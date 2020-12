Sellin

Lorbeeren für die CJD Christophorusschule Rügen: Für ihre Geschäftsidee hat die Schülerfirma „Share & Repair fürs Meer“ beim Schülerfirmenwettbewerb 2020 des Landes Mecklenburg-Vorpommern den Preis in der Kategorie „Besonderes Engagement“ gewonnen.

Damit habe das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern die Schülerfirma für ihre innovative und umweltfreundliche Geschäftsidee ausgezeichnet, teilt die CJD Schule mit. Bei über 80 Schülerfirmen im Land sei das eine herausragende Leistung für die noch junge, erst im Frühjahr des vergangenen Jahres gegründete Schülerfirma der Selliner Bildungseinrichtung.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden zukunftsträchtige Konzepte gesucht und der Unternehmergeist in den Projekten besonders gewürdigt. Neben der Kategorie „Besonderes Engagement“ wurden auch Preise hinsichtlich „Wirtschaftlichkeit“, „Umweltfreundlichkeit“ und „soziale Verantwortung“ verliehen.

Stand am Selliner Südstrand

Im März 2019 hatten Mädchen und Jungen der Klassenstufen fünf bis zehn die Schülerfirma „Share & Repair fürs Meer“ gegründet. Seinerzeit war das „Start-up“ ein Baustein des Projektes „Weniger fürs Meer“ – eine Initiative zur Vermeidung von Einwegplastik und zur Stärkung des Umweltbewusstseins auf der Insel Rügen und in der Hansestadt Stralsund. Um der Verschmutzung der Orte und insbesondere der Strände entgegenzuwirken, soll Plastikmüll reduziert werden.

Die Idee der Selliner dazu: eine Tauschbörse und ein Reparaturservice von Strand- und Badeutensilien. Um unnötige Anschaffungen zu reduzieren, werden zum Beispiel Luftmatratzen, Schwimmtiere, Bälle oder Strandspielzeug an Urlaubsgäste und Einheimische verliehen oder repariert. Im Sommer letzten Jahres war dazu ein mobiler Stand am Selliner Südstrand eingerichtet worden. Dies sei in diesem Jahr aufgrund der Corona-Regelungen nicht möglich gewesen.

Jetzt auch Upcycling AG gegründet

Passend zum Konzept gibt es nun auch eine Upcycling AG an der CJD Christophorusschule Rügen. So könnten dann zukünftig Waren aus nicht mehr gebrauchten Strandutensilien hergestellt und ab Sommer kommenden Jahres am Stand der Schülerfirma verkauft werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sei die geplante Übergabe der Urkunde an die Schülerfirma durch das Ministerium nicht möglich gewesen. In deren Unternehmenskasse werde dennoch rasch das dotierte Preisgeld in Höhe von 1000 Euro fließen, sodass die Schülerinnen und Schüler weiter mit Freude und viel Engagement an ihrer Geschäftsidee weiterarbeiten können.

Orientierung für spätere Berufswahl

Im Mai hatte das Bildungsministerium den Schülerfirmenwettbewerb gestartet, um besonders gelungene und innovative Schülerfirmen auszuzeichnen. Die Schülerinnen und Schüler könnten sich in ihren eigenen Unternehmen ausprobieren, ihre Interessen und Fähigkeiten ausbauen und dabei noch einen Verdienst erwirtschaften, hatte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) dabei betont. Die Gründung und Mitarbeit in einer Schulfirma motiviere und könne den Kindern und Jugendlichen Orientierung für die spätere Berufswahl geben.

Der Wettbewerb in diesem Jahr sollte helfen, die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten und die untätige Zeit zu überwinden. Die Schülerfirmen, die in diesen schwierigen Zeiten, wie auch die Firmen der Realwirtschaft, keine Aufträge und keinen Umsatz zu verzeichnen haben, hatten zudem Aussicht auf Einnahmen. Insgesamt stand ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro bereit.

Auf Dienstleistungssektor spezialisiert

Von den 80 Schülerfirmen im Land haben sich laut Bildungsministerium viele auf die Arbeit im Dienstleistungssektor spezialisiert. Manche Firmen betätigen sich in der Pausenverpflegung, andere bauen Obst- und Gemüse an und vertreiben es in der Schule. Auch IT-Dienstleistungen, der Verleih von Technik, Stadtführungen oder die Erstellung von Kochbüchern gehören demnach zum Spektrum der Schülerfirmen in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Gerit Herold