Siegfried Busse von der Insel Rügen: Ruheständler im Reisefieber

Sehlen

Seit 20 Jahren ist Siegfried Busse im Ruhestand und blickt auf ein langes Berufsleben zurück. Der gebürtige Dresdner wurde Lehrer und unterrichtete Geschichte, Deutsch und Sozialkunde. Nach Rügen kam er 1962 gemeinsam mit seiner Frau. „Es wurden Lehrer gebraucht und man bot uns eine Wohnung an.“ Das Paar hatte sich beim Campen an der Müritz kennengelernt und verlegte nun den Lebensmittelpunkt an die Ostseeküste.

Siegfried Busse wurde Mitbegründer der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft und unterrichtete am Gymnasium in Bergen. In der Freizeit unternahmen die Eheleute so manche Abenteuerreise und sahen dabei zahlreiche Länder.

Gartenarbeit als großes Hobby

Das Paar lebt in Sehlen und der 84-Jährige hat Gartenarbeit zu seinem Hobby gemacht. Einen Teich legte er schon an und im Wintergarten wachsen exotische Pflanzen. Einen Vers des Schweizer Dichters Gottfried Keller machte er zu seinem Wahlspruch: „Trink, o Auge, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der Welt.“

Von Christa Driest