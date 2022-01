Insel Rügen

Keine Böller, kein Feuerwerk erlaubt in diesem Corona- Jahr – lange Gesichter? Mitnichten! Einheimische hatten wohl doch noch einiges an Feuerwerk im Keller, was zum Jahreswechsel in die Luft gejagt wurde. Gäste nahmen das offizielle Feuerwerksverbot gelassen und vergnügten sich auch ohne viel „Kawumm“ in den Ostseebädern.

Entsprechend positiv das Fazit der Polizei: „Die Menschen haben sich ganz überwiegend an die Regeln gehalten“, so ein Mitarbeiter der Einsatzleitstelle Neubrandenburg. „Vielleicht laufen noch ein paar kleinere Dinge im Laufe des Vormittags auf, aber außer ein paar Familienstreitigkeiten hatten wir keine Einsätze.“ Auch die Rettungsleitstelle Stralsund resümiert: „Keine Verletzten, keine Feuer, keine großen Einsätze“, so ein Sprecher. „Das war eine ruhige Nacht.“

Glühweinstand in Binz Quelle: Anne Ziebarth

Glühweinbuden laufen heiß

Den Silvestertag verbrachten viele bei regnerischem Wetter am Binzer Strand. Im Ostseebad Binz sind derzeit rund um den Kurplatz zahlreiche Buden aufgebaut, an denen man vom Cocktail bis zur Bratwurst alles bekommen kann. Die Nachfrage war groß – auch die Gastronomen wie Gosch waren bis auf den letzten Platz belegt. Größter Publikumsmagnet war aber das Glühweinhäuschen am Strand neben der Seebrücke. Mittenmang: Die sechsköpfige Reisegruppe von Ellen, Christine, Oliver, Barbara, Manfred und Patrick aus Berlin-Brandenburg. „Ist schön hier“, waren sie sich einig. „Einmal war ich zum Silvester am Brandenburger Tor in Berlin, das war mir viel zu voll. Nie wieder“, erzählt Christine. „Wir spielen noch etwas heute. Am Neujahrstag ist dann Wellness angesagt.“

Schnell noch ein Schnelltest

Auch die Schnelltestzentren der Insel hatten am Silvestertag alle Hände voll zu tun. Aus Wernigerode waren Gerald und Heike Bollmann gekommen, sie ließen sich im Schnelltestzentrum der Rugard Apotheke am Bergener Markt testen.. „Ja, wir gehen heute essen, deshalb brauchen wir noch einen Test“, so Heike Bollmann. „Das ist aber nicht schlimm. Geht ja schnell.“ Das am Abend weniger Raketen und Böller zu sehen sind, stört sie nicht. „Nee, das ist für uns kein Problem“, sagt Gerald Bollmann. „Wir haben die Karten mit und spielen Rommé. Und trinken Bier.“

Aus Wernigerode waren Gerald und Heike Bollmann gekommen, sie ließen sich im Schnelltestzentrum der Rugard Apotheke am Bergener Markt testen. Quelle: Anne ZIebarth

Geburtstagsfeier zu Silvester auf Rügen

Silvester-Geburtagskind Michaela Fischer (46) aus Berlin hatte sich mit ihren Freunden Thomas Ilsay und Jeanette Machurich an einen Glühweinstand in der Selliner Wilhelmstraße zurückgezogen. Hier lief Musik, es wurde draußen getanzt und geschunkelt, die Stimmung ausgelassen. „Was? Kein Feuerwerk?“, fragte Thomas Ilsay. „Das ist natürlich schade. Vor allem für die Kinder.“

Silvester-Geburtagskind Michaela Fischer (46) aus Berlin hatte sich mit ihren Freunden Thomas Ilsay und Jeanette Machurich an einen Glühweinstand in der Selliner Wilhelmstraße zurückgezogen. Quelle: Anne Ziebarth

Ein bisschen Feuerwerk gab es dann aber doch über der Seebrücke, auch der ein oder andere Böller flog auf der Wilhelmstraße. Auch in Bergen hatten viele Menschen wohl noch Feuerwerk im Keller oder waren auf die Einkaufsmöglichkeit in Polen umgeschwenkt. Der Himmel war um Mitternacht erleuchtet von Feuerwerk. Die Königsstraße im Stadtzentrum bot danach fast den gewohnten Anblick am Neujahrsmorgen: Müll, Böllerreste, Flaschen.

Eigentlich ist hier das Feuerwerk zu diesem Jahreswechsel verboten. Aber: Die Polizei hats nicht gesehen und die Knallerei hielt sich an der Seebrücke Sellin in Grenzen. Angenehm: Wenig Böller wurden gezündet. Quelle: Anne Ziebarth

Wunderkerzen – gefragt wie nie

Am Strand von Sellin begrüßten mehrere Familien aus Zwickau das neue Jahr. Paula Winkelmann (13), Emma Seidel (19) und Lilly Hermann (11) standen vor der Kulisse der angestrahlten Seebrücke und schwenkten Wunderkerzen – die waren erlaubt. Dementsprechend rar war das Angebot, bei Kaufland in Bergen oder den Drogerien waren sie bereits am Vormittag ausverkauft, nur noch einzelne Tischfeuerwerke waren zu bekommen. „Wir sind gut ausgerüstet“, erklärte Lillys Mama Katja Hermann. „Das es kein großes Feuerwerk gibt, stört uns nicht. Die Atmosphäre ist ja trotzdem toll hier auf Rügen.“

Von Anne Ziebarth