Der Bürgermeister der Insel Hiddensee, Thomas Gens, macht sich Sorgen um die Inselbewohner. Seit Wochen bittet er Eigentümer von Häusern ohne Erstwohnsitz und Zweitwohnungsbesitzer, nicht auf die Insel zu kommen. Zu groß ist die Angst der Inselbewohner vor einem größeren Corona-Ausbruch. Nun ist eine Besucherin positiv auf das Virus getestet worden, wie der Landkreis Vorpommern-Rügen am Mittwochnachmittag auf Nachfrage bestätigt.

Bei der mit dem Virus infizierten Frau handele es sich um eine Besucherin, die am Dienstag mit der Fähre, die aktuell nur von Schaprode auf die Insel übersetzt, angereist ist. „Die Dame muss sich nun für zehn Tage auf der Insel in Quarantäne begeben“, informiert Stefanie Skock, Pressesprecherin beim Landkreis.

Kontaktpersonen werden ermittelt

Bei der Dame handelt es sich nicht um den ersten Corona-Fall auf dem kleinen Eiland. Bereits im Oktober seien zwei Bewohner positiv auf das Virus getestet worden, weiß der Bürgermeister. Wie diese beiden werde nun auch die aktuell infizierte Dame vom Inselarzt betreut.

Zur Anzahl von Kontaktpersonen, die sich beispielsweise am Dienstag auf der Fähre angesteckt haben könnten, konnte Stefanie Skock am Mittwochnachmittag noch nichts sagen. „Wir haben das Ergebnis des Tests gerade erst gemeldet bekommen. Unsere Mitarbeiter gehen dem nun nach“, erklärt sie.

Besucher aus ganz Deutschland auf der Insel

Daran dürfte vor allem jenen gelegen sein, die am Dienstag ebenfalls mit der Fähre auf die Insel Hiddensee gefahren sind. „Auf der Fähre saß sie neben zwei Inselbewohnern, die gerade von einer Chemotherapie heimkamen“, weiß der Bürgermeister, der sich um seine Einwohner sorgt. „Die Insellage bedeutet eine sehr schwierige medizinische Betreuung bei einer größeren Infektionslage“, erklärt er.

Dass Hausbesitzer und Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Landesteilen Deutschlands gern in Ruhe den Jahreswechsel auf Hiddensee verbringen möchten, dafür habe er durchaus Verständnis. „Aber es sollten alle auch Verständnis für unsere Lage habe“, meint er. Dass die Angst der Inselbewohner nicht unbegründet ist, zeigt nicht nur der aktuelle Fall auf der Hiddensee. Auf dem Mehrtagesparkplatz am Schaproder Fähranleger stehen zahlreiche Autos mit Kennzeichen unter anderem aus Chemnitz, wo aktuell die 7-Tages-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) bei 356 liegt, Leipzig (294), Berlin und Dortmund.

Seit Montag seien mit der Fähre insgesamt etwa 50 Menschen von Schaprode nach Hiddensee gefahren, weiß Rainer Schultz, leitender Verwaltungsbeamter des Amtes West-Rügen zu dem Hiddensee gehört. Gemeinsam mit Ordnungsamtsmitarbeiter Heimbert Schumacher sowie dem Leiter des Bergener Polizeihauptreviers Mario Ullrich und Polizeihauptmeister Ansgar Abraham kontrolliert er am Mittwochvormittag die Passagiere der Fähre. Denn tatsächlich dürfen ausschließlich Zweitwohnungsbesitzer und Eigentümer von Häusern ohne Erstwohnsitz auf die Insel reisen.

Sie wollen nur in Ruhe und Corona-konform feiern

Am Mittwochvormittag lassen sich die Passagiere an zwei Händen abzählen. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, wartet bereits um 10 Uhr am Fähranleger. Sie sei in Vitte aufgewachsen, lebe jetzt in Stralsund und wolle mit ihrer Schwester und deren Mann, die auf Hiddensee wohnen, den Jahreswechsel feiern. „Ganz gemütlich und ohne Feuerwerk“, erzählt sie.

Der Mehrtagesparkplatz in Schaprode ist gut gefüllt bietet aber noch reichlich Platz. Quelle: Anja Krüger

Ganz so gelassen wie sie, reagieren nicht alle auf die Kontrolle. Ein Mann aus Hamburg wirkt sichtlich genervt, stellt sich dieser aber. Er habe ein Haus auf Hiddensee, wolle mit Frau und Kindern Silvester dort feiern. Ebenso wie ein Paar aus Leipzig, das ebenfalls angibt, ein Haus auf Hiddensee zu besitzen. Heimbert Schumacher vom Ordnungsamt notiert sich sämtliche Namen und Anschriften. „Wir werden kontrollieren, ob die Angaben stimmen“, erklärt er. Nach Hause wird an dem Vormittag niemand geschickt.

So ruhig, wie am Mittwochvormittag, sei es generell gewesen in den vergangenen Tagen, berichtet auch Hubert Mann, der „sein“ Wassertaxi, das unter der Flagge der Reederei Hiddensee zwischen der Insel, Rügen und Stralsund verkehrt, am Schaproder Hafen festgemacht hat. Ein paar wenige Zweitwohnungsbesitzer habe er auf die Insel gebracht. „Heute ist es nur ein Elektriker gewesen, den ich nachher wieder abhole“, erzählt er.

Insel über den Jahreswechsel behördenfrei

Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens sieht Silvester dennoch mit Besorgnis und Verärgerung entgegen. Der Grund: „ Hiddensee ist in der Silvesternacht völlig behördenfrei. Niemand vom Ordnungsamt und auch kein Polizist ist auf der Insel“, begründet er. Seit dem 1. Dezember habe er sich dafür eingesetzt, diesen Umstand abzuändern. Ohne Erfolg. „Es gibt eine Verordnung, aber niemand, der deren Einhaltung kontrolliert oder wenigstens Präsenz zeigt. Das ärgert mich richtig“, schimpft er. „Die Hiddenseer fühlen sich alleingelassen“, fügt er hinzu.

Heimbert Schumacher (r.) vom Ordnungsamt West-Rügen und Polizeihauptmeister Ansgar Abraham kontrollieren zwei Tagestouristen. Quelle: Anja Krüger

Ganz so sei es nicht, revidiert Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers. „Alle Absprachen sind getroffen, dass Polizisten im Notfall zügig auf der Insel Hiddensee sind“, stellt er klar.

Gens hoffe nun dennoch, dass sich alle auf der Insel an die geltenden Restriktionen und die örtlichen Regelungen halten. Sein Wunsch für die Silvesternacht: „Dass alles ruhig bleibt, Kontakte vermieden werden, unser Inselarzt eine ruhige Silvesternacht hat und, vor allem, dass wir keine Polizei brauchen“, sagt er abschließend.

Von Anja Krüger