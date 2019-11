Ausstellungen zu pommerschen Gutshäusern

Vorpommern

Im Rahmen des Baltic-Manor-Projektes soll ein neuer, gemeinsamer Vermarktungsansatz für den Ostseeraum entwickelt werden. Dazu wird eine internationale Ausstellung an sieben Standorten in fünf Ländern etabliert, wie Jens Masuch von der GA-MA Consulting GmbH in Neetzow informierte. „Sie soll zur Erkundung einer gesamten ‚Gutslandschaft‘ anregen und gemeinsame Geschichte erlebbar machen.“ Von den Hotspots werden Besucher weiterleitet.

Standorte sind Peterstrup ( Dänemark), Christinehof und Svaneholm (beide Schweden). Dazu kommen in Polen Neustadt in Westpreußen ( Wejherowo) sowie Persante (Parsęta). Dazu gesellt sich der Hügel Rombinus (Rambynas) in Litauen. Deutscher Standort ist Quilow mit seinem Wasserschloss aus der Zeit der Renaissance, das als kleinere Kopie des nicht mehr vorhandenen Wolgaster Herzogschlosses gilt. Eigentümer ist derzeit die Stiftung Kulturerbe, nachdem bei vorangegangenen Restaurierungsversuchen einiges schief lief.

Uwe Eichler und Dirk Lagall vor dem Wasserschloss Quilow Quelle: eob

Der „Historical Showcase Quilow“ wird Besuchern mehr als einen Kubus mit Zahlen bieten. Wie Uwe Eichler informierte, gehören dazu eine touristische Basisstation für die Flusslandschaft Peenetal, ein Werkstattmuseum in der Trabihalle und eine Probebühne im Wasserschloss. Er ist mit für das Projekt Quilow verantwortlich. In der Ruine des Kuhstalls solle Kunst präsentiert werden. Rinder gibt es im Dorf nicht mehr. „Eine Kuh macht Muh, ein Kuhstall Mühe“, scherzte Eichler. Nach derzeit aktuellen Ideen soll sich die Ausstellung dem Thema Brüche widmen, speziell der Bodenreform 1945, die das Ende der Güter bewirkten, und der Wende und Wiedervereinigung 1989/90, als das Ende der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Güter kam.

Die Basisstation für den Tourismus im Peenetal soll bereits im nächsten Jahr öffnen, informierte Eichler. Neben dem Proberaum im Festsaal des Schlosses ist unter anderem eine Ausstellung zur Gutshausgeschichte geplant. „Wir wollen dann Besuchern verlässliche Öffnungszeiten anbieten“, so Eichler. Es werde auch ein Café und eine Bar geben.

Ein Anziehungspunkt dürfte die Trabihalle im alten Düngerschuppen mit dem historischen Fuhrpark sein. In Quilow gibt es den sehr aktiven Trabi-Buggy-Club 1993. „Er verfügt über alle auch in ganz kleiner Stückzahl in den 1950er- und 1960er-Jahren gebauten Pkw ‚Trabant‘ und ‚Wartburg‘ macht Eichler neugierig. Der Verein hat Erfahrungen mit der Organisation von Treffen.

Von Eckhard Oberdörfer