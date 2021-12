Bergen/Stralsund

Ute Wierlemann zog vor genau zwanzig Jahren auf die Insel Rügen. Erste Station war damals Gustrowerhöwen und inzwischen wohnt sie mit Mann und ihren zwei Söhnen in Stralsund. Zur Arbeit fährt die gebürtige Münsteranerin aber immer noch jeden Tag auf die Insel. Ute Wierlemann ist Sozialpädagogin und arbeitet in der Beratungsstelle von Pro Familia am Bergener Markt. Dabei kommt ihr die Spezialisierung zur Kunsttherapeutin und Sexualpädagogin zugute. „Dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, bedrängten Frauen aus einer Notsituation zu helfen, ist für mich Berufung und Geschenk zugleich“, sagt sie. „Außerdem besuche ich beispielsweise auch Schulen, um über Liebe, Lust und das Kinderkriegen zu sprechen“, sagt die Mittfünfzigerin. In ihrer Freizeit malt und fotografiert sie gern. „Wenn die Zeit es zulässt, mag ich es auch, mit der Familie in der Natur von Rügen und der Umgebung von Stralsund zu wandern.“

Sabine Beier wurde in Stalinstadt geboren

Diese Frau wohnt seit 80 Jahren im selben Haus in Garz auf Rügen

Von Uwe Driest