsee gleiten.

Einige besuchen den Folgekurs

„Ich finde das total gut, für die Kinder ist das richtig schön. Sie würden das sonst vielleicht gar nicht erleben“, meint Schwarz, der seit 22 Jahren die Baaber Segel- und Surfschule betreibt. In diesen Tagen finden vor allem Urlauber den Weg zu ihm. Der Inselnachwuchs nutze nicht so intensiv die Möglichkeit, sich im Wassersport auszuprobieren. „Die einheimischen Kinder spielen wohl eher Fußball oder Volleyball“, so Schwarz. Er betreut schon das dritte Mal die CJD-Schüler aus Sellin und hat den einen oder anderen Kursteilnehmer später auch noch mal wiedergesehen beim Folgekurs.

Sicher auf dem Brett zu stehen, ist gar nicht so einfach. Quelle: Gerit Herold

„Das ist richtig cool“, meint Hedy. Zusammen mit Fiete und Georg zieht die Elfjährige die kleine Jolle nach dem Segeltörn wieder an Land. Dort wartet Freya schon ungeduldig. Sie ist erst in der Nachmittagsgruppe dran und hat sich für das Surfbrett entschieden. „Macht richtig viel Spaß“, sagt die Sellinerin. Auch Fine, Trine und Nelly sind begeistert – und ziemlich k.o. „Ganz schön anstrengend“, meinen die Mädels. Nun geht es unter die schattige Zeltplane zum Theorieunterricht. Knotenüben, Segel- und Bordaufbau, Backbord, Steuerbord, Luv und Lee. Noch einen Tag ist Zeit bis zur Prüfung.

Das richtige Gefühl ist wichtig

Dass es gerade für Surf-Anfänger auf der Ostsee nicht leicht ist, weiß Philipp Schwarz gut. „Auf dem Bodden ist das ganz was anderes. Anfang der Woche hatten wir hier drei bis vier Windstärken auf Ost. Der auflandige Wind hat ordentlich Wellen gebracht. Die Kinder haben sich aber mutig durchgekämpft.“ Optimal seien zwei bis drei Windstärken aus Südost. Für die Segler war der Wind die letzten Tage genau richtig. Nur jetzt flaut er mächtig ab. „Bei wenig Wind zeigt sich aber, wer ein gut Segler ist, dann ist das richtige Gefühl ganz wichtig“, weiß Schwarz.

Wassersport im Schulkonzept verankert

Wassersport und Schwimmen sind Bausteine, die die CJD-Schule in Sellin in ihrem Schulkonzept fest verankert hat. Die Jahrgangsstufe 5 lernt in Baabe das Opti-Segeln oder das Surfen, die Jahrgangsstufe 6 auf Ummanz das Surfen und die Jahrgangsstufe 7 fährt ins Kanu-Camp an die Mecklenburger Seenplatte.

„Ich finde das Engagement der Schule für den Wassersport gut. Die Kinder sind total begeistert und machen tolle Fortschritte. Fine hat vorher noch nie gesurft. Das ist ja sonst eher so ein Urlauberding“, sagt Diana Soppa. Die Binzerin findet, dass gerade Inselkinder auch früh schwimmen lernen sollten. Ihrer Tochter hat sie es im Alter von fünf Jahren am Strand beigebracht.

Gerit Herold