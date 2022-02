Selliner Zimmermann half mit, Rügens Bäderarchitektur zu erhalten 

Sellin

Matti Petersist in Sellin aufgewachsen, wo er auch mit seiner Familie lebt. Der Vater von zwei Söhnen, Lennard (2) und Bennet (5), hatte nach der Schule Zimmermann gelernt. „Mein Opa war Zimmermann und mein Vater auch. Schon als Kind habe ich gern meinem Opa geholfen. Mir hat es immer gefallen, handwerklich etwas zu machen“, sagt der 33-Jährige.

Sieben Jahre lang hat er in seinem Beruf mit Freude gearbeitet und in einer Zimmerei, die Spezialist für die Holzbalkone in der für Rügens Ostseebäder typischen Bäderarchitektur ist. „In Binz, Sellin und Sassnitz gibt es viele Balkone mit schönen Verzierungen“, weiß der Handwerker. „Wir haben neue gebaut und viele alte aufgearbeitet. Leider ist das manchen Bauherren zu aufwendig und es wird schnell etwas verkleidet.“

Aus gesundheitlichen Gründen wechselte Matti Peters die Arbeitsstelle. Seit 2017 unterstützt er die Technikabteilung der Selliner Kurverwaltung. „Ich habe nette Kollegen und die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und immer an der frischen Luft“, sagt er begeistert. Die Insel zu verlassen, sei ihm noch nie in Sinn gekommen. Er ist mit seiner Familie gerne am Strand – zu jeder Jahreszeit.

Von Gerit Herold