Kreptitz

Das Steilufer bei Kreptitz ist bei vielen Wanderern, Badegästen aber auch Wassersportlern beliebt. Letztgenannte haben hier einen sogenannten Top-Wavespot für sich entdeckt. Doch die Stahltreppe, die zum Ufer führt, wurde immer maroder, zwischenzeitlich sogar gesperrt. Die gute Nachricht: An gleicher Stelle steht jetzt eine neue verzinkte Stahltreppe.

Dabei sah es bis vor Kurzem gar nicht danach aus, dass überhaupt etwas passiert. Anwohner Torsten Blümke beschwert sich schon seit Jahren über das alte Bauwerk und trägt seitdem seine Bedenken in der Gemeinde vor. Auf zu wackeligen Füßen steht sie, zu viele Einzelteile sind zudem verrostet. „Im Mai hatte es mir gereicht. Ich habe beim Amt Nord-Rügen Strafanzeige angedroht, weil sogar Teile der Treppe fehlten“, sagt er. Kurz danach wurde sie komplett gesperrt.

„Eine Reparatur dieser alten Brücke war nicht mehr möglich“, sagt auch Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske). Dass ein neuer Abgang entstehen soll, war bereits in Planung. Nur eben nicht an dieser Stelle – obwohl erst im vergangenen Jahr ein neuer Parkplatz nur wenige Meter entfernt angelegt wurde. In der Sitzung im Februar wurde darüber beraten, dass es einen neuen Abstieg geben wird. „Dieser wird rund 300 bis 400 Meter weiter westlich angelegt. Hier ist der Küstenrückgang bei Weitem nicht so zu merken, wie im Bereich der Kreptitzer Treppe“, sagt er.

Gemeinde erarbeitet Konzept

Dann nahmen die Wassersportler Kontakt zum Bürgermeister auf. „Sie teilten mir mit, dass sie unbedingt an dieser Stelle eine Treppe haben und das Projekt auf eigene Kosten stemmen möchten“, sagt der Bürgermeister. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon eine Einigung mit der Unteren Naturschutzbehörde für den 400 Meter entfernten Zugang zum Strand. Arbeiten zur Planung und Statik wurden bereits in Auftrag gegeben.

So sah die alte Treppe aus, die bis zum Frühjahr genutzt wurde. Quelle: Mathias Otto

Die Gemeinde nahm dann wieder Kontakt zur Behörde auf, die dann beide Abgänge genehmigte. Aber unter einer Bedingung. „Wir mussten uns verpflichten, einen Küstenwander- und Strandniedergangskonzept von Kreptitz bis Dranske zu erarbeiten. Das werden wir auch machen, denn bisher überwiegen in diesem Bereich die Trampelpfade“, sagt Lothar Kuhn. Es wird vorgegeben, das Konzept bis Ende 2023 zu erarbeiten, „wir wollen es aber schon 2021, spätestens 2022 realisiert haben.“

Optimale Bedingungen

Er selbst kann das Anliegen der Surfer verstehen, die genau bei Kreptitz ihren Zugang haben wollen. Denn nur hier seien die Bedingungen optimal, anders würde es 400 Meter weiter westlich aussehen. Davon konnte er sich selbst vor knapp zweieinhalb Wochen überzeugen, als Südwestwind herrschte. Die alte Brücke war zurückgebaut und das neue Bauwerk lag noch an Land. Er beobachtete, wie die Wassersportler den Hang hinunterrutschten. „Sie würden trotzdem hier weiterhin surfen gehen. Nur würde das ohne Treppe für größeren Schaden sorgen. Ich freue mich deshalb, dass die Surfer nach den angenehmen Gesprächen mit mir das Projekt jetzt selbst in die Hand nehmen“, so Lothar Kuhn.

Torsten Blümke zeigte im vergangenen Jahr die verrosteten Stellen, die sichtbar waren. Quelle: Mathias Otto

Dem Einsatz von Dag Buss ist es zu verdanken, dass die neue Treppe schon seit vergangener Woche steht. Der Mann aus Glowe ist passionierter Windsurfer und brachte das Projekt ins Rollen. „Wir wollen nicht an einer Strickleiter zum Strand oder mit dem Equipment weit laufen, um zum Strand zu kommen“, sagt er. Der Mann startete auf der Internetseite www.startnext.com/savekreptitz ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt.

Projekt gemeinsam stemmen

Sein Aufruf dazu: „ Deutschlands Top-Wavespot Kreptitz soll durch den Neubau eines Steilküstenabgangs erhalten bleiben. Naturschutz meets Wassersport. Mit eurer Hilfe.“ Insgesamt werden 27 500 Euro benötigt. Knapp die Hälfte wurde binnen weniger Tage erreicht. Bis zum 2. August können Unterstützer wie Wanderer, Angler, Wassersportler oder Gönner dem Vorhaben finanziell unter die Arme greifen. Für 200 Euro kann der Spender seinen Namen auf einem Schild wiederfinden, das noch in diesem Jahr dort installiert werden soll. Für 250 Euro bekommt man eine professionelle Einweisung am Spot, für 400 Euro ein Fotoshooting. Interessant auch die Bezeichnung hinter den 10- und 20-Euro-Beträgen. Hier können Spender ihr persönliches Karma-Konto auffüllen.

„Wenn alle, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in Kreptitz wohlfühlen, zusammenlegen, können wir das Projekt gemeinsam stemmen“, sagt Dag Buss. Er ist mit der Summe in Vorleistung gegangen und hatte ein Rügener Unternehmen mit dem Bau dieser Treppe beauftragt. „Vom Bestellen bis zum Aufbau sind keine vier Wochen vergangen“, sagt er.

Von Mathias Otto