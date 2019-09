Selliner Volkschor bewahrt plattdeutsches Liedgut

Sellin

Es soll ein wohlklingender Kanon werden und ein außergewöhnliches Ständchen zum eigenen Geburtstag: Die Sängerinnen und Sänger des Selliner Volkschores laden Interessierte anlässlich des 35-jährigen Bestehen des Chores zu einem offenen Singen am 7. Oktober ein. „Wir möchten den Gästen das zeigen, was einen Chor ausmacht und wie schnell man gut zusammen singen kann“, erklärt Chorleiter Manfred Heidtmann. Die Jubiläumsprobe mit Kaffee und Kuchen beginnt um 15 Uhr in der Aula der Selliner Schule in der Granitzer Straße mit gemeinsamen Einsingeübungen.

Manfred Heidtmann leitet den Chor seit 2004. Er habe genau das richtige Händchen dafür, sagt „Gründungsvater“ Otto Urbach (79). Vereinsvorsitzende Anneliese Gottschalk und Brigitta Saathoff, die zu den Ur-Mitgliedern gehört, wissen auch warum. Es liege daran, dass er ein richtiger Entertainer sei. Der Berufsmusiker peppt gerne bekannte Lieder auf. „Ich gucke immer, ob es beim Publikum ankommt, ob es sich verkauft“, schmunzelt der 61-Jährige. So singt der Chor auch eine deutsche Variante des Songs „Morning Has Broken“ von Cat Stevens.

Beim Sängertreffen 1989 in Ralswiek waren auch die Selliner dabei. Quelle: Selliner Volkschor

Das Repertoire des Selliner Volkschores umfasst über 150 Lieder. Er ist der einzige Klangkörper der Insel, der geballtes plattdeutsches Liedgut darbieten kann. Etwa 15 Auftritte im Jahr absolvieren die Sängerinnen und Sänger. Sie wirken bei Festen, Kirchenkonzerten und Weihnachtsveranstaltungen mit. Ungezählte Kostproben seines Könnens zeigte das Ensemble seit seiner Gründung 1984. Es präsentierte sich auf großen und kleinen Konzertbühnen und auch vor Fernsehkameras. Sogar eine RAF-Terroristin sang schon einmal in seinen Reihen mit.

Das war im Jahre 1999 in einer Szene aus dem preisgekrönten Volker-Schlöndorff-Film „Die Stille nach dem Schuss“. Der Streifen erzählt, wie RAF-Mitglieder in der DDR Unterschlupf fanden. Nach Jahren hatten sich die beiden untergetauchten und mit neuer Identität versehenen Ex-Terroristinnen zufällig an der Ostsee wiedergetroffen. Gedreht wurde in Göhren vor der Kurmuschel. Im kühlen Herbstwind sang der Chor „Der Mond ist aufgegangen“. Immer wieder. Alle haben schrecklich gefroren.

1. Auftritt zur Seniorenweihnachtsfeier 1984 im „Hotel Frieden“ (heute Kurhaus). Quelle: Selliner Volkschor.

Wie es zur Gründung des Selliner Volkschores am 4. Oktober 1984 kam, weiß Otto Urbach noch genau. Die Initiative kam seinerzeit vom damaligen Bürgermeister Hans-Joachim Schumacher. „Wir wurden angezählt vom Rat des Kreises, weil wir kulturmäßig nichts machen“, so Urbach. So rief schließlich der damalige Klub der Werktätigen zur Chor-Gründung in der Gemeinde auf, der knapp 20 sangesfreudige Frauen und Männer folgten. Bis heute dabei ist Herta Moltmann (89). Leiter war zuerst Wolfgang Nabel, Trägerbetrieb – heute sagt man Sponsor – die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, die kulturelles Leben auf dem Lande förderte. 1985 übernahm Otto Urbach das Zepter für viele Jahre.

Damals wie heute ist die Pflege des traditionellen deutschen Liedgutes in Hoch und Platt Programm. Anfangs wurden die Liedtexte noch von der Tafel abgeschrieben, weil es keine Kopien gab. Oft auch keine Noten. Bei den Kostümen war Selbsthilfe gefragt: Brigitte Saathoff nähte viele blaue Röcke und Westen für die Chormitglieder.

Die Seniorenweihnachtsfeier 1984 im „ Hotel Frieden“(heute Kurhaus) war der erste Auftritt des jungen Gesangsensembles, das damals noch von Live-Musik begleitet wurde. Zum ersten Vorsitzenden des Vereins wurde Adolf Saathoff aus Altensien gewählt, ihm folgten später seine Frau Brigitta, Brigitte Grabowski und Marion Thesenvitz. Seit vier Jahren leitet Anneliese Gottschalk den Verein, der 36 Mitglieder zählt. Die 25 Frauen und 11 Männer kommen aus Sellin, Baabe, Sassnitz, Putbus, Middelhagen, Binz, Neukamp und Putbus. „Wir freuen uns, dass sich der Chor gerade verjüngt“, so Manfred Heidtmann. Die jüngste Sängerin ist 25 Jahre alt.

„Die Qualität ist gewachsen. So schön haben wir noch nie gesungen“, schätzt Otto Urbach ein. Probe ist immer montags um 19.30 Uhr in der Aula der Selliner Schule.

Über das erste Geburtstagsgeschenk kann sich der Selliner Volkschor schon jetzt freuen: Die Gemeinde überreichte 2500 Euro. Ein weiterer Höhepunkt ist die Fahrt ins Blaue am 12. Oktober über die Insel.

Chorleiter Manfred Heidtmann, Vereinsvorsitzende Anneliese Gottschalk, Brigitta Saathoff und „Gründungsvater“ Otto Urbach (v.l.) Quelle: Gerit Herold

