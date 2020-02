Feuerwerk auf Rügen - Silvester & Co.: Knallt es bald nur noch an ausgewählten Orten in Putbus?

Nach den Wünschen der Stadtvertretung in Putbus soll das Feiertagsfeuerwerk nicht mehr überall gestattet werden. Gerade in der Nähe reetgedeckter Häuser sei Feuerwerk gefährlich. Eine mögliche Lösung: einzelne Plätze dafür freigeben.