Sie hat das Arbeiten auf Augenhöhe vermisst

Bergen

Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Rügener Landrätin Kerstin Kassner ( Die Linke) ist seit Ende Juni neue Stadtpräsidentin der Stadtvertretung Bergen. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach sie über ihre ersten Wochen als Stadtvertreterin und Ziele, die sie verfolgt.

OSTSEE-ZEITUNG: Sie sind zurück auf der regionalen politischen Bühne. Wie gefällt Ihnen die neue Rolle als Stadtvertreterin?

Kerstin Kassner: Mir macht die Arbeit im Bundestag zwar auch viel Spaß. Ich freue mich aber, wieder zurück und tätig zu sein in dieser Region. Da lag es nahe, dass ich die Inselhauptstadt wähle. Meine Familie hat deshalb den Wohnstandort bewusst ausgesucht und die Pension im Norden der Insel aufgegeben. Ich habe mir von vornherein Gedanken über die Streitigkeiten in Bergen gemacht. Ich möchte meinen Beitrag leisten, diese zu beenden.

Sie wurden zur Stadtpräsidentin gewählt. Wie stellen Sie sich die künftigen Stadtvertretersitzungen vor?

Ich lege Wert darauf, dass wir nicht nach dem Motto leben: Wir sind die Starken und die Kleinen müssen tun, was wir wollen. So wurde das hier lange praktiziert. Ich möchte, dass kollegial und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet wird. Wir müssen gemeinsam die richtigen Wege für Bergen finden. Wir müssen die Bürger wieder mehr einbeziehen. Ich hoffe auch, dass die Menschen öfter die Möglichkeiten der Fragestunden in den Sitzungen sowie in den Sprechstunden nutzen.

Welche Erfahrungen bringen Sie aus dem Bundestag mit?

Sehr viele. Erstens bin ich Mitglied im Petitionsausschuss. Das heißt, hier geht es um Bürgernähe. Wir widmen uns den Anliegen der Bürger. Das will ich auch so handhaben in Bergen. Ich werde mit offenen Augen und Ohren durch den Ort gehen. Es gibt auch immer das Angebot, dass sich die Leute mit Fragen an mich wenden können.

Außerdem bin ich Mitglied im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Kommunales. Deshalb kann ich auch mitsprechen, wenn es Möglichkeiten gibt, vor Ort zu unterstützen. Ich kann meine Erfahrungen, die ich über die vielen Jahre gesammelt habe, einbringen. Also einen Herrn Seehofer sagen, wo der Schuh drückt. Und umgekehrt auch hier informieren, was es für Fördermöglichkeiten gibt und wann und wie wir uns bewerben können.

Das soll auch einer der Schwerpunkte sein, dass wir überlegen, wohin und wie sich Bergen entwickeln kann. Was müssen wir für Angebote schaffen, damit sich die Menschen hier wohlfühlen? Oder, dass dadurch Neu-Bergener hinzukommen.

Thema: Verzicht auf das Kreistagsmandat. Sie sagten, dass der Bundestag und Stadtpräsidium deutliche Priorität haben. Wie ist das gemeint?

Ich habe gar nicht so erwartet, dass ich so gute Ergebnisse erzielen werde und dementsprechend die Bergener jetzt viel von mir erwarten. Wenn ich für die Menschen da sein will, dann muss ich meine Zeit neu planen. Aktuell bin ich zwei Wochen pro Monat auf Rügen und zwei Wochen in Berlin. Das wird sich ändern. Es werden die letzten beiden Jahre in Berlin sein, ich werde nicht noch einmal antreten.

Auf Facebook war nach der Rücktrittsmeldung zu lesen, dass Sie mit diesem Schritt vor einer Strafverfolgung fliehen. Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um?

Wer sich in soziale Medien begibt, muss auch damit leben können. Manches wird nur oberflächlich oder aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Damit gehe ich relaxt um. Ich habe nichts zu verheimlichen. Ich wüsste also nicht, worauf sich diese Aussage beziehen soll.

Zurück zur Stadtpolitik: Wie bewerten Sie die vergangene Legislaturperiode?

Wenn man sich auf die rechtliche Seite zurückziehen muss, also wenn die Kommunalaufsicht unendlich Widersprüche prüfen muss, dann hat man eigentlich schon verloren. Man sollte immer die Sache im Auge haben und versuchen, gemeinsam den richtigen Weg zu finden. Man muss auch akzeptieren, wenn Mehrheiten andere Wege bestreiten wollen oder sie andere Vorhaben in den Mittelpunkt rücken. Für mich war es richtig peinlich zu sehen, dass man sich so streitet und dabei gegenseitig behindert. Das hat niemand verdient.

Sie sagten vor der Wahl, dass einiges in der Stadtpolitik zurechtgerückt werden muss. Wie war das gemeint?

Meine Erfahrung auch als Landrätin war, dass es ein Zusammenspiel geben muss zwischen gewählten Kommunalvertretern und der Verwaltung. Die Verwaltung hat ihre Aufgaben zu erledigen. Wir haben sie zu kontrollieren und sind dafür da, Impulse zu geben. Diese Aufgabenteilung sollte man gemeinsam wahrnehmen.

Und wie kann dieses Ziel erreicht werden?

Die Ziele hier können nur sein, dass wir wieder der Mittelpunkt der Insel werden, und dass wir unsere Aufgabe als Mittelzentrum mit allen Konsequenzen erfüllen. Inhaltliche Schwerpunkte sollten zum Beispiel der Schulstandort, ein Gesundheitszentrum und der Tourismus sein. Das Thema Kurtaxe ist derzeit negativ besetzt. Aber es wäre schön, wenn wir gemeinsam eine Fremdenverkehrsabgabe für die ganze Insel entwickeln würden. Dadurch würden sich neue Möglichkeiten ergeben, die dann auch wieder den ÖPNV stärken würde. Der ÖPNV braucht Stärkung. Das sehen wir ja immer im Sommer.

Das heißt: In der Vergangenheit haben sich die politischen Vertreter in Bergen zerrieben, statt sich um wichtige Themen zu kümmern?

Genau, es gab viel Reibungsverlust. Hier arbeiten viele engagierte Leute in der Stadtvertretung. Wenn man diese Energie nutzen würde für gemeinsame Ziele, dann wären wir schon einen Schritt weiter.

Warum ist Bergen 2019 aus der Bäderregelung herausgefallen?

Ich halte es für einen Fehler, den das Ministerium gemacht hat. Bergen ist das Mittelzentrum für die Insel. In den Ostseebädern ist die Dichte an Verkaufseinrichtungen wesentlich geringer als in Bergen.

Was kann die Kommunalpolitik tun, um Bergen wieder attraktiver für die Gäste zu machen?

Wir müssen deutlich machen, dass wir auch ein Tourismusstandort sind. Das heißt, wir müssen unsere touristische Seite noch stärker nach außen tragen. Das Stadtmuseum zum Beispiel: Hier könnte noch viel mehr passieren, das Potenzial ist da. Oder der Klosterhof, der ist wunderschön. Hier könnten noch viel mehr interessante Veranstaltungen für die gesamte Insel stattfinden. Wir haben viele attraktive Orte, wie den Rugard. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Potenzial noch nachlegen können.

Das Thema Umweltschutz wird immer wichtiger. Welchen Beitrag kann Bergen leisten?

Mich ärgert jede Zigarettenkippe, die ich auf dem Boden liegen sehe. Und das, obwohl wir genügend Papierkörbe haben. Interessanterweise sind es die Kinder und Jugendlichen, die den Erwachsenen derzeit in Sachen Umweltschutz viel vormachen. Die Schulen haben es schon sehr in ihrem Fokus. Es sollte auch mehr solcher Aktionen wie „Fünf vor Zwölf“ geben.

Wie steht Bergen am Ende der aktuellen Legislaturperiode in fünf Jahren da?

Bergen wird mehr Einwohner haben. Was den sozialen Wohnungsbau betrifft, werden wir uns engagieren. Ich denke, dass wir die uns angebotenen Programme nutzen werden. Dann wird das Schwimmbad in Bergen stehen, also ein ganz wichtiges Angebot. Und zwar nicht nur für die Schulkinder, sondern auch als Angebot für Gesundheitsprogramme für ältere Menschen, die sich aktiv bewegen wollen. Wir haben auch viele Vereine, die gemeinsam arbeiten und gute Ideen haben. Es wäre also Unrecht, wenn wir diese Initiativen nicht fördern und aufgreifen würden.

Von Mathias Otto